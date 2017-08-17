 В октябре-ноябре начнется выплата компенсации сэкономленной субсидии, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр социальной политики Украины Андрей Рева в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения, говоря о выплате компенсации суммы сэкономленной субсидии.
"Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября - начале ноября", - сказал министр.
По его словам, выплата начнется приблизительно с началом отопительного сезона.
Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.
Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.
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Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева(43)
В 2018 году на субсидии хватит 60 миллиардов, - Рева(32)
Пенсионная реформа может быть окончательно принята в сентябре, - Рева(55)
6-7 млн трудоспособного населения не платит пенсионные взносы, - Рева(181)
"Мы любим жрать! Это правда. Это характерно для бедных стран" – Фурса(0)
Работодателей обяжут трудоустраивать людей старше 45 лет, - Рева(315)
Поданный в ВР законопроект о повышении пенсий – только часть будущей пенсионной реформы, - Рева(64)
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наеобмануть хочу", каталы на вокзалах обзавидовались
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Я, бляха муха, экономлю и оплачиваю все по полной, в том числе за мой счет и хитросделанных субсидируют и мне буй!
А тут, мало того, что платят частично, так нате вам за это еще и денег.
Какя плять придумала эту муйню?
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Пример поддержки - пособие безработному. Чуть отвлечёмся - пособие безработному каким должно быть? Таким, чтобы человек не умер с голоду или чтобы любой знал, что он будет достаточно обеспечен в случае, если пошлет хозяина/начальника с его барскими замашками?
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Вот что перспектива остаться без трудового стажа делает. И это только по линии трудоустройства Государственной службой занятости.
Интересно бы посмотреть общую статистику по стране в целом.
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а ещё есть такой момент из той же новости:
Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на 54% и составило 65 тыс. единиц. Кроме того сказано, в базе данных службы занятости находилась информация о 45 тыс. предложений работы, полученных из других источников.
банально, но все эти показатели можно отнести к текучке кадров
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Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.
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РЕВА!!! ВЫ ТАМ КАК ТО ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!!!
РОЗЕНКО ГОВОРИЛ: ДО 1 ИЮНЯ НУЖНО БЫЛО НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ШО В СОБЕСЕ - ЭТОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ГОВОРЯТ: ШО МЕХАНИЗМ ЭТОГО - НЕ ОТРАБОТАН.
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЕСЛИ ВЫ КАК ВСЕГДА ХОТИТЕ ПОКИЗДЕТЬ ДЛЯ ЛОХОВ ............................
УЖЕ ПЕНСИИ "ПОДНЯЛИ", ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ СУБСИДИЙ...........................
НЕ ВЛАСТЬ, А КАКАЯ ТО ШОБЛА: ВОРОВ И КИЗДУНОВ!!!
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Україна займає перше місце в Європі за кількістю антикорупціонерів на 1 корупційний кілометр
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т.е. те, кто в силу каких-либо обстоятельств не смогли оформить субсидию и платили по полной - теперь опосредовано через налоги оплатят доплату живыми деньгами, тем, кто "на шару" весь отопительный сезон использовали газ и электричество...
... и как показывает практика - среди оформивших субсидию не только социально незащищенные слои ... достаточно понаблюдать некоторое время в отделе субсидий ...
... и это не считая наплыва туда граждан ромской национальности ....
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