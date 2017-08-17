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Все про:выплаты (204) субсидия (335) Рева (241)

 В октябре-ноябре начнется выплата компенсации сэкономленной субсидии, - Рева

рева

Выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии начнется в конце октября – начале ноября текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Министр социальной политики Украины Андрей Рева в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения, говоря о выплате компенсации суммы сэкономленной субсидии.

"Мы рассчитываем, что эта выплата будет происходить в конце октября - начале ноября", - сказал министр.

По его словам, выплата начнется приблизительно с началом отопительного сезона.
Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.
Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева
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Ага, сэкономили по 2-3 тыс, а выплатят, может быть, по 700 грн. И нахрена экономили?
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Не треба було? "Моя хата з краю"- це твій принцип?
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Та не, размечтался шиколадний, свое говно сам жри, и чмокай главное погромче, авось премию выпишут в октябре-ноябре
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Надо побыстрее ставить общие счетчики!, Бо зажрались люди!!!
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Та хвате вже покращень... дайте відпочити. Куди нам стільки щастя.
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что верхний, что нижние, одно знают, "кручу-верчу наеобмануть хочу", каталы на вокзалах обзавидовались
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Pizdyki!
Я, бляха муха, экономлю и оплачиваю все по полной, в том числе за мой счет и хитросделанных субсидируют и мне буй!
А тут, мало того, что платят частично, так нате вам за это еще и денег.
Какя плять придумала эту муйню?
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у меня аналогичный вопрос. Те, кто получают субсидию, и так обязаны экономить.
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Ты бы лучше гнул на тех, кто украинский газ додумался впаривать украинцам по цене европейского хаба через мутный офшор плюс транспортировку через мутный офшор, а ты тут икру мечешь на бедных, что субсидию сэкономили.
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А тем кто оплачивает без субсидий, компенсируют что-нибудь?
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Украли млрд вернут 1тыс! и толпа жополизунов уже готова орать УРА УРА ПЕРЕМОГА!!
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И да вернут ли это еще вопрос! Обещать они мастаки!!
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Я чего-то не понимаю, честно говоря. Людям дали субсидию - по сути, государство за счет других украинцев, которые субсидию не получают, оплачивает им коммунальные услуги. Если эти получатели субсидии экономно расходовали, скажем, горячую воду, то почему им теперь нужно выплачивать какие-то деньги за это? Что за бред?
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Если ты был поумнее, то знал бы, что субсидию выделяют в пределах социальной нормы, очень скромной кстати. И речь идет только про газ, болезный. И не за счет других украинцев, а за счет диких цен на газ.
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Если бы ты был умнее, то понял бы, что я не "он". А если по сути: субсидии возможны в том числе благодаря налогам, которые платят работающие украинцы. "Дикие цены за газ" касаются как раз тех, кто субсидию не получает. А таких осталось как-то совсем уж мало. Потому что легче нарисовать бумажку, что твоя официальная зарплата - 5 копеек, получить субсидию, а потом еще и компенсацию, за неиспользованное что-то там.
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Вообще-то это называется государство в котором люди - граждане и они, чтобы быть государством, поддерживают друг друга.

Пример поддержки - пособие безработному. Чуть отвлечёмся - пособие безработному каким должно быть? Таким, чтобы человек не умер с голоду или чтобы любой знал, что он будет достаточно обеспечен в случае, если пошлет хозяина/начальника с его барскими замашками?
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"Количество безработных по состоянию на 1 августа 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилось на 14% (на 50 тыс.) и составило 320 тысяч"
Вот что перспектива остаться без трудового стажа делает. И это только по линии трудоустройства Государственной службой занятости.
Интересно бы посмотреть общую статистику по стране в целом.
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Да такая большая а в сказки верит. У нас в конторе 5рых уволили!
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Это к разговорам о снижении безработице! Если увольняют то как минимум количество безработных не снижается. А цифирки рисовать я и сам умею!!
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Осилить пост строчек не судьба? Продублирую последнюю...... "Интересно бы посмотреть общую статистику по стране в целом".
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Есть контора которая постоянно врет ну ладно пусть не постоянно пусть через раз ее много раз ловили на вранье и тебе интересно от них что то там послушать?
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Для начала хотелось бы послушать про их враньё. Что, когда....ну и так далее.
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Вот писали будут новых госуправляющих набирать наверно еще больше распишут как безработица снизилась!!
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чтобы такую статистику посмотреть надо провести перепись населения, и непонятно о каких перспективах идёт речь.
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Нет, это делается по данным ГФС и пенсионного фонда. Сколько было платников податков в 2016 и сколько будет за 2017. Это же цифра не от числа общего населения, а сравнительная с предыдущим периодом.
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ну это понятно "мёртвые души" их устраивают, как и такая статистика
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Какой работодатель будет платить налог за мёртвую душу для статуправления? Ну вот скажи пожалуйста, на фига это кому нужно?
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для бюджетных организаций и гос. предприятий резон есть, к примеру.

а ещё есть такой момент из той же новости:
Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на 54% и составило 65 тыс. единиц. Кроме того сказано, в базе данных службы занятости находилась информация о 45 тыс. предложений работы, полученных из других источников.


банально, но все эти показатели можно отнести к текучке кадров

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В государственную службу занятости подаются заявки не только с госучреждений. Мы в своё время пару лет назад тоже через них искали станочников.
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так я и не говорил что только, я пытаюсь объяснить что большая погрешность в такой статистике, и вообще почему именно август месяц, а не январь? или тут "стрельнуло" в сторону положительной динамики и решили вдруг отчитаться, а в сентябре-октябре забудут, потому что пойдёт откат в другую сторону или не будет этой положительной динамики, а общей ситуации не видно, вот о чём я говорю. и ради объективности надо смотреть за несколько лет, а не только 2016 и 2017
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прочитай соевая мантелепа, что такое безработный по мнению государства, а потом пой осанны.
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Рева подчеркнул, что для получения компенсации необходимо написать заявление.
Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн.
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РЕВА!!! ВЫ ТАМ КАК ТО ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!!!

РОЗЕНКО ГОВОРИЛ: ДО 1 ИЮНЯ НУЖНО БЫЛО НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ.

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ШО В СОБЕСЕ - ЭТОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ГОВОРЯТ: ШО МЕХАНИЗМ ЭТОГО - НЕ ОТРАБОТАН.

ДРУГОЕ ДЕЛО, ЕСЛИ ВЫ КАК ВСЕГДА ХОТИТЕ ПОКИЗДЕТЬ ДЛЯ ЛОХОВ ............................

УЖЕ ПЕНСИИ "ПОДНЯЛИ", ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ СУБСИДИЙ...........................

НЕ ВЛАСТЬ, А КАКАЯ ТО ШОБЛА: ВОРОВ И КИЗДУНОВ!!!



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Syhivskiy‏ @shvskiy 20 ч.20 часов назад

Україна займає перше місце в Європі за кількістю антикорупціонерів на 1 корупційний кілометр
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"...Он добавил, что максимально на выплату компенсаций понадобится 1,3 млрд грн...."

т.е. те, кто в силу каких-либо обстоятельств не смогли оформить субсидию и платили по полной - теперь опосредовано через налоги оплатят доплату живыми деньгами, тем, кто "на шару" весь отопительный сезон использовали газ и электричество...
... и как показывает практика - среди оформивших субсидию не только социально незащищенные слои ... достаточно понаблюдать некоторое время в отделе субсидий ...
... и это не считая наплыва туда граждан ромской национальности ....
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Мои деньги, заплаченные за газ, будут раздавать тем, кто за него не платит.
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А что, пахло-рева до сих пор в должности? Его не выдворили из Украины? Далеко мы с этим кацапом, дойдём!!! Блин, с таким каб мином, хрен что либо хорошего выйдет, даже с арифметикой не знаком... Или, мы как кацапы, терпилы?
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Как субсидия может способствовать экономии?
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никак! в томто и весь прикол. И этим деятелям говорили что надо не субсидии раздавать а безвозвратные кредиты на утепление и самим делать утепления за государственный счет.
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Да таких программ много - от погашения процентов по кредиту на утепление до долевой оплаты. Только народ не хочет заниматься.....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ октябре-ноябре начнется выплата компенсации сэкономленной субсидии, - Рева
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