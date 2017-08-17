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 В Нацгвардии заявили о 126 небоевых потерях за период проведения АТО

нацгвардия

43 бойца погибли в зоне проведения операции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, с начала Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе небоевые потери среди военнослужащих Нацгвардии составляют 126 человек, - заявил замкомандующего НГУ Ярослав Сподар в интервью "Українським новинам".

По слова Сподара, с начала 2014 года Нацгвардия потеряла в общей сложности 198 военнослужащих, а большинство из них - 126, погибли не в результате боевых действий.

"У нас с 2014 года небоевые потери, в том числе, утонувшие военнослужащие, попавшие в ДТП и т.д., составляют 126 человек. Мы потеряли этих людей по разным причинам, там были и болезни, и несчастные случаи, личная неосторожность, бытовые ситуации, дорожно-транспортные происшествия", - заявил Сподар.

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Он отметил, что 43 бойца из числа небоевых потерь погибли в зоне проведения операции.

Сподар также констатировал снижение количества погибших военнослужащих в результате самоубийства, отметив, что с ними стали лучше работать психологи, а с 2016 года начала функционировать отдельная служба, контролирующая морально-психологическое состояние военнослужащих.

"При этом мы учли международный опыт и у нас на сегодняшний день в Главном управлении есть отдел психологического обеспечения - 6 человек, есть такие в территориальных управлениях, в воинских частях", - добавил он.
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