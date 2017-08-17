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 Политика Украины
  209  11
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 Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева

рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что в Украине на данный момент жилищные субсидии получает 5 млн 429 тыс семей.

"По состоянию на сейчас субсидии получают 5 млн 428 тыс. 949 семей", - сказал министр в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

При этом по состоянию на конец отопительного периода субсидии получало 6 млн 145 тыс 329 семей. С начала года на выплату субсидий были потрачены 35 млрд грн бюджетных средств, еще на данные цели в государственном бюджете на 2017 год предусмотрены около 26 млрд грн.

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Рева имеет з/п в 100 000 гривен
Это все что вам надо знать про Реву
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Прикольно, реклама потом запрятывается.
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Представим, что в каждой такой семье в среднем 3 человека. 5,4 млн * на 3 = 16,2 млн. однотуровых, а то субсидии отберут
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В нормальной стране чиновник, заявивший, что при нищенской зарплате население слишком много ест, - на следующий день как минимум "сходил бы на рыбалку"... ну, или на охоту...
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Каждый раз открывая холодильник украинец теперь вспоминает реву,не то,что он долбодятел,а то шо министр
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева
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