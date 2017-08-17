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 Политика Украины
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 Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ на новый отопительный сезон, - Гройсман

гройсман

Кабинет министров Украины не поддерживает повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго на новый отопительный сезон, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения в Николаеве в четверг, комментируя тарифы на газ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Премьер подчеркнул, что объективных оснований для повышения цен нет.

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Почему когда я вижу ету паскудную подлую рожу руки тянутся к топору?
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Топор ето нормально. Не хочется еще несколько лишних минут слушаеть его визги.
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ага, не поддерживает, просто тарифы каждый месяц поднимает
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Мог добавить - но от меня ничего не зависит. Так очередное бла-бла.
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Представляете как ему сложно? Не поддерживают, а повышают! Не на газ, так на воду, не на воду, так на тепло, не повышают, так вводят абонплату и т.д.
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А куда еще повышать? Было 1,10 грн за куб а стало около 7.
А ведь цена газа после юлькиного контракта сейчас в три раза снизилась.
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Смерічка‏ @_Smerithcka 17 год.17 годин тому

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Перемога!!! Старая коррупционная система разрушена! Вместо нее создана новая, электронная коррупционная система! Шах и мат, зрадофилы!
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Почему это? Даешь увеличение цены в пять раз!
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Уже слышали, как и то, что будут снижены тарифы на электроэнергию. Пока народ не заставит этих уродов соблюдать Конституцию, толку не будет, а будут реформы, которые и не реформы, а минимальное исполнение закона, на который они плюют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ на новый отопительный сезон, - Гройсман
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