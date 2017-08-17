 Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ на новый отопительный сезон, - Гройсман

"Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения в Николаеве в четверг, комментируя тарифы на газ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
Премьер подчеркнул, что объективных оснований для повышения цен нет.
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А ведь цена газа после юлькиного контракта сейчас в три раза снизилась.
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Перемога!!! Старая коррупционная система разрушена! Вместо нее создана новая, электронная коррупционная система! Шах и мат, зрадофилы!
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