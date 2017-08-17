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Все про:разведка (1856) Донбасс (15761) наемники РФ (60)

 Наемники РФ на Донбассе "сокращают потери", регистрируя раненных в больницах как гражданское население, - ГУР

разведка

Боевики пытаются сократить данные о потерях, подменяя документы на раненных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ, командование российских оккупационных войск пытается скрыть информацию о количестве боевых и небоевых потерь кадровых военнослужащих ВС РФ.

"С этой целью к персоналу госпиталей и других медицинских учреждений, в т.ч. гражданских доказано требование принимать погибших и раненых российских военнослужащих только в гражданской одежде и регистрировать их как местных жителей", - сказано в сообщении.

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А зачем же им скрывать? Им же 5 млн. за погибшего платят?
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А они не ради раненых и погибших это делают. На мясо Роисе какраз плевать.
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За молчание и потерянную на Донбассе ногу 22-летний российский десантник получил орден и три миллиона рублейпрочтения: 0 / 955521.11.2014 08:30
Наемники РФ на Донбассе "сокращают потери", регистрируя раненных в больницах как гражданское население, - ГУР - Цензор.НЕТ 6375Николай КозловЗа участие в войне на Донбассе 22-летний российский десантник Николай Козлов получил повышение до сержанта, три миллиона рублей и орден Мужества. Правда, под Мариуполем россиянин потерял ногу, участвуя в агрессии РФ против Украины.
Об этом идет речь в видео, опубликованном на канале в «Youtube» пользователя «Erich Hartmann».
Десантник 31-й штурмовой бригады войск РФ, уроженец Ульяновска, Николай Козлов попал под минометный обстрел вблизи Мариуполя. Там он и потерял ногу - врачам пришлось сделать ампутацию выше колена.
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Теперь ноги подешевели. За оторванные конечности платят меньше, а могут и просто только повесить висюльку на "героическую антихвашистскую" грудь.
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За раненых долбасян и придурков, по личной инициативе, приехавших "мочить укров" МО педерации не платит и деревянного
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Ну так тем более. Думают, что из-за огромного кол-ва убитых и раненых долбасят росияне выйдут на протест за остановку войны с Украиной? Им, наверное, что-то другое надо, а не защита местного населения непонятно от чего.
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ГУР каждый день выдает интересные новости.
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Думаю, все готовы передать гражданскую одежду для всех попочленцев.
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В МВД создают программу, вычисляющую врагов Украины (видео)
Наемники РФ на Донбассе "сокращают потери", регистрируя раненных в больницах как гражданское население, - ГУР - Цензор.НЕТ 5176August 17th, 0:51П'ять копійок: Вате, задержавшейся в Украине на воле, пора бы напрячься. Скоро руссмирянам станет совсем неудобно в Неньке жить, жрать украинский хлебушек и на Украину гадости набрасывать.
В Украине создадут уникальную базу данных, которая позволит определять сепаратистов и террористов.

Об этом рассказал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает politeka.

Политик отметил, что проект будет называться «Сепаратор», и он будет работать в рамках сайта «Миротворец».

«Это будет уникальная, первая в мире, общественно-доступная база данных, где можно будет по фотографии человека проверить, не являлся ли он террористом, сепаратистом. Не запечатлен ли он на фотографиях, видеокадрах, связанных с захватом территории Крыма, Донбасса», - отметил Геращенко.

Нардеп добавил, что такие проекты были ранее доступны только для спецслужб или полицейских разных стран.

«Мы сделаем такую возможность для каждого гражданина Украины проверять любого человека на то, не был ли он причастен к агрессии против Украины», - подытожил Геращенко.
https://www.youtube.com/watch?v=88I4zqRnZFg
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так выглядит смерть для сепаров и залётной русни
Наемники РФ на Донбассе "сокращают потери", регистрируя раненных в больницах как гражданское население, - ГУР - Цензор.НЕТ 8330
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Здорово, мокшанє! Як ся маєте?
А, нє панімаєтє? От сущєглупиє халопи...
Коротше, скоро вам усім наступіт 3,14зда.
Вєрьтє мнє, я істєнний пророк...
Скоро скоро...
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… регистрируют раненных в больницах как гражданское население, убитых просто закапывают в придорожных канавах, сверху наваливают мусор. Русский мир или просто русские свиньи
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Есть такое - засыпать генетический мусор простым мусором.
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Да пофіг як вони себе називатимуть... Головне побільше орків ліквідувати/ранити.
Для ЗСУ, СБУ, ССО вдалого полювання...
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А на раше они будут числиться как без вести пропавшие ??
Ну тогда всем русопатриотам побольше безвести пропавших, чтоб дошло наконец . Это не игра, здесь их ждёт смерть
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Не дійде... Це нація, вірніше зброд національностей, які вже 400 років уьивають усіх сусідів, при цьому самі гинуть мілліонами. Але найгірше те, що вони цим ще і гордяться....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ на Донбассе "сокращают потери", регистрируя раненных в больницах как гражданское население, - ГУР
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