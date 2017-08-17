 Наемники РФ на Донбассе "сокращают потери", регистрируя раненных в больницах как гражданское население, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ, командование российских оккупационных войск пытается скрыть информацию о количестве боевых и небоевых потерь кадровых военнослужащих ВС РФ.
"С этой целью к персоналу госпиталей и других медицинских учреждений, в т.ч. гражданских доказано требование принимать погибших и раненых российских военнослужащих только в гражданской одежде и регистрировать их как местных жителей", - сказано в сообщении.
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Николай КозловЗа участие в войне на Донбассе 22-летний российский десантник Николай Козлов получил повышение до сержанта, три миллиона рублей и орден Мужества. Правда, под Мариуполем россиянин потерял ногу, участвуя в агрессии РФ против Украины.
Об этом идет речь в видео, опубликованном на канале в «Youtube» пользователя «Erich Hartmann».
Десантник 31-й штурмовой бригады войск РФ, уроженец Ульяновска, Николай Козлов попал под минометный обстрел вблизи Мариуполя. Там он и потерял ногу - врачам пришлось сделать ампутацию выше колена.
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August 17th, 0:51П'ять копійок: Вате, задержавшейся в Украине на воле, пора бы напрячься. Скоро руссмирянам станет совсем неудобно в Неньке жить, жрать украинский хлебушек и на Украину гадости набрасывать.
В Украине создадут уникальную базу данных, которая позволит определять сепаратистов и террористов.
Об этом рассказал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает politeka.
Политик отметил, что проект будет называться «Сепаратор», и он будет работать в рамках сайта «Миротворец».
«Это будет уникальная, первая в мире, общественно-доступная база данных, где можно будет по фотографии человека проверить, не являлся ли он террористом, сепаратистом. Не запечатлен ли он на фотографиях, видеокадрах, связанных с захватом территории Крыма, Донбасса», - отметил Геращенко.
Нардеп добавил, что такие проекты были ранее доступны только для спецслужб или полицейских разных стран.
«Мы сделаем такую возможность для каждого гражданина Украины проверять любого человека на то, не был ли он причастен к агрессии против Украины», - подытожил Геращенко.
https://www.youtube.com/watch?v=88I4zqRnZFg
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А, нє панімаєтє? От сущєглупиє халопи...
Коротше, скоро вам усім наступіт 3,14зда.
Вєрьтє мнє, я істєнний пророк...
Скоро скоро...
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Для ЗСУ, СБУ, ССО вдалого полювання...
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Ну тогда всем русопатриотам побольше безвести пропавших, чтоб дошло наконец . Это не игра, здесь их ждёт смерть
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