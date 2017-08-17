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 Политика Украины
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 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 6 сентября

янукович

Следующее заседание Оболонского районного суда столицы по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича состоится 6 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, суд назвал даты следующих заседаний.

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В сентябре: 6, 7, 10, 13, 14, 21, 27, 28 числа. В октябре: 5, 11, 12, 19, 25 и 26 числа. Все заседания назначены на 10 часов утра.

Напомним, на сегодняшнем заседании адвокат Януковича Виталий Мешечек заявил об отказе от дела. Суд принял его самоотвод.

Полную стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича смотрите здесь.

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Шел 2025-й год. Заседание по госизмене Кравчука, Кучмы, Юща, Овоща, Пороха перенесены на 2027-й год. Население Украины составляет 1,5 млн. человек
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Людей уже больше волнует то, когда начнутся процессы над кликой реформаторов и их хозяев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 6 сентября
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