 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 6 сентября

Как сообщает Цензор.НЕТ, суд назвал даты следующих заседаний.
В сентябре: 6, 7, 10, 13, 14, 21, 27, 28 числа. В октябре: 5, 11, 12, 19, 25 и 26 числа. Все заседания назначены на 10 часов утра.
Напомним, на сегодняшнем заседании адвокат Януковича Виталий Мешечек заявил об отказе от дела. Суд принял его самоотвод.
Полную стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича смотрите здесь.
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астанафитесььь!!
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