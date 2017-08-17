 Суд принял отказ адвоката Мешечка от дела Януковича

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Решение зачитал судья Владислав Девятко, после того как судьи вернулись из совещательной комнаты. Девятко поблагодарил адвоката Мешечка за работу и отметил, что адвоката нельзя принудить заниматься делом.
Суд также просит государство назначить нового защитника, который должен ознакомиться с материалами дела до следующего заседания. Оно назначено на 10:006 сентября. По мнению суда, три недели достаточно для нового защитника для ознакомления дела.
Подробнее о том, как проходило сегодняшнее заседание читайте ЗДЕСЬ.
534 4
Адвокат Януковича Мешечек заявил об отказе от дела(43)
Суд по делу о госизмене Януковича: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ(10)
Суд по делу о госизмене Януковича: Допрос дипломата Сергеева СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(47)
Оболонский суд слушал Путина, Чуркина и Пауэр. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(64)
Сергєєв: Зверненню Януковича про введення російських військ було надано статус офіційного документа Радбезу ООН(0)
В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение(5)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
Ответить
Ответить
А серьёзно если: а если следующий назначенный через три недели сделает то же самое? И следующий. И следующий. Процесс что, технически невозможно будет закончить?
Ответить
Ответить