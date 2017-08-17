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 Политика Украины
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Все про:адвокат (982) отказ (79) суд (21426) Янукович (32583)

 Суд принял отказ адвоката Мешечка от дела Януковича

янукович суд мешечек

Оболонский районный суд принял самоотвод государственного адвоката Виталия Мешечека, который защищал интересы беглого Виктора Януковича .

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение зачитал судья Владислав Девятко, после того как судьи вернулись из совещательной комнаты. Девятко поблагодарил адвоката Мешечка за работу и отметил, что адвоката нельзя принудить заниматься делом.

Суд также просит государство назначить нового защитника, который должен ознакомиться с материалами дела до следующего заседания. Оно назначено на 10:006 сентября. По мнению суда, три недели достаточно для нового защитника для ознакомления дела.

Подробнее о том, как проходило сегодняшнее заседание читайте ЗДЕСЬ.

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Вот же жлоб яник, даже адвокатам не заплатил!
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Я просто усцыкась с этой комедии,сами назначили,сами уволили,а кого он вообще представлял,на что рассчитывали?Да,эта власть ещё гораздо тупее чем выглядит
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Я, говорит, хоть и Мешочек - но представлять интересы вот этого вот мешка с дерьмом не могу, увольте. Ну и вот.

А серьёзно если: а если следующий назначенный через три недели сделает то же самое? И следующий. И следующий. Процесс что, технически невозможно будет закончить?
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