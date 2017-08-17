EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Политика Украины, Общество
  1301  24
Все про:Интерпол (413) искусство (248) история (1377) картина (187) прокуратура (3118)

 Картины, незаконно переданные в Крым в марте 2014-го, объявлены в международный розыск. Среди них полотна Айвазовского и Шишкина, - прокуратура

Картины Музейного фонда Украины объявлены в розыск по каналам Интерпола.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Читайте также: Картину, вывезенную из Харькова в годы Второй мировой войны, продали на аукционе в Берлине. ФОТО

Отмечается, что 52 картины художников XVIII-XIX века из Музейного фонда Украины, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпол.

Картины, незаконно переданные в Крым в марте 2014-го, объявлены в международный розыск. Среди них полотна Айвазовского и Шишкина, - прокуратура 01


Среди них такие экспонаты мирового значения: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского (300 тыс. долл.), "Дорога в лесу" Ивана Шишкина (200 тыс. долл.), "Болото" Исаака Левитана и другие.

Картины, незаконно переданные в Крым в марте 2014-го, объявлены в международный розыск. Среди них полотна Айвазовского и Шишкина, - прокуратура 02
В настоящее время прокурорами прокуратуры Автономной Республики Крым и следователями Главного управления Национальной полиции АР Крым установлены фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тыс. долларов США.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Народному художнику Украины Ивану Марчуку вернули картины, - советник министра МВД Апостол. ФОТОрепортаж

"Объявление культурных ценностей в розыск Интерпола ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины. Прокуратурой будет предоставляться правовая оценка по каждому факту незаконного завладения и пользования достоянием, принадлежащем нашему государству. В том числе, виновные лица будут отвечать перед законом. Это уже не первый результат работы в этом направлении. Напомню, что в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция "Скифского золота" принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию", - прокомментировал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ха. То уже в московских закромах. И хрен их оттуда выудишь. А как там скифское золото. Уже на родине или ещё нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а те кто их передавал, перевозил, пропускал, тоже в розыске, или как обычно-имитация.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Но думаю есть свои приколы. На международные выставки не вывезешь. Официально выставлять - портить имидж музея перед туристами - ведь выставляешь полотна официально признанные ворованными и находящиеся в розыске. А не мне объяснять как музеи зависят от выставок и интуристов. Разве какой то музей на 100% финансировании из бюджета. Думаю проф. музейщики могут рассказать о еще каких то "проблемах" с ворованным.
А так - да . Срать рашка хотела на чужие мнения и законы.
Журналисты могли бы и напомнить,кто и как в 14м полотна "ушли" в Крым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А яка кончена тварина їх туди передавала в березні 2014 року.... Цю тварину затримали сподіваюсь
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А как пленных обменять не получится? Например, картины на скифское золото?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы мля.крадуть все что плохо лежит.вот гавнище а не народ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они и что хорошо лежит крадут.
все короче крадут, что видят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто этот неизвестный херой который отправил картины на крысм в 14 году? Наверное ктото из шыкаладного цеха, с повышенным чувством мыролюбства?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему вы так уверены , что картины в марте 2014 года поехали в крысм ?!
Там в самый раз заводить дело о гос преступлении и хищении гос имущества
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу. Картины уже висят у Жирика и Писькова вдома на стене. А как мы все уже увидели Интерпол ето такая же бесполезная организация как и ОБСЕ и ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну кто так формирует информационное сообщение? Информация куцая до невозможности. Ничего не понятно. Написали что, и куда передано. Кто передал, откуда передал, на основании чего осуществлялась передача? По крайне мере, можно уверенно предположить, что картины не похищены, а были перемещены, как бы в пределах Украины. С возвратом, скорей всего, можно не заморачиваться. Картины можно вернуть только вместе с Крымом. То есть, вероятность возврата стремится к нулю. Зря тратятся деньги на правохранителей ушедшей территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К моменту возврата Крыма, все, что из него можно утащить, Роися непременно утащит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему-то вспомнился Мародёр маршал Советского Союза Жуков ...
Жуков вивіз з Німеччини близько 100 кілограмів золота і столового срібла (ложки та ін.). Цей факт був встановлений під час проведення обшуку в його квартирі у Москві та на дачі НКВС в Підмосков'ї. Крім виробів з дорогоцінних металів злочинне угруповання Жукова відбирало у німців діаманти, рідкісні килими, картини, тканини, фарфор, колекційну зброю, меблі і коштовні хутра...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Справедливости ради стоит отметить, что до этого Герман Герринг и Ко занимались тем же самым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лохам вешают лапшу
кто и куда и что передал ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наивняк, никуда картины не отправляли. Просто украли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто миенно передавал предметы искуства в марте 2014 года и на каких основаниях?Не думаю что шедевры передавали контробандым методом значит что все в минкультуры были в курсе,а вот действительно эти шедевры отправити в Крым уже другой вопрос возможно они уже стырины до нас а теперь исезновение их просто нужно как-то отмыть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Золотой батон - это копейки по сравнению с шедеврами Айвазовского и Шишкина. Посмотрите сколько они стоят. Про ценность как произведения искусства я вообще молчу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
P.S.А почему до сих пор никто так и неподнимает вопрос о возвращении наших мировых шедевров находящихся в музеях кацапии,а ведь их там на миллиарды и не рублей или гривен а главное то что им и цены нету а они находятся в чужой стране а главное в стране агрессора который требует от Украины миллиарды.А если все эти шедевры оценить,звучит паскудно,то окажется что кацапия еще должна Украине и громадную сумму.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКартины, незаконно переданные в Крым в марте 2014-го, объявлены в международный розыск. Среди них полотна Айвазовского и Шишкина, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти