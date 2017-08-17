 Картины, незаконно переданные в Крым в марте 2014-го, объявлены в международный розыск. Среди них полотна Айвазовского и Шишкина, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.Отмечается, что 52 картины художников XVIII-XIX века из Музейного фонда Украины, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпол.

Среди них такие экспонаты мирового значения: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского (300 тыс. долл.), "Дорога в лесу" Ивана Шишкина (200 тыс. долл.), "Болото" Исаака Левитана и другие.В настоящее время прокурорами прокуратуры Автономной Республики Крым и следователями Главного управления Национальной полиции АР Крым установлены фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тыс. долларов США.Досудебное расследование продолжается."Объявление культурных ценностей в розыск Интерпола ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины. Прокуратурой будет предоставляться правовая оценка по каждому факту незаконного завладения и пользования достоянием, принадлежащем нашему государству. В том числе, виновные лица будут отвечать перед законом. Это уже не первый результат работы в этом направлении. Напомню, что в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция "Скифского золота" принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию", - прокомментировал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.