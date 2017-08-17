 Розенко: Проведение медреформы не нужно персонализировать

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказал вице-премьер Павел Розенко.
На просьбу журналиста прокомментировать мнение некоторых политиков о том, что министра здравоохранения не назначают, потому что таким образом правительство снимает с себя ответственность за проведение медреформы, Розенко ответил: "Я не думаю, что проведение медреформы нужно персонализировать к какой-то отдельной личности - министра, вице-премьера или премьер-министра. Реформу проводит команда, состоящая из Кабинета Министров и Верховной Рады. Только в совместном взаимодействии треугольника: президент, правительство и парламент является успех воплощения любой реформы".
"Что касается статуса Ульяны Супрун, очевидно, любое кадровое решение правительства, которое должно пройти через Верховную Раду, будет чрезвычайно сложно провести. Вы же видите, что до сих пор не проголосованы отставки ни Тараса Кутового (министр агрополитики. - Ред.), ни Юрия Стеця (министр информполитики. - Ред.). (...) То есть сегодня дело не в кандидатуре на министра здравоохранения. Речь идет о глобальных вещах...", - добавил он
Полный текст интервью с Павлом Розенко читайте ЗДЕСЬ.
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и ум появляется, и хлебало в монитор не влазает
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