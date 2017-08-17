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 Политика Украины
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Все про:медицина (1597) Минздрав (1423) реформы (2769) Розенко (516)

 Розенко: Проведение медреформы не нужно персонализировать

розенко

Реформу медицины проводит команда, состоящая из Кабинета Министров и Верховной Рады.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказал вице-премьер Павел Розенко.

На просьбу журналиста прокомментировать мнение некоторых политиков о том, что министра здравоохранения не назначают, потому что таким образом правительство снимает с себя ответственность за проведение медреформы, Розенко ответил: "Я не думаю, что проведение медреформы нужно персонализировать к какой-то отдельной личности - министра, вице-премьера или премьер-министра. Реформу проводит команда, состоящая из Кабинета Министров и Верховной Рады. Только в совместном взаимодействии треугольника: президент, правительство и парламент является успех воплощения любой реформы".

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"Что касается статуса Ульяны Супрун, очевидно, любое кадровое решение правительства, которое должно пройти через Верховную Раду, будет чрезвычайно сложно провести. Вы же видите, что до сих пор не проголосованы отставки ни Тараса Кутового (министр агрополитики. - Ред.), ни Юрия Стеця (министр информполитики. - Ред.). (...) То есть сегодня дело не в кандидатуре на министра здравоохранения. Речь идет о глобальных вещах...", - добавил он

Полный текст интервью с Павлом Розенко читайте ЗДЕСЬ.
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Не надо, дайте людям до выборов дожить хотя бы!
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А может наоборот, вводите! Меньше однотуровых на выборы придет.
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Жесткий вариант . Но у других тогда шанс будет
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В проведении медреформы ни как не поделят кто умнее и кому за неё почёт, а кому позор и всеобщее презрение. Блин. Хреново когда много сильно умных. Толку ни какого.
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И у Розенки, у Ревы з/п по 100 000 гривен. Они точно знают как нам надо жрать и какие реформы проводить, ну чтобы у них были такие з/п , по 100 000 гривен
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По результатам их реформ, для каждого "реформатора", персонально, пора вводить статью с конфискацией имущества, за действия, или бездействие, приведшие к ухудшению экономической ситуации в стране, приведшей к массовой эмиграции трудоспособного населения. Политической ответственностью им уже не отмазаться.
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как полезно жрать меньше, чем немцы
и ум появляется, и хлебало в монитор не влазает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: Проведение медреформы не нужно персонализировать
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