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Все про:железная дорога (1063) ГСЧС (1303)

 Два ЧП на железной дороге в Киевской области: на крыше поезда погиб человек, а в товарняке с удобрениями начался пожар

В результате второго происшествия повреждено 11 полиэтиленовых мешков, в которых находились удобрения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, в Киевской области в течение суток произошло сразу два ЧП на железной дороге.

"На место происшествия направлены дежурный караул 58-го ППП пгт Клавдиево-Тарасово. По прибытии в 21:50 спасателями установлено, что произошло возгорание тары с наполнением химических и минеральных удобрений, которые находились в грузовых вагонах открытого типа подвижного железнодорожного состава. Поезд следовал со ст. Дарница до ст. Коростень", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что возгорание было ликвидировано с помощью порошковых и углекислотных огнетушителей машинистами поезда. Вагоны были отсоединены от основного состава и транспортирован на специально отведенную запасную колею. После чего движение поезда было восстановлено по определенному маршруту.

Два ЧП на железной дороге в Киевской области: на крыше поезда погиб человек, а в товарняке с удобрениями начался пожар 01


Спасателями были осмотрены вагоны и повторного возгорания не обнаружено.

В результате возгорания повреждено 11 полиэтиленовых мешков, в которых находились удобрения.

Два ЧП на железной дороге в Киевской области: на крыше поезда погиб человек, а в товарняке с удобрениями начался пожар 02


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Травмированных и пострадавших на месте происшествия не обнаружено. Причина возгорания на данный момент устанавливается. В 23:15 час движение поездов по железнодорожной станции полностью восстановлено.

Уже через некоторое время от дежурного ГУ ГосЧС города Киева поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Киев-Волынский" охранник заметил огонь и искрение вагона товарного поезда. Неизвестные лица сообщили охраннику о том, что на крыше вагона погиб человек. Поезд был остановлен на станции Васильков-1. Обнаружено тело погибшего и снято с поезда. Личность устанавливается.

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А представьте если бы этим удобрением оказалась аммиачная селитра!
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Не. Ну писец. Ну на фиг в такое время напрягать народ такой мелочёвкой. У людей и так стресс за стрессом. Так печатайте, что бы окончательно добить, сводки райотделов. Там вооще чернота такая, что завыть можно. Блин пипец идиотизм. Нет что бы народ как то поддержать, так они ещй больше на плечи кирпичи ложат. Что бы вооще не поднялся. Ну загорелись эти удобрения, да и мать с ними. Ну труп лишний. Так у нас на дорогах и в воде батальоны с бригадами тонут и бьются.
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Юра Амурский - вы наверное устали от жизни.. Нормальные новости..., жизнь как она есть.. Зачем людей жалеть? - они что, лошади?...
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Да какие нормальные новости. Нормальные новости это с лаборатории о состоянии здоровья. А что вам мало новостей с зоны АТО. Или мировые как мир подошёл к обрыву и думает постоять чуть чуть или прыгать сразу. Ощущение такое, что чернушное балабольство правит миром и народ озверел. Чего хотят, куда идут фиг его знает. Как у того полицейского то жарко сними шанель, то холодно надень шанель. Мрак.
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Юра, ЖД не мелочевка, это очень, очень лакомый кусище. Ты посмотри, новости 2-х недельной давности. ЖД в шоколаде, заказывают новые вагоны. миллиардные чистые прибыли (пускай даже прогнозируемые). В Бульчуна вечером громадные планы. Ну да, по тихому на Бульчуна катит бочку хмырь с инфраструктуры. В общем ИДИЛИЯ. И вдруг утром Бульчун в отставку. Через день прогнозируемая чистая прибыль ЖД упала до аж 60 лимонов. И каждый день про ЖД новости. И все новости в отрицательном русле. Вот сбоку , на что это похоже ?
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Ой. Вы мне будете о ж.д. рассказывать. Я там работал. А факт остаётся фактом. То крушения, то коррупция. Нет бы что нибудь добренькое, хорошее показать. Иногда проскакивает и приятно. Как говориться приятное слово и кошке приятно. Уже чернуха достала. Толку от того, что о ней рассказывают.
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Я про ж.д. не рассказываю, я о "информационном поле" вокруг ж.д. 2 недели назад, и сегодня. А о ж.д. это вам рассказывать, ведь Вы ж там работали. Ну и что там с ней происходит во первых Вам видней, а во вторых - это в какой то мере результат Вашей работы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва ЧП на железной дороге в Киевской области: на крыше поезда погиб человек, а в товарняке с удобрениями начался пожар
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