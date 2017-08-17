 Два ЧП на железной дороге в Киевской области: на крыше поезда погиб человек, а в товарняке с удобрениями начался пожар

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС , в Киевской области в течение суток произошло сразу два ЧП на железной дороге."На место происшествия направлены дежурный караул 58-го ППП пгт Клавдиево-Тарасово. По прибытии в 21:50 спасателями установлено, что произошло возгорание тары с наполнением химических и минеральных удобрений, которые находились в грузовых вагонах открытого типа подвижного железнодорожного состава. Поезд следовал со ст. Дарница до ст. Коростень", - отметили в пресс-службе.Также сообщается, что возгорание было ликвидировано с помощью порошковых и углекислотных огнетушителей машинистами поезда. Вагоны были отсоединены от основного состава и транспортирован на специально отведенную запасную колею. После чего движение поезда было восстановлено по определенному маршруту.

Спасателями были осмотрены вагоны и повторного возгорания не обнаружено.В результате возгорания повреждено 11 полиэтиленовых мешков, в которых находились удобрения.

Травмированных и пострадавших на месте происшествия не обнаружено. Причина возгорания на данный момент устанавливается. В 23:15 час движение поездов по железнодорожной станции полностью восстановлено.Уже через некоторое время от дежурного ГУ ГосЧС города Киева поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Киев-Волынский" охранник заметил огонь и искрение вагона товарного поезда. Неизвестные лица сообщили охраннику о том, что на крыше вагона погиб человек. Поезд был остановлен на станции Васильков-1. Обнаружено тело погибшего и снято с поезда. Личность устанавливается.