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Все про:ГПУ (8842) декларация (1013) налоги (2594) проверка (509) Хомутынник (120) электронное декларирование (580)

 ГПУ расследует возможное уклонение Хомутынника от уплаты налогов

хомутынник

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы "Партия "Возрождение" в Верховной Раде Виталием Хомутынником.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 7 августа. Дело было возбуждено 24 июля, пишет lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств. Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.

Кроме того, суд предоставил доступ Генпрокуратуре к декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.

Напомним, накануне стало известно, что ГПУ завела дела по декларациям нардепов Станислава Березкина (группа "Возрождение") и Евгения Мураева (внефракционный).
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Такий аргументований комент... Десь спеціально навчалися?
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Сумніваюся, що саме це зможуть довести- в Хомутинника юристи не дурні. А ось щось інше по дорозі розкрутити можуть. Щасти.
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Очередное сотрясание воздуха, понты для однотуровых. Ворон, ворону...
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Про око не знаю, а вот сир можуть забрати
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Одну вподобайки ти поставив. На цьому твоя обіцянка Іраді виконана. Щасти.
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Та ты не обижайся санек,но после пламенных речей югика по злочевскому,сколько он миллиардов украл и еще насколько нанес ущерба,а потом промямлить,шо все дела закрыты,теперь эти заявы гпу только для таких как ты анархистов-оптимистов
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Там ще треба було додати- реаліст. Тоді все зійдеться.
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Я і не ображаюся- сенсу в цьому не бачу. А Луценко занадто піаром захоплюється за старою політичною звичкою. І це в ньому не змінити.
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Та отож,если бы ему кто обьснил,шо он сейчас не политик и не предвыборная компания идет,некому плять,может ты как нибудь достучишься
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Його вже не переробиш- сказав же. Політик- хвороба невиліковна.
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Можно подумать что его не проверяли до этого, перепроверка запрещена законодательно или уже что то поменяли ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ расследует возможное уклонение Хомутынника от уплаты налогов
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