 ГПУ расследует возможное уклонение Хомутынника от уплаты налогов

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 7 августа. Дело было возбуждено 24 июля, пишет lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств. Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.
Кроме того, суд предоставил доступ Генпрокуратуре к декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.
Напомним, накануне стало известно, что ГПУ завела дела по декларациям нардепов Станислава Березкина (группа "Возрождение") и Евгения Мураева (внефракционный).
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