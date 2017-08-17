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 Стрельба на Зоологической улице в Киеве: у предпринимателя два огнестрельных ранения, - Нацполиция

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Частный предприниматель, в которого стреляли на ул.Зоологической в Шевченковском районе Киева, госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГУ НП в г. Киеве Оксана Блищик.

"Правоохранители установили личность раненного мужчины: он - частный предприниматель, 1989 г.р. По информации врачей, у потерпевшего два огнестрельных ранения. Его доставили в больницу", - написала она..

Как отметила Блищик, по словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов. При этом нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами.

"После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая оценка события", - добавила спикер ГУ НП в г.Киеве.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Три человека в масках на "Ауди", хотели забрать у мужчины 400 тысяч гривен: подробности нападения в Киеве. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

Напомним, сегодня, 17 августа, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.

Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.

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Аваков : "уровень преступности значительно снизился"
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Не верю. Аваков с Югиком говорили что всю преступность уже побороли. Можете спросить Голубана.
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Ауди достаточно дорогая для таких нападений....Странно
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У совків головне - матеріальні цінності. В Європі би ту сумку віддали навіть побачивши ніж. І так потім зароблять, а життя одне. Та й поліція навєрно злапає бандитів. Як та бабка на російському відео - парєнь сумку вирива, а вона вп'ялася мертвим хватом. Ну він її по пиці - на. Перед цим прокатавши хребтом по сходах.
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Yuriy Smith - можно поспорить - дать себя ограбить.., это признать себя терпилой...Вот немцы на новогодние праздники, когда беженцы устроили ночь избиений и изнасилований немок..., все полицию ждали... - никто из беженцев не пострадал., с немецких мужчин тоже...И кто они после этого?
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Нє, ну ясно як відчуваєш що переможеш тіпа з ножем, чи тіпів зі стволами, то можна і ризикнути. Або як маєш запасне життя) А німці що? У них же в центрі столиці стоїть пам'ятник вбивцям цивільних та гвалтівникам і нічого, недавно хтось на це лайно помочився і плюнув - так посадять. Німців залякали - вчепиш мавпу, так вона одразу верещить - фощизм, рускіх нєгроф бьют расисти. Не думаю що німець власну жінку би не захищав, а чужі то таке - є поліція, а як не їде, то може кішку знімає з дерева))
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а было бы оружие у предпринимателя.. совсем другой расклад мог бы быть ))
но людям оружие низзя..они так решили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба на Зоологической улице в Киеве: у предпринимателя два огнестрельных ранения, - Нацполиция
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