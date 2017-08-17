 Стрельба на Зоологической улице в Киеве: у предпринимателя два огнестрельных ранения, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГУ НП в г. Киеве Оксана Блищик.
"Правоохранители установили личность раненного мужчины: он - частный предприниматель, 1989 г.р. По информации врачей, у потерпевшего два огнестрельных ранения. Его доставили в больницу", - написала она..
Как отметила Блищик, по словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов. При этом нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами.
"После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая оценка события", - добавила спикер ГУ НП в г.Киеве.
Напомним, сегодня, 17 августа, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.
Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.
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рускіхнєгроф бьют расисти. Не думаю що німець власну жінку би не захищав, а чужі то таке - є поліція, а як не їде, то може кішку знімає з дерева))
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но людям оружие низзя..они так решили
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