 "И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказал вице-премьер Павел Розенко.
Он прокомментировал возможное недовольство со стороны МВФ тем проектом пенсионной реформы, который подготовила украинская власть.
"Правда заключается в том, что мы делаем пенсионную реформу точно не для МВФ. Она нужна нам - украинцам. Если отбросить эмоции и вынести за скобки мнения международных организаций, считаю, наша нынешняя пенсионная система никого не устраивает. В первую очередь, в Украине. Ни государство в лице Пенсионного фонда, на который идут колоссальные расходы из бюджета, ни пенсионеров, которые получают мизерные пенсии. Поэтому нельзя сказать, что только МВФ заставляет нас проводить реформу. Нет! Нас к этому побуждает то, что сегодня украинские пенсионеры остаются за чертой бедности. Так дальше не может продолжаться. Мы должны думать о том, как обеспечить более или менее приемлемые условия жизни для нынешних пенсионеров, но и думать о следующем поколении тех, кто будет выходить на пенсию, и как им сделать такую пенсионную систему, которая не допустит того, что происходит в этом вопросе последние 10-15 лет", - говорит Розенко.
Он также добавил, что хотел бы увидеть в Украине второй и третий уровень пенсионного страхования (чего пока нет) - это накопительная система и система негосударственных пенсионных фондов. Ведь, по его словам, опыт всех развитых стран Европы показал, что только в пределах солидарной или бюджетной системы пенсионного обеспечения "пенсионерам невозможно построить счастливую жизнь" - одна система должна дополнять другую.
"Я на самом деле хотел бы, чтобы Верховная Рада приняла комплексную пенсионную реформу, которая состоит из того, что уже правительство внесло, а также того, что касается введения накопительной системы. Потому что нам надо обеспечить фундамент для последующих поколений пенсионеров. Мы это должны сделать сейчас, а не откладывать на 5-10 или 15 лет. Ведь сейчас сложилась уникальная ситуация, когда и президент, и Кабинет Министров, и большинство Верховной Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - заявил вице-премьер.
Полный текст интервью с Павлом Розенко читайте ЗДЕСЬ.
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По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков.
Никто нe хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков.
Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
-- Нашли дураков! -- Визгливо кричал Паниковский. -- Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
-- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. -- А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск?
При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
-- Ну, не всю возвышенность, -- настаивал жадный Паниковский, -- хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи. Но ему не дали и половины.
После долгих криков решено было делить участки по жребию.
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Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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хай би підключились до мережі 380 вольт
в прямому ефірі!
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А то, шо "проведёте" пенсов и на ентот раз-к гадалке не хади!!!
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Это уже не имеет никакого значения. Вы просрали страну, господа
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Звиздуй в паРашу
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Какой фонд? Те, у кого есть деньги могут спокойно положить деньги на депозит и не связываться с барыгами. 6 лет назад Тигипко уже проводил пенсионную реформу тоже с благой целью - уменьшить дефицит пенсионного фонда в 79 млрд. Реформа была "успешной" - на сегодня дефицит 145 млрд. Люди выезжают работать за границу. Кто будет наполнять этот фонд
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Танюша,люди которые работают за кордоном рады заработать себе на пенсию в Украине,но чтобы профинансировать свой пенсинный стаж нужно это делать через податкову,в результате на пенсию останутся копейки.....поэтому речь идёт про напрямое финансирование своей пенсии....думаю доступно пояснил
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Аби лише не вийшло, що хотіли як краще, а вийшло як завжди.
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Какой фонд? Те, у кого есть деньги могут спокойно положить деньги на депозит
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Да поповоду депозмтов,спросите тех,кто положил их в банки по курсу 1:5,или в те банки,которых давно уже нет....Почитайте сказку про Буратино
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РОЗЕНКО!!! ВЫ - УБЛЮДКИ!!!
ПРЕКРАТИТЕ ПИАРИТЬСЯ НА ПЕНСИЯХ!!!
УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВЫ ОБЕЩАЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, А ЕГО - НЕТ!!!
НАЧИНАЯ, ОТ ЯЦЕНЮКА И ДО СИХ ПОР, ЭТО ДЕЛАЮТ: ГРОЙСМАН, РЕВА, ПОРОШЕНКО, РОЗЕНКО.
ВЕДЬ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ, ВЫ БЕЗ ВСЯКИХ ОБЕЩАНИЙ, ПОДНЯЛИ НА ПОРЯДОК ЗАРПЛАТЫ.
НЕУЖЕЛИ ДО ВАС ЕЩЕ НЕ ДОШЛО, ШО ЛЮДИ ВАМ УЖЕ НЕ ВЕРЯТ?
ЭТА ВАША БРЕХНЯ, УЖЕ ВЫЗЫВАЕТ У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ, РАЗДРАЖЕНИЕ И ЧУВСТВО ПРЕЗРЕНИЯ.
И ЭТО ВЫ ПОДОНКИ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЙМЕТЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ!!!
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А ПЕНСИОНЕРАМ, ВЫ УЖЕ БОЛЕЕ 3.5 ЛЕТ, ОБЕЩАЕТЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ, НО ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ,
ПОТОМУ ШО ДЛЯ ВАС, ГЛАВНОЕ - НЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ, А ПИАР БРЕХНЯ, РАССЧИТАННАЯ НА ЛОХОВ.
НО, ВЫ УЖЕ НАУЧИЛИ НАРОД ВЕРИТЬ - НЕ ВАШЕЙ БРЕХНЕ, А ИХ ПУСТЫМ КОШЕЛЬКАМ.
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Чему радуешся копеечное трололо Тому что офшорники
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Всегда придерживаюсь совета Марка Твена:Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом».
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КАЖДЫЙ, ДОЖИВШИЙ ДО ПЕНСИИ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК И ВРАГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!
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Почему с 2012 года пенсия не изменилась и НИ разу НЕ индексировалась???
Если что,970 гр.
Вроде как лохотронщик яйценюх говорил,что минимальная "подросла" до 1247 гр.???
или как и все остальное,полный фуфел?
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Які ж гниди прийшли до влади в 2014 році? І їх голова - Харант.
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