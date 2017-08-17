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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионная реформа (963) Розенко (516)

 "И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко

розенко

Принять пенсионную реформу и обеспечить фундамент для последующих поколений пенсионеров мы должны сейчас, а не откладывать на 5-10 или 15 лет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказал вице-премьер Павел Розенко.

Он прокомментировал возможное недовольство со стороны МВФ тем проектом пенсионной реформы, который подготовила украинская власть.

"Правда заключается в том, что мы делаем пенсионную реформу точно не для МВФ. Она нужна нам - украинцам. Если отбросить эмоции и вынести за скобки мнения международных организаций, считаю, наша нынешняя пенсионная система никого не устраивает. В первую очередь, в Украине. Ни государство в лице Пенсионного фонда, на который идут колоссальные расходы из бюджета, ни пенсионеров, которые получают мизерные пенсии. Поэтому нельзя сказать, что только МВФ заставляет нас проводить реформу. Нет! Нас к этому побуждает то, что сегодня украинские пенсионеры остаются за чертой бедности. Так дальше не может продолжаться. Мы должны думать о том, как обеспечить более или менее приемлемые условия жизни для нынешних пенсионеров, но и думать о следующем поколении тех, кто будет выходить на пенсию, и как им сделать такую ​​пенсионную систему, которая не допустит того, что происходит в этом вопросе последние 10-15 лет", - говорит Розенко.

Он также добавил, что хотел бы увидеть в Украине второй и третий уровень пенсионного страхования (чего пока нет) - это накопительная система и система негосударственных пенсионных фондов. Ведь, по его словам, опыт всех развитых стран Европы показал, что только в пределах солидарной или бюджетной системы пенсионного обеспечения "пенсионерам невозможно построить счастливую жизнь" - одна система должна дополнять другую.

"Я на самом деле хотел бы, чтобы Верховная Рада приняла комплексную пенсионную реформу, которая состоит из того, что уже правительство внесло, а также того, что касается введения накопительной системы. Потому что нам надо обеспечить фундамент для последующих поколений пенсионеров. Мы это должны сделать сейчас, а не откладывать на 5-10 или 15 лет. Ведь сейчас сложилась уникальная ситуация, когда и президент, и Кабинет Министров, и большинство Верховной Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - заявил вице-премьер.

Полный текст интервью с Павлом Розенко читайте ЗДЕСЬ.
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А когда выстрелят? Или все еще работают в островных округах?
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Они все "заражены". По-этому надо провести люстрационную пенсионную реформу через ампутацию "зараженных" частей
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Ну ещё бы, поднятие минимального стажа до 35 лет просто офигенно сократит расходы бюджета.
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- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые... (с)
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Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.
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В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.
По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков.
Никто нe хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков.
Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
-- Нашли дураков! -- Визгливо кричал Паниковский. -- Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
-- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. -- А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск?
При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
-- Ну, не всю возвышенность, -- настаивал жадный Паниковский, -- хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи. Но ему не дали и половины.
После долгих криков решено было делить участки по жребию.
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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А если "разрядятся"за месяц,шо делать,есть чем "заряжать",бо ляшко он с Черногории в пересапе на несколько дней в Конче, рванул на Испанию боротся с российской агрессией,как говорил палубий
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Выборы, выборы, кандидаты - пидары. Понимают, что гречка уже не сработает. Я совершенно уверен, что материальные блага в стране распределяются не справедливо. Пенсия должна быть достойной по достижению пенсионного возраста по умолчанию, не зависимо, кем человек работал или не работал он вообще, а жил на нетрудовые доходы. Единственное, что должны быть надбавки тем, кто тяжело работал - это всякие рабочие специальности. Вся остальная шлоебень, типа судей, чиновников - вообще должна получать минимальные пенсии учитывая их зарплаты и доходы от коррупции. Вообще нужно прекращать этот дерибан народных денег. Судей нужно бить всем миром, пока им не будет назначена средняя зарплата.
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Нужно,создайте накопительный фонд,чтобы каждый смог платить непосредственно в пенсионный фонд,без податковой....гроши швыдко появятся
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Так они бы с удовольствием создали бы такой накопительный фонд И....... По окончанию их каденции оказалось бы что он пуст
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Какой фонд? Те, у кого есть деньги могут спокойно положить деньги на депозит и не связываться с барыгами. 6 лет назад Тигипко уже проводил пенсионную реформу тоже с благой целью - уменьшить дефицит пенсионного фонда в 79 млрд. Реформа была "успешной" - на сегодня дефицит 145 млрд. Люди выезжают работать за границу. Кто будет наполнять этот фонд?
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Спокойно. В "дочку" иностранного банка с репутацией.
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Это уже не имеет никакого значения. Вы просрали страну, господа.
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Не смотря на то, что они заряжены - или порох отсырел или выстрел холостой будет. У этих по другому не бывает.
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слабо якось заряджені
хай би підключились до мережі 380 вольт
в прямому ефірі!
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"Зарядили" в $$??
А то, шо "проведёте" пенсов и на ентот раз-к гадалке не хади!!!
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4Liberty UA
Это уже не имеет никакого значения. Вы просрали страну, господа
========
Звиздуй в паРашу
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Скоро твой офшорнк позвиздует Под крыло к своему кентюшке х\\у Причем быстрее чем ты и тебе подобные думаете
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Не "заряжены", а "мотивированы" (материально или в приказном порядке) и не "провести", "протащить" (несмотря ни на что и ни на кого)!
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И кого осчастливят? 10 лет назад з/п выше средней в 2 раза(!) получали,разве что,главари предприятий.Остальные мечтали....Готовясь,по-видимому,к нынешней реформе, ИТР отменили регулярные премии (до половины дохода) ,заменив их разовыми выплатами,которые лихо в "среднюю" не считали!? (как будто с них налоги не брали!?) и в результате - шиш на аркане! Человек получает пенсию 1500,но это с "добавками", а реально "осовременят" - 800. И будет "социальная справедливость".....для все тех же.
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UA Tatyana Pomolova
Какой фонд? Те, у кого есть деньги могут спокойно положить деньги на депозит и не связываться с барыгами. 6 лет назад Тигипко уже проводил пенсионную реформу тоже с благой целью - уменьшить дефицит пенсионного фонда в 79 млрд. Реформа была "успешной" - на сегодня дефицит 145 млрд. Люди выезжают работать за границу. Кто будет наполнять этот фонд
======
Танюша,люди которые работают за кордоном рады заработать себе на пенсию в Украине,но чтобы профинансировать свой пенсинный стаж нужно это делать через податкову,в результате на пенсию останутся копейки.....поэтому речь идёт про напрямое финансирование своей пенсии....думаю доступно пояснил
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Только при доверии к государственным структурам. Его нет.
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Клинических идиотов не опрашивала. Зачем делать лишнюю работу?
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Щасти.
Аби лише не вийшло, що хотіли як краще, а вийшло як завжди.
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UA Tatyana Pomolova
Какой фонд? Те, у кого есть деньги могут спокойно положить деньги на депозит
========
Да поповоду депозмтов,спросите тех,кто положил их в банки по курсу 1:5,или в те банки,которых давно уже нет....Почитайте сказку про Буратино
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Чему радуешся копеечное трололо Тому что офшорники загнали народ в угол Радуйся Если не рванет народный бунт То ето будет чудо Но жопа моей несчастной родине Все с руками и головой выедут отсюда Барыги тоже разъедутся кто в Липецк кто в Тель-Авив И что? Правда лохам так и надо мне их не жаль ни капли Кстати минстець тоже скоро разгонят Потому как даже самые тупые поняли что власть антинародна Готовься стать грукзчиком трололо копеечное
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Петелюбы зря полюбляют сказку про Буратино. Там они представляют до сих пор Страну Дураков. И им это нравится.
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и об этом говорят свидетели секты алисы тимошенко и базилио саакашвили?
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Эти пенсионеры создали промышленность страны, налогами с которой было обеспечено огромное кол-во социальных программ, в том числе и оплата пенсий. Где эти предприятия и где этот рабочий класс, и где эти налоги? Про уничтоженную науку - я, вообще, молчу.
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"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то..." По-моему, барыги сейчас "заряжены" на то, как Михо в Украину не пустить. Блин, ну со всех областей пишут, что эти гребанные "борцы с коррупцией" в разы ее подняли. А вместе с процветанием коррупции, еще и освобожденный ценой смертей Героев Украины Донбасс, сдали на откуп своим рыгонутым братьям. Наша "элита" и та что при власти, и та что, с понтом, в оппозиции, перетрахалась и породычалась, как в "санта-барбаре". Вся надежда только на ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ и, походу, это - Михо. На Донбассе надо вводить ПРЯМОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ с аудитом, тщательнейшей проверкой всех тамошних органов власти, которые в принципе с августа 1991 года в этих регионах были АНТИУКРАИНСКИЕ. Если Украинцы не поддержат Саакашвили, положительных для Народа перемен, мы не увидим.
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"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко
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РОЗЕНКО!!! ВЫ - УБЛЮДКИ!!!

ПРЕКРАТИТЕ ПИАРИТЬСЯ НА ПЕНСИЯХ!!!

УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВЫ ОБЕЩАЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, А ЕГО - НЕТ!!!

НАЧИНАЯ, ОТ ЯЦЕНЮКА И ДО СИХ ПОР, ЭТО ДЕЛАЮТ: ГРОЙСМАН, РЕВА, ПОРОШЕНКО, РОЗЕНКО.

ВЕДЬ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ, ВЫ БЕЗ ВСЯКИХ ОБЕЩАНИЙ, ПОДНЯЛИ НА ПОРЯДОК ЗАРПЛАТЫ.

НЕУЖЕЛИ ДО ВАС ЕЩЕ НЕ ДОШЛО, ШО ЛЮДИ ВАМ УЖЕ НЕ ВЕРЯТ?

ЭТА ВАША БРЕХНЯ, УЖЕ ВЫЗЫВАЕТ У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ, РАЗДРАЖЕНИЕ И ЧУВСТВО ПРЕЗРЕНИЯ.

И ЭТО ВЫ ПОДОНКИ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЙМЕТЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ!!!



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ЕСЛИ ВЫ ХОТЕЛИ ПОДНЯТЬ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ ЗАРПЛАТЫ, ТО МОЛЧА ЭТО, В МОМЕНТ, СДЕЛАЛИ.

А ПЕНСИОНЕРАМ, ВЫ УЖЕ БОЛЕЕ 3.5 ЛЕТ, ОБЕЩАЕТЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ, НО ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ,

ПОТОМУ ШО ДЛЯ ВАС, ГЛАВНОЕ - НЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ, А ПИАР БРЕХНЯ, РАССЧИТАННАЯ НА ЛОХОВ.

НО, ВЫ УЖЕ НАУЧИЛИ НАРОД ВЕРИТЬ - НЕ ВАШЕЙ БРЕХНЕ, А ИХ ПУСТЫМ КОШЕЛЬКАМ.



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UA CА
Чему радуешся копеечное трололо Тому что офшорники
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Всегда придерживаюсь совета Марка Твена:Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом».
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аксиома:
КАЖДЫЙ, ДОЖИВШИЙ ДО ПЕНСИИ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК И ВРАГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!
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А я с тобой и не спорю Ибо ты есть удод и гребень копеечный И то что ты в сопливом детстве прочел Марка Твена Не делает тебя Ни образованым ни умным и уж тем более порядочным человеком Ты чмошник не можешь куда то т ам опустится Ты и так опущеный Ниже некуда
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Риторический вопрос.......Какая минимальная пенсия в Украине?????????????
Почему с 2012 года пенсия не изменилась и НИ разу НЕ индексировалась???
Если что,970 гр.
Вроде как лохотронщик яйценюх говорил,что минимальная "подросла" до 1247 гр.???
или как и все остальное,полный фуфел?
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Ця реформа пенсійна найгірша та нейсправедливіша за усі роки. Як у покоління 20-25 років у 1991 році может бути стаж 35 років до 2027 року?
Які ж гниди прийшли до влади в 2014 році? І їх голова - Харант.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ: РОЗЕНКО - ДО ТОГО КАК СТАЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, И ПОСЛЕ.

"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко - Цензор.НЕТ 1344

"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко - Цензор.НЕТ 6294
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко
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