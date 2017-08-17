 "И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко

"Правда заключается в том, что мы делаем пенсионную реформу точно не для МВФ. Она нужна нам - украинцам. Если отбросить эмоции и вынести за скобки мнения международных организаций, считаю, наша нынешняя пенсионная система никого не устраивает. В первую очередь, в Украине. Ни государство в лице Пенсионного фонда, на который идут колоссальные расходы из бюджета, ни пенсионеров, которые получают мизерные пенсии. Поэтому нельзя сказать, что только МВФ заставляет нас проводить реформу. Нет! Нас к этому побуждает то, что сегодня украинские пенсионеры остаются за чертой бедности. Так дальше не может продолжаться. Мы должны думать о том, как обеспечить более или менее приемлемые условия жизни для нынешних пенсионеров, но и думать о следующем поколении тех, кто будет выходить на пенсию, и как им сделать такую ​​пенсионную систему, которая не допустит того, что происходит в этом вопросе последние 10-15 лет", - говорит Розенко.

хотел бы увидеть в Украине второй и третий уровень пенсионного страхования (чего пока нет) - это накопительная система и система негосударственных пенсионных фондов. Ведь, по его словам, опыт всех развитых стран Европы показал, что только в пределах солидарной или бюджетной системы пенсионного обеспечения "пенсионерам невозможно построить счастливую жизнь" - одна система должна дополнять другую.

"Я на самом деле хотел бы, чтобы Верховная Рада приняла комплексную пенсионную реформу, которая состоит из того, что уже правительство внесло, а также того, что касается введения накопительной системы. Потому что нам надо обеспечить фундамент для последующих поколений пенсионеров. Мы это должны сделать сейчас, а не откладывать на 5-10 или 15 лет. Ведь сейчас сложилась уникальная ситуация, когда и президент, и Кабинет Министров, и большинство Верховной Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - заявил вице-премьер.

Он прокомментировал возможное недовольство со стороны МВФ тем проектом пенсионной реформы, который подготовила украинская власть.Он также добавил, что