 Адвокат Януковича Мешечек заявил об отказе от дела

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мешечек заявил, что дело слишком сложное. Он сказал, что у него нет помощников и он не сможет качественно сделать эту работу.
Прокуроры выступили против выхода адвоката из дела и утверждают, что этим заявлением Мешечек срывает судебный процесс.
Прокуроры отметили, что адвокат принимал участие в допросе свидетелей и должен был отказаться от дела раньше.
Судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения заявления адвоката Януковича.
Полную трансляцию из сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича смотрите здесь.
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- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все… (с)
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-нет, у меня в мешочек!
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явно не эта говорящая голова ведет стратегию.
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