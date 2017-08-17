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 Политика Украины
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Все про:адвокат (982) суд (21426) Янукович (32583)

 Адвокат Януковича Мешечек заявил об отказе от дела

мешечек

Адвокат Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил об отказе от дела о госизмене беглого экс-президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мешечек заявил, что дело слишком сложное. Он сказал, что у него нет помощников и он не сможет качественно сделать эту работу.

Прокуроры выступили против выхода адвоката из дела и утверждают, что этим заявлением Мешечек срывает судебный процесс.

Прокуроры отметили, что адвокат принимал участие в допросе свидетелей и должен был отказаться от дела раньше.

Судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения заявления адвоката Януковича.

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Полную трансляцию из сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича смотрите здесь.
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больной театр с обеих сторон
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- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- Ну, желаю, чтобы все… (с)
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А зачем брался тогда, это только затянет процесс пока новый адвокат со всем ознакомится.
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Да ну его, он назначен судом а значит получает копейки, нормальный адвокат полезет в это болото только за хорошие гонорары от Яныка.
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Ну чому ж копійки. 40% мін.зар.плати за 1 годину роботи це зараз 1280 грн.
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правильно, что отказался, подсудимый не на скамье подсудимых, плюс мутило полное, а жизнь у него одна и другой не будет. Дело сложное и деликатное
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Хоть как тебя от рождения зовут?
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-а у вас крутой адвокат?
-нет, у меня в мешочек!

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просто после того что он недавно ляпнул про "миротворческих ихтамнетов", он имел все шансы сесть рядышком.
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Як адвокат він усе вірно сказав. Гарний адвокат.
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А ще пригадай рекламу "твоя гумова броня"!!! Коли на Донбасі наших хлопців, без броників або з радянськими (в кращому разі), вже вбивали підлі "іхтамнєти" - якраз безпринципні рекламісти ТБ погнали массово цю бісову рекламу - "твоя гумова броня"!!! Тож хай тапер Яничарич-Януковощ натягне собі на голову "гумову броню" і встромить тую дурну голову у пісок, як його минулі улюбленці!
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Зачем соглашался? Ведь и раньше понятно было какими знаниями надо обладать, чтобы выверяя каждое слово, вести это дело. Просто затягивают время. А там или ишак сдохнет или падишах.
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Януковичу надо постараться сдохнуть раньше.
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Коли в мордорі клюне жаріний пЄтух то у нього случіЦЦа сЄрцевий напад, це АднАзначнА...
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Адвоката мабуть вивозили в ліс і показували як згвалтують і уб'ють рідних..Це методи старої влади і кацапів..
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Да к чему такая жесть, скорее всего понял куда полез и дал заднюю, хотя могли и намекнуть чтоб особо не старался.
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вовремя этот "шлеппер" соскакивает: известность уже приобрел, но еще не утопил себя окончательно в дерьме заявлениями про, типа, "миротворцев-кацапов, пришедших с миром по первому зову проффесора"...
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Это было спланировано заранее чтобы затянуть процесс,
явно не эта говорящая голова ведет стратегию.
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План прокуратуры по приговору овощу ко Дню Независимости рушится.Вот она- совковость- вылазит боком.Это при совке приурочивали всякие там решения к каким-либо датам.А адвоката понять можно -своя рубашка ближе к телу.Хотя как ГОСУДАРСТВЕННОМУ защитнику, ему непозволительно вещать, что кацапы зашли в Крым как миротворцы.Только за это емукак минимум нужно прострелить мошонку, а максимум-немалый срок за отказ признать агрессию параши. Спектакль продолжается.Интересно, а как там свиномордый ефремов себя чувствует в Старобельске?
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Мешечек взял мешочек денежек и по-тихому свалил, поставив суд в тупик.
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Всё просто. ФСБ позвонила ему и предупредило , продолжит защищать, завалит. Кацапы просто тянут время. Им не нужен вердикт нашего суда.
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Очевидно он увидел там такое чего преодолеть не может
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А с каких это пор "адвокат отказывается от ведения дела"? Насколько помнится, в ходе процесса только подзащитный имеет право отказаться от услуг адвоката вообще или от услуг конкретного адвоката, в частности... Изменения внесли в действующее законодательство, что-ли?
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Лукашиха "працює".Її для цього і запустили в Україну безболісно.
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А дарма... З такими прокурорами януковощу світило 15 діб і 1500 гривень штрафу...
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Может тогда заодно и от своей адвокатской лицензии откажется, раз для него такой вид деятельности слишком сложен. Пусть займется чем-нибудь попроще, на стройке где-нибудь или в сельском хозяйстве.
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Надо взять метод на вооружение )) Приходишь такой к директору и говоришь: Не, дело слишком сложное. Помощников у меня нет, не смогу качественно сделать, а потому отказываюсь".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Януковича Мешечек заявил об отказе от дела
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