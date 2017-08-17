 Российской поэтессе Астаховой запретили въезд в Украину на 3 года, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Вчера список невъездных российских артистов пополнил еще один человек. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск", - написал он.
В то же время Слободян добавил, что в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы Астахова подтвердила въезд на временно оккупированную территорию АР Крым через временно закрытые пункты пропуска.
"Согласно действующему законодательству принято решение о запрете гражданке РФ въезда в Украину сроком на 3 года", - отметил он.
Отметим, ранее пользователи соцсетей обращали внимание на визит Ирины Астаховой в Крым летом 2015 года.
1505 19
"Та же ситуация, как в Северной Корее", - спикер погранслужбы Слободян о задержании оккупантами гражданина Украины Лемешко(13)
Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми. ВИДЕО+ФОТО(13)
Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении(21)
Глава ГПСУ Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян(53)
Кандидат до Київради Слободян роздає виборцям шпроти. ФОТОФАКТ(0)
С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян(8)
Госпогранслужба готова проверить футбольных арбитров из оккупированного Крыма, заявленных в Суперкубке, - Слободян(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если это чучело поэтесса , то я Майкл Джордан
========
Адин палка,два струна,я хазяин всей страна
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не хочешь платить? Ну сиди дальше,только вот счет за сидение,будет увеличиваться.
Заплатила? Молодец,в аэропорт и при выезде,штамп паспорт и внесению в единную базу миграционных служб цивильных стран,с кем дипотношения имеются,что такая-то гражданка,грубым образом нарушила миграционные законы Украины.
Вот теперь все!!! Захочет такая поэтесса Ахметова или великий поэто Чехов в Австралию слетать,виза то есть,прямо с Генконсульства,а его по прилету в Кернс,прямо на месте,миграционный офицер,заглянув в комп и узнав,что перед ним,злостный нарушитель миграционных законов,попросту не захочет рисковать и предпочтет завернуть не слушая воплей и обьяснений.
Уже неоднократно писал,как в Сингапуре поступают с теми,кто нарушает их законы.
К примеру,брось окурок на тротуар и получишь всю прелесть большого штрафа. Нет денег на штраф? Не беда! С вами произойдет то,что описано выше.
За окурок или харчок!!!! За выплюнутую жвачку не говоря уже про более грубое нарушение.
Но Украина не штрафует. а то путынпридет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Одесские Патриоты криком кричали - остановите!
Ничего не вышло.
Что в итоге?
Благодаря "вітчизняним" державным даунам рюсюше сучка свою задачку выполнила.
Плюс получила рекламку в виде запрета.
И кто победил?
Ответить
Вот откуда начинать надо и кого выдворять!
Но он же не Михо,нет?
Ответить
Вот так с ватой поступать надо.
А он Сакашвили,караул,фсепрапало.
Ответить