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 Российской поэтессе Астаховой запретили въезд в Украину на 3 года, - Слободян

астахова

Гражданке РФ поэтессе Ирине Астаховой запретили въезд в Украину на три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Вчера список невъездных российских артистов пополнил еще один человек. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск", - написал он.

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В то же время Слободян добавил, что в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы Астахова подтвердила въезд на временно оккупированную территорию АР Крым через временно закрытые пункты пропуска.

"Согласно действующему законодательству принято решение о запрете гражданке РФ въезда в Украину сроком на 3 года", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО

Отметим, ранее пользователи соцсетей обращали внимание на визит Ирины Астаховой в Крым летом 2015 года.

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а патамушта-у Вия глазки не всегда открыты))))
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Нехай щастить...в переводе на украинский для кацапов - Нехvй шастать
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UA Враг рода человеческого 666
если это чучело поэтесса , то я Майкл Джордан
========
Адин палка,два струна,я хазяин всей страна
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Очень мягкое наказание. Если бы она незаконно пересекла украинскую границу, например с Венгрией, то сидела бы 3-5 лет. А тут пересекла границу в период войны и всего лишь запрет на въезд в Украину и только на 3 года. Минимум необходимо запрещать въезд на 5 лет и может необходимо открывать уголовное дело. За державу обидно
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Почему только на 3 года? Через етот срок она станет мышебратом?
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А как в Сингапуре? Друзья,вот если бы было как в Сингапуре,она бы с Украины не выехала,не заплатив крупный штраф,ну вот примерно в пару тысяч баксов. Нет с собой денег? Это ничего,это нормально,посиди в тюрьме пока не заработаешь. Уже заработала и хочешь домой? А ты в тюрьме сидела? Кушала,спала,на тебя электроэнергию тратили? Плати! Еще пара тысяч.
Не хочешь платить? Ну сиди дальше,только вот счет за сидение,будет увеличиваться.
Заплатила? Молодец,в аэропорт и при выезде,штамп паспорт и внесению в единную базу миграционных служб цивильных стран,с кем дипотношения имеются,что такая-то гражданка,грубым образом нарушила миграционные законы Украины.
Вот теперь все!!! Захочет такая поэтесса Ахметова или великий поэто Чехов в Австралию слетать,виза то есть,прямо с Генконсульства,а его по прилету в Кернс,прямо на месте,миграционный офицер,заглянув в комп и узнав,что перед ним,злостный нарушитель миграционных законов,попросту не захочет рисковать и предпочтет завернуть не слушая воплей и обьяснений.
Уже неоднократно писал,как в Сингапуре поступают с теми,кто нарушает их законы.
К примеру,брось окурок на тротуар и получишь всю прелесть большого штрафа. Нет денег на штраф? Не беда! С вами произойдет то,что описано выше.
За окурок или харчок!!!! За выплюнутую жвачку не говоря уже про более грубое нарушение.
Но Украина не штрафует. а то путынпридет?
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Это реклама? Пока не запретили, никто не знал о такой поэтессе. Держу пари, она нашим погранцам сама за запрет заплатила.
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Ага, реклама ее концертов в Воркуте и Салехарде на ближайшие три года, можешь выезжать .
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Сто пудова. Теперь будет по РФ со слоганом выступать:"Я запрещённая в Украине поэтесса !", привлекая к себе внимание.
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И еще, когда уже будет визовый режим с РФ. За державу обидно.
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Надо не кацапку чмырить, а ОРГАНИЗАТОРОВ за опу брать. Этим сепарским тварям надо отбивать по почкам охоту устраивать здесь типа рузкимир
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А через три года она станет белой и пушистой? И мозг появиться вместо ваты?
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Эта рюсише Астахова сучка выступала в одесском клубе.
Одесские Патриоты криком кричали - остановите!
Ничего не вышло.
Что в итоге?
Благодаря "вітчизняним" державным даунам рюсюше сучка свою задачку выполнила.
Плюс получила рекламку в виде запрета.
И кто победил?
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У ни там в Одессе,Труханов гражданин РФ в мэрах сидит.
Вот откуда начинать надо и кого выдворять!
Но он же не Михо,нет?
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Был бы Липецкая Жопа украинским президентом,он бы в один день ввел визовой режим со страной-агрессором,а на второй,таких как Насиров,Труханов,Бойко,Рабинович (гражданство Израиля) и прочею сволочь,лишил бы гражданства и за нарушение миграционного законодательства,вывез бы их всех в аэропорт,посадил в самолеты стран где они имеют гражданство и выдворил бы из страны.
Вот так с ватой поступать надо.
А он Сакашвили,караул,фсепрапало.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийской поэтессе Астаховой запретили въезд в Украину на 3 года, - Слободян
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