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 Ограничение движения на выходных в столице: список улиц, которые перекроют на выходные

дороги попов

Движение ограничат в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия.

Движение транспорта по улицам Лебедева-Кумача и Татьяны Яблонской будет частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодор".

Так, с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта:
  • на ул. Лебедева-Кумача (на участке от ул. Вадима Гетьмана до ул. Татьяны Яблонской);
  • на ул. Татьяны Яблонской (на участке от ул. Лебедева-Кумача до ул. Комбайнеров).
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"Киевавтодор" просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщалось ранее, в Киеве до 28 августа будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий.
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