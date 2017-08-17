 Ограничение движения на выходных в столице: список улиц, которые перекроют на выходные

Так, с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта:
- на ул. Лебедева-Кумача (на участке от ул. Вадима Гетьмана до ул. Татьяны Яблонской);
- на ул. Татьяны Яблонской (на участке от ул. Лебедева-Кумача до ул. Комбайнеров).
"Киевавтодор" просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.
Как сообщалось ранее, в Киеве до 28 августа будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий.