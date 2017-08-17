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 Экономика
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Все про:облэнерго (81) ФГИ (482) Донецкая область (4593)

 Продажа Донецкоблэнерго – это успех для ФГИ, - глава Ассоциации распределительных сетей

Продажа на приватизационном аукционе 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" является успехом для Фонда государственного имущества Украины.

Об этом заявил Глава Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский, передают "Украинские новости".

"По некоторым другим компаниям заявки вообще не подавались. Второе, на сам процесс продажи влияет множество факторов. Например, потенциальный покупатель имеет долю в компании, пакет которой продается или не имеет. В данном случае с Донецкоблэнерго мы видим ситуацию, что 71% принадлежал СКМ. Продается 25% пакет. Кто из нормальных инвесторов, кроме самого СКМ купит 25% пакет?" - проинформировал эксперт.

Виталий Григоровский подчеркнул, что у государства не оказывает существенного влияния на деятельность компании и, соответственно, держать у себя эти акции не имеет смысла. "Поэтому то, что оно продано, даже по стартовой цене - это хорошо. Ранее я делал прогноз, что вероятнее всего эти пакеты будут проданы украинскому резиденту и вероятнее всего будут проданы по стартовой цене либо вообще с дисконтом. Пока прогноз сбывается - пакет продан по стартовой цене. Я считаю, что это (продажа, - ред.) определенно успех, дороже вряд ли бы кто-то заплати", - сказал он.

Напомним, 16 августа компания Ornex, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова, приобрела на фондовой бирже Иннэкс 25% акций компании "ДТЭК Донецкоблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Сделка состоялась по стартовой цене 143,8 млн грн. Таким образом, 16,4 млн акций (25% ценных бумаг) компании были проданы по цене 8,78 грн за шт.

Как отмечает агентство Интерфакс-Украина, последняя сделка с акциями ДТЭК Донецкоблэнерго на фондовой площадке Украинская биржа (УБ) зафиксирована 26 мая 2017 года. Курс ценных бумаг по итогам сделки составил 5,9 грн за акцию.
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Кто знает, подскажите. Как можно устроится на работу главой фонда госимущества?
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Тебе не бентежить, що потім можна закінчити своє життя пострілом із рушниці в голову?
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Все-равно рано или поздно все покинем этот мир. Зато можно успеть нормально пожить.
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Дивлячись, що ти вважаєш "нормальним життям". Я не хочу собі такого життя, як у високопосадовців.
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Бо знайомий з життям деяких з них. Гроші, що вони з цього мають, не вартують тих нервів, що вони витрачають..
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Продаж обленерго Ахметову - це катастрофа для України! Це черговий провал влади!
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Вот тут, пожалуй, соглашусь. Лучше спать крепко, чем волноваться.
Но, чтобы жить нормально надо и понапрягаться какое-то время. Нервы со временем восстанавливаются.
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На Донецке пожар. Горит завод резино-технических изделий.
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В среду, 16 августа, в оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке прогремел мощный взрыв. На казенном заводе химических изделий была уничтожена перевалочная база и базу хранения боеприпасов, поставляемых России
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єто успех для іхтамнєтава ібн детекстайл, для потрєбітєлєй це як звично дупа
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Чечетов, Семенюк-Самсоненко. Екс голови держмайна. Совпадєніє?...
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Нет проблем. Только иногда они стреляются, а иногда с балконов падают. Какой вариант предпочитаете?
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Успех?!?!?! Продажа народного добра - это успех. Сволочи
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- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(c)
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Конечно успех. А Ахметка как рад такому успеху. Так что там, тарифы Гнойсман опять будет подымать чтобы побыстрее отбить капиталовложения и поделить прибыль?
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Петя вот говорит, что сейчас бизнес продавать очень не выгодно...
Очевидно - выгодно прихватизировать.
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Так он свой бизнес и не продает. Он продает то что ему не принадлежит.
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И как приватизация облэнерго влияет на тариф, если тарифы устанавливает НКРЕ? Ахметов и так владел контрольным пакетом Донбассэнерго, так что доля государства была номинальной.
При приватизации объект никуда не исчезает, он остается и работает ,как и работал. Только плюс в бюджете добавляются средства.
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Ну вот когда Гнойсман по просьбе Ахметки опять осенью повысит тарифы тогда и узнаешь.
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ну ты и насмешил, про добавление денег в бюджете.Ты небось топ-менеджер Донбасэнерго?
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То й добре. А ще краще стане, коли всі активи Ахматова націоналізують.
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Саша!! Даже не прошу поверить, знаю точно, национализированные объекты остановятся в течении года-двух. Это не зализяку забрать или хату. Бизнес - это система отношений. И если эти отношения меняются- то это уже совсем другой бизнес.А бтзнес Ахметова- это сложная система , вертикально- интегрированная. Она работает только целиком с учетом объектов, находящихся за пределами Украины ( у него есть заводы и в Европе и за океаном). Цель любого производства - получение прибыли. Это касается и госсектора . Разница между частным и государственным в одном небольшом ньюансе: частник сам распоряжается своей прибылью и использует ее на модернизацию и развитие, а средства госпредприятия - вечная коррупция и отсутствие стимулов, полная зависимость от решения с верху. Так во всех странах. Госсектор Китая в прошлом году дал стране более 500 млрд. убытков. Это тормоз для всей их экономики, так как убыточные предприятия должны банкротится или менять собственников. И коррупция в Китае не меньше, чем в Украине. Стреляют и сажают -это да. Но не верхушку, которая и есть основными коррупционерами.
Каким бы лохом не был Саакашвили, но первое, что он сделал (вернее не он, а Бендукидзе) - продал госсобсвенность ( даже с учетом того, что 25% приватизировало окружение Саакашвили - это сразу подорвало основу коррупции в Грузии).
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получается продали по минимальной цене Ахметову, да? Кто там говорил, что этот татарин теряет силы? Наоборот становится сильнее.... А я наивный дурак подумал было в 2014 ом, что его если не расстреляют, то посадят на долго точно.. Хе.. - Революция Достоинства...
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Революция предполагает смену элит и системы власти..Этого не произошло..Был лишь народный бунт, который смогли технично нейтрализовать с помощью внешней агрессии..
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да и досрочные выборы "элит" не сменили.
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Fobos - по ходу и народный бунт был организован с предсказуемым результатом... Слетелись как бабочки на огонь честные и доверчивые люди со всей Украины..., там и сгорели... Потом от многих избавились уже в АТО...
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Думаю, что на определённом этапе ситуация на Майдане вышла из под контроля..вопли "у нас мирна акція", "не треба провокацій" уже не действовали..пошли захваты ментовок и сбу на западной..быдло-элита осознала, шо погромы таки будуть и истерично попросила своего феодала угомонить восставших холопов..думаю, к Крыму он давно готовился, а вот восток и попытка на юге, были скорее экспромтом и ответом на жалобный вой вассалов..а дальше "котлы", "котлы", "котлы"..(
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Fobos - я вообще то думаю, что Крым импотент Турчинов и иже с ним сдали без боя кинув всю технику..., - это и было для путина главным мотиватором (приглашением идти дальше).. И восток тоже долго раскачивали... - флаги ДНР появились там уже в 2007 году...
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Насколько я знаю, ему настоятельно рекомендовали это сделать западные "партнёры"..
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Fobos - западные партнеры рекомендовали не объявлять независимость Украины в 1991, а потом рекомендовали под гарантии отказаться от ЯО, а потом вести переговоры с Яныком..и тд... И это версия Пашинского..., а обсосанный пастор говорил до этого, что "Не с кем было, предали все!!"
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Всё верно..ни союзников, ни элиты, ни полноценного государства..(
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Революция ето громко сказано. Во Франции или других европейских городах обычный митинг в сто раз страшнее чем наша *революция*. При революции летят тысячи голов чиновников и их прихвостней. У нас же наоборот расстреляли народ как при царе и все успокоилось.
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Алексей Носов d8330900 - ну да " Танцуем не провокуем.... и побольше фонариков" Рабство и страх на генном уровне привитое совком даже самым смелым.... Киборги в ДАП стояли бесстрашно до конца, но думаю вряд ли у кого то из них хватило бы смелости пристрелить того же предателя Навинского, Ахметова, Шуфрича или Ефремова в мирной жизни... Нет больше Шухевичей...
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А кто мешал тебе выйти на конкурс по приватизации? Купил бы по дешевке.
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Шо там доброго..ты хоч вник в суть? Ахметоа к 71 придбав еще 25... Комментатор от бога
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он не "придбав" - ему фактически подарили
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А можно огласить весь спиисочек??? И желательно, чтобы это сделал АМКУ. Сколько и каких акций облэнерго и генерирующих компаний находится у СКМ?
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Классный аукцион когда один покупатель Ахметов.)
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Бл.., ну барыги весь народ вообще за быдло и идиотов считают...
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