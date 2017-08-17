 Продажа Донецкоблэнерго – это успех для ФГИ, - глава Ассоциации распределительных сетей

Об этом заявил Глава Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский, передают "Украинские новости".
"По некоторым другим компаниям заявки вообще не подавались. Второе, на сам процесс продажи влияет множество факторов. Например, потенциальный покупатель имеет долю в компании, пакет которой продается или не имеет. В данном случае с Донецкоблэнерго мы видим ситуацию, что 71% принадлежал СКМ. Продается 25% пакет. Кто из нормальных инвесторов, кроме самого СКМ купит 25% пакет?" - проинформировал эксперт.
Виталий Григоровский подчеркнул, что у государства не оказывает существенного влияния на деятельность компании и, соответственно, держать у себя эти акции не имеет смысла. "Поэтому то, что оно продано, даже по стартовой цене - это хорошо. Ранее я делал прогноз, что вероятнее всего эти пакеты будут проданы украинскому резиденту и вероятнее всего будут проданы по стартовой цене либо вообще с дисконтом. Пока прогноз сбывается - пакет продан по стартовой цене. Я считаю, что это (продажа, - ред.) определенно успех, дороже вряд ли бы кто-то заплати", - сказал он.
Напомним, 16 августа компания Ornex, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова, приобрела на фондовой бирже Иннэкс 25% акций компании "ДТЭК Донецкоблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Сделка состоялась по стартовой цене 143,8 млн грн. Таким образом, 16,4 млн акций (25% ценных бумаг) компании были проданы по цене 8,78 грн за шт.
Как отмечает агентство Интерфакс-Украина, последняя сделка с акциями ДТЭК Донецкоблэнерго на фондовой площадке Украинская биржа (УБ) зафиксирована 26 мая 2017 года. Курс ценных бумаг по итогам сделки составил 5,9 грн за акцию.
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Но, чтобы жить нормально надо и понапрягаться какое-то время. Нервы со временем восстанавливаются.
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Очевидно - выгодно прихватизировать.
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При приватизации объект никуда не исчезает, он остается и работает ,как и работал. Только плюс в бюджете добавляются средства.
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Каким бы лохом не был Саакашвили, но первое, что он сделал (вернее не он, а Бендукидзе) - продал госсобсвенность ( даже с учетом того, что 25% приватизировало окружение Саакашвили - это сразу подорвало основу коррупции в Грузии).
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