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 Дополнительный выходной после Дня Независимости украинцы отработают в субботу, 19 августа

выходной

Кабинет Министров Украины установил перенос рабочего дня с пятницы, 25 августа, на субботу, 19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это закреплено распоряжением правительства от 16 ноября 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак

Таким образом, украинцы будут отдыхать в День Независимости, 24 августа, а также следующие три дня - с 25 по 27 августа включительно.

Как сообщалось ранее, ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов в Днепр, Львов, Хмельницкий, а также из Николаева и Одессы в Киев.



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Дебильный перенос- наоборот 19 праздник Спаса и все идут в церковь и кому это нужно.
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Вас Поклонская покусала? И предположительно Вы противница "Матильды"?))) Думаю для большинства людей более важны 4 дня выходных на которых можно заняться своими делами по дому, да и отдохнуть поехать. А в церковь, наверняка можно и в другой день сходить....
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Бред не пишите Церковные Праздники Постоянны.. в отличие от ДНЯ "НЕЗАВИСИМОСТИ" ПРЕЗИДЕНТА ОТ НАРОДА КМУ ОТ ЗАКОНОВ СУДОВ ОТ ЧЕСТИ ПРОКУРОРОВ ОТ ТЮРЬМЫ МУСАРОВ ОТ ВЕРЕВКИ НА ШЕЕ ОЛИГАРХОВ ОТ КАТОРГИ ВОРОВ ОТ ГИЛЬОТИНЫ нашли ля что пппррраззздновать какой то там независимость кого от кого
тем более что в ЭТОТ день 2015 году пока Пеця втребенькувался на параде вы Киеве на Донбассе АТО под Иловайском людкй наших просто как мьясо разрывали на шматки и утюжили Градами ля сраный Праздник это НАЦИОНАЛЬНЫ ДЕНЬ ТРАУРА... а не втребеньки 7-40 танцюльки от Ыдов обрезанных...
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Не забывайте о том, что у нас светское государство со свободой вероисповедания.
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Прочитав Ваш комментарий возникает вопрос о какой соборности и государственности Украины можно вести речь с людьми обладающих мышлением, подобным Вашему? Представляю как граждане, например, США говорят- Чи й не праздник 4 июля, и стоило ото ради него переносить празднование Дня Святого Патрика!! (сарказм, если что)
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иди про работу в большие праздники по селам расскажи.
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В церковный календарь куда не ткни - в праздник попадешь.
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Получается, четыре выходных подряд.
Так можно даже съездить куда-нибудь на Тенерифе.
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Цены узнайте для начала - наши туроператоры и авиаперевозчики на эти дни цены задрали в 2 раза.
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А зачем что-то покупать у туроператоров? Берешь билет и едь куда захочешь. Разберешься на месте где жить.
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На чем едь? Туроператоры повысили цены в основном потому, что их повысили авиаперевозчики.
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Тебе что, дать ссылку где можно купить дешевые билеты? Можно лететь хоть и через жопу, зато в несколько раз дешевле.
Кстати, биометрический паспорт уже получил? Отстоял в очередях?
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Через опу мне времени жалко. Смысл в отдыхе, если на добраться туда и вернуться назад тратится больше суток? Что это за отдых такой?

Паспорт - да, пришлось, мой старый загран аккурат весной закончился - так что у меня вариантов не было.
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Если жалко времени, то загружай в багажник палатку, матрас, спальники, примус, противокомаринные средства и т.д.... и едь до ближайшего водоема.
Я обычно так и делаю всегда.
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Не. Не отработаю. Я и 18-го в пятницу не очень-то работать хочу)))
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- Поймите же, - заговорил хозяин примирительным тоном, - ведь я не могу на это согласиться.
- С этими словами он дал предводителю полтинник. - Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.(c)
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Відробляти за вихідний, який тільки буде...
Давайте зразу відробим, щоб до Йордану віддихати.
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За границей никто не отрабатывает дни выходных
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частные компании сами определяют количество
выходных-праздников для своих сотрудников.
у гос.компаний соответственно ето определено федеральными законами и актами.
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Уточню, что компании всех форм собственности определяют распорядок дня (количество часов, праздники, выходные и т.д.) в соответствии с действующим законодательством. Короче КЗОТ рулит. Все остальное нарушение. Государственные праздники обязательно выходной день в любом случае для хозяйствующих субъектов любой формы собственности. Как-то так.
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И у нас не отрабатывают дни выходных. Это перенос рабочего дня 25.08.2017 на выходной 19.08.2017. У нас даже если праздничный день попадает на выходной, то следующий за ним рабочий день тоже становится выходным. Так что у нас лучше чем за границей.
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ага...п'ять днів так у "себе" в конторах стараються що за шостий дадуть п'ятилетку ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДополнительный выходной после Дня Независимости украинцы отработают в субботу, 19 августа
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