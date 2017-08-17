 Дополнительный выходной после Дня Независимости украинцы отработают в субботу, 19 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Это закреплено распоряжением правительства от 16 ноября 2016 года.
Таким образом, украинцы будут отдыхать в День Независимости, 24 августа, а также следующие три дня - с 25 по 27 августа включительно.
Как сообщалось ранее, ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов в Днепр, Львов, Хмельницкий, а также из Николаева и Одессы в Киев.
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тем более что в ЭТОТ день 2015 году пока Пеця втребенькувался на параде вы Киеве на Донбассе АТО под Иловайском людкй наших просто как мьясо разрывали на шматки и утюжили Градами ля сраный Праздник это НАЦИОНАЛЬНЫ ДЕНЬ ТРАУРА... а не втребеньки 7-40 танцюльки от Ыдов обрезанных...
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Так можно даже съездить куда-нибудь на Тенерифе.
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Кстати, биометрический паспорт уже получил? Отстоял в очередях?
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Паспорт - да, пришлось, мой старый загран аккурат весной закончился - так что у меня вариантов не было.
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Я обычно так и делаю всегда.
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- С этими словами он дал предводителю полтинник. - Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.(c)
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Давайте зразу відробим, щоб до Йордану віддихати.
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выходных-праздников для своих сотрудников.
у гос.компаний соответственно ето определено федеральными законами и актами.
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