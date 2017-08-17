 Масштабный пожар под оккупированным Севастополем - горели три гектара леса, – МЧС РФ

Как передает Цензор.НЕТ, вечером 16 августа в районе села Широкое в Балаклавском районе Севастополя произошел пожар на открытой лесной территории площадью около трех гектар. Возгорание было зафиксировано в труднодоступной местности, примерно в трех километрах от дороги, сообщает Крым.реалии со ссылкой на МЧС оккупантов.
"Огонь начал распространяться по двум направлениям: в сторону ущелья и в сторону поселка. Подъехать к очагу возгорания из-за сложного рельефа местности невозможно. Было установлено - горит трава, хвойная подстилка и кустарник на площади 3,2 Га… Распространения огня на лесной массив и находящиеся вблизи поселки Широкое и Гончарное не допущено. В 19:52 пожар был локализован. В 21:15 ликвидировано открытое горение, а после проведения окарауливания, в 22:31 прошла полная ликвидация", - сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В начале августа в Севастополе ввели противопожарный режим, как сообщалось, в лесах установили круглосуточное дежурство.
Перед тем подконтрольное Кремлю правительство Крыма ввело 21-дневный запрет на посещение лесов.
Жара с начала августа в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в регионах материковой части Украины, Краснодарском крае России, южной и восточной Европе. Синоптики поясняют это антициклоном, пришедшим из Африки, который называют "Люцифером".
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Минсельхоз предлагает расширить практику уничтожения еды
время публикации: 17 августа 2017 г., 05:31 | последнее обновление: 17 августа 2017 г., 09:22
Подробнее:http://www.newsru.com/russia/17aug2017/seekanddestroy.html
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«У Альфонсо перебиты ноги». Колумбийский террорист из Испании стал калекой под Горловкой (+фото)
Ср, 16/08/2017 - 20:33
В районе оккупированной Горловки украинские бойцы уничтожили главаря одного их подразделений российско-террористических войск и серьезно покалечили наемника из Испании колумбийского происхождения.
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Лао Цзы.
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