 Минкульт рассчитывает получить 5 млрд грн в 2018 году, - замминистра Фоменко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко в интервью интернет-изданию "Левый берег", отвечая на вопрос о бюджете Минкультуры на 2018 год
"В общем - примерно 5 млрд, но мы только готовим бюджетный запрос. В правительстве новая система бюджетирования - на трехлетний период. Деньги будем просить, в том числе и на создание новых институтов - Института книги и Украинского культурного фонда", - сказала Фоменко.
Она отметила, что также Минкультуры внесло в Администрацию президента предложение о провозглашении 2018 года годом культурного наследия, поскольку именно таким он будет в Европейском Союзе.
Под эгидой этого года планируется запустить процесс реставрации объектов культурного наследия, на что Минкультуры намерено просить отдельный бюджет.
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Розкопки на Поштовій площі у Києві продовжили. Після піврічної перерви компанія, яка будує на цьому місці торговельний центр, знову виділила гроші археологам. Адже за законом саме інвестор має фінансувати їх.
За три роки роботи археологи докопались до 12 століття. І знайшли цілу вулицю часів Київської Русі.
Ймовірно саме на місці теперішньої Поштової площі Перуна скочували з капища. Але докази залягають глибше. Проте, не дочекавшись закінчення розкопок, інвестор поставив бетонні опори, на яких плиту - стелю майбутнього торговельного комплексу. Тепер мають намір зробити підлогу. Уже зроблені заглибини під бетонну плиту, бо, мовляв, без неї усе обвалиться. Археологам доведеться працювати під плитою, лежачи.
Археологи не можуть бути в залежності від інвесторів. 27 мільйонів, які виділили в КМДА, вистачить лише на консервацію знайденого. А 100 метрів, які забудовник готовий виділити на музей - мізер.
Цю інформацію краєзнавці, журналісти й археологи виклали в петиції до КМДА. Днями на неї отримали відповідь. Міська влада радить поки утриматись від розкопок, бо вивчають ситуацію.
Додатково надіслано лист до Міністерства культури України з пропозицією розглянути на робочій групі заходи щодо подальшого дослідження, музеєфікації, створення музею археології Києва на Потовій площі та можливості проведення міжнародного конкурсу з метою визначення майбутньої архітектурної концепції музею. ВІДЕО http://24tv.ua/yak_rozkopki_na_poshtoviy_ploshhi_mozhut_prinesti_milyonni_pributki_priklad_muzeyu_vikingiv
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