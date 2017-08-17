 Террористы на Донбассе проверяют багажники автомобилей патрулей наблюдателей, - ОБСЕ

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.
"Террористы остановили патруль миссии на блокпосте, расположенном на автотрассе Н15 возле комбината поселке Кременец (16 км к юго-западу от Донецка. - Ред.), и разрешил патрулю СММ проехать только после проведенного им осмотра багажных отделений автомобилей миссии", - отметили в пресс-службе.
СММ проинформировала об этом Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на линии разграничения.
На блокпостах российских наемников в селах Веселая Гора и селе Обозное террористы сообщили, что им запрещено разговаривать с сотрудниками миссии. "В Веселой Горе один член "ЛНР" объяснил, что данная мера вызвана тем, что "наблюдателям СММ угрожали", имея в виду инцидент, произошедший 13 августа вблизи моста в Станице Луганской", - уточнили в пресс-службе.
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