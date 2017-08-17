 С Чонгара начата тестовая цифровая трансляция украинских телеканалов на оккупированный Крым, – Нацсовет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, с телерадиовышки в Херсонской области сегодня была проведена тестовая трансляция сигнала.
Теперь н а территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются пять каналов - "UA: Крым", "5 канал", "Прямой канал" ("Тонис"), ICTV, "Черноморская телерадиокомпания".
"С 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт, с 1 ноября - с мощностью 1 кВт", - сообщил Костинский.
Он также напомнил о подготовке к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут пять украинских телеканалов.
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