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 С Чонгара начата тестовая цифровая трансляция украинских телеканалов на оккупированный Крым, – Нацсовет

вышка чонгар

С вышки включена трансляция цифрового телевидения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, с телерадиовышки в Херсонской области сегодня была проведена тестовая трансляция сигнала.

Теперь н а территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются пять каналов - "UA: Крым", "5 канал", "Прямой канал" ("Тонис"), ICTV, "Черноморская телерадиокомпания".

"С 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт, с 1 ноября - с мощностью 1 кВт", - сообщил Костинский.

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Он также напомнил о подготовке к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут пять украинских телеканалов.
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Каждый час вместо курантов все радиостанции должны давать ГИМН УКРАИНЫ. Пусть вата учит наизусть .
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А еще классно сделать передачу " новости безвиза" и в самое рейтинговое время брать интервью у туристов .
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пятый это главный анал, хоть черноморка и то уже легче
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А на территории Украины когда будет налажена трансляция украинских телеканалов? В донецкой области, возле Курахово, с украинской стороны, люди смотрят только кацапские и сепарские аналы, украинских НЕТ!
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И о чем будут рассказывать? О великих достижениях Украины за последние три года: о многократном росте размера ВВП и уровня жизни, об искоренении коррупции? Чем похвастаться, чтобы крымчане жалели и завидовали?
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Авдотий Автодорожный - особо не чем.., - пускай показывают реку Днепр полную воды.... У них там засуха...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС Чонгара начата тестовая цифровая трансляция украинских телеканалов на оккупированный Крым, – Нацсовет
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