 В РФ отказались передать Украине заключенного крымчанина Лугина, – правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Известна и ипричина отказа: россияне заявляют о том, что Лугин якобы имеет российское гражданство.
Однако, по словам супруги заключенного, Ирины Лугиной, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.
"Лугину не оказывают необходимую медицинскую помощь, письма от жены ему не передают. Посылку, которую родственники передали Лугину больше месяца назад, 12 июля 2017 года, он до сих пор не получил. По информации жены, от крымчанина требуют, чтобы он написал, что не имеет претензий к руководству колонии", - сказано в сообщении КПГ.
Ирина Лугина также отметила, что условия содержания в Федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 1 Республики Мордовия" угрожают жизни и здоровью ее мужа.
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