 Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
11:09 Суд принял отказ адвоката Мешечка от исполнения обязанностей по защите обвиняемого Януковича. Суд поручил региональному центру по предоставлению безоплатной правовой помощи в г. Киеве с целью обеспечения беспрерывной правовой помощи безотлагательно назначить нового государственного защитника для Януковича и обеспечить его явку на следующее заседание суда. Также суд обязал нового адвоката явиться в суд и заблаговременно ознакомиться с материалами дела до следующего заседания, которое назначено на 6 сентября 10.00. По мнению суда, три недели достаточно для нового защитника для ознакомления дела.
Решение зачитал судья Девятко. Он поблагодарил адвоката Мешечка за работу. Судья отметил, что адвоката нельзя принудить заниматься делом.
Кроме того, суд повторно разместит объявление для Януковича в газете "Урядовый курьер", на сайте суда, а также направит письма в РФ с предложением принять непосредственное участие в процессе, в том числе посредством видеосвязи.
Также суд назвал даты следующих заседаний. В сентябре: 6, 7, 10, 13, 14, 21, 27, 28 числа. В октябре: 5, 11, 12, 19, 25 и 26 числа. Все заседания назначены на 10 часов утра.
10:09 Судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения заявления адвоката Януковича.
10:07 Прокуроры выступили против выхода адвоката из дела и утверждают, что этим заявлением Мешечек срывает судебный процесс.
Прокуроры отметили, что адвокат принимал участие в допросе свидетелей и должен был отказаться от дела раньше.
10:05 Мешечек заявил, что дело слишком сложное. Он сказал, что у него нет помощников и он не сможет качественно сделать эту работу.
По закону, государство предоставляет только одного адвоката, два или больше адвоката одновременно государством не могут предоставляться.
10:03 Началось заседание суда. Адвокат Мешечек отказывается от дела Януковича.
10:01 По состоянию на 10.00 прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокат Януковича Виталий Мешечек находятся в зале.
Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". На предыдущем заседании суда был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
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Адвокат Януковича Мешечек заявил об отказе от дела(33)
Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ(39)
Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 августа(2)
Суд по делу о госизмене Януковича: Допрос дипломата Сергеева СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(47)
Нас ждет множество "открытий чудных" в деле Клименко – Волох(0)
Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией”(94)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
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а это кино, будет еще лет 10 продолжаться..в итоге скажут-не виновен!
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