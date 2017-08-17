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Все про:суд (21426) Янукович (32583) государственная измена (171)

 Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

янукович

Сегодня, 17 августа, в Оболонском районном суде Киева проходит восьмое заседание в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.

11:09 Суд принял отказ адвоката Мешечка от исполнения обязанностей по защите обвиняемого Януковича. Суд поручил региональному центру по предоставлению безоплатной правовой помощи в г. Киеве с целью обеспечения беспрерывной правовой помощи безотлагательно назначить нового государственного защитника для Януковича и обеспечить его явку на следующее заседание суда. Также суд обязал нового адвоката явиться в суд и заблаговременно ознакомиться с материалами дела до следующего заседания, которое назначено на 6 сентября 10.00. По мнению суда, три недели достаточно для нового защитника для ознакомления дела.

Решение зачитал судья Девятко. Он поблагодарил адвоката Мешечка за работу. Судья отметил, что адвоката нельзя принудить заниматься делом.

Кроме того, суд повторно разместит объявление для Януковича в газете "Урядовый курьер", на сайте суда, а также направит письма в РФ с предложением принять непосредственное участие в процессе, в том числе посредством видеосвязи.

Также суд назвал даты следующих заседаний. В сентябре: 6, 7, 10, 13, 14, 21, 27, 28 числа. В октябре: 5, 11, 12, 19, 25 и 26 числа. Все заседания назначены на 10 часов утра.

Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 01Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 02

10:09 Судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения заявления адвоката Януковича.


Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 03

10:07 Прокуроры выступили против выхода адвоката из дела и утверждают, что этим заявлением Мешечек срывает судебный процесс.

Прокуроры отметили, что адвокат принимал участие в допросе свидетелей и должен был отказаться от дела раньше.

10:05 Мешечек заявил, что дело слишком сложное. Он сказал, что у него нет помощников и он не сможет качественно сделать эту работу.

По закону, государство предоставляет только одного адвоката, два или больше адвоката одновременно государством не могут предоставляться.

Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 04

10:03 Началось заседание суда. Адвокат Мешечек отказывается от дела Януковича.

10:01 По состоянию на 10.00 прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокат Януковича Виталий Мешечек находятся в зале.

Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 05

Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". На предыдущем заседании суда был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

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Зачем тянуть время и заставлять людей при жаре сидеть в помещениях суда? Объявить сразу пожизненное увязнення... заочно.
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Это простого человека так бы давно засудили, нашли бы в любой стране, отпиздили и посадили лет на 20 -ть как минимум..
а это кино, будет еще лет 10 продолжаться..в итоге скажут-не виновен!
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Согласен. Не будет сериалов, скучно станет жить простым людям.
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В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: в столице объявлен план "Перехват" у анала 211 тв на экраны может выйти продолжение у i и nw ото и сериал в живую
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На сериал не тянет Так задорно-бесполезная клоунада в исполнении иудеев и алкаша Югика Поиоему офшорник остатки разума утратил Видимо от денег которые сыплятся на него Вот уже четыре года Своими руками и руками своих холуев Создает имидж власти как совершенно бесполезной
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суд?..этого засранца нужно просто тихо пристрелить за его деяния... Надеюсь , что так оно и будет...
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Тихо пристрелить? Якуновича сначала нужно засудить,а потом и тихо пристрелить..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
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