EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  41  1
Все про:суд (21423) Янукович (32580) государственная измена (170)

 Суд по делу о госизмене Януковича: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

янукович

Сегодня, 17 августа, в Оболонском районном суде Киева проходит восьмое заседание в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.

10:05 Мешечек заявил, что дело слишком сложное. Он сказал, что у него нет помощников и он не сможет качественно сделать эту работу.

Суд по делу о госизмене Януковича: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 01

10:03 Началось заседание суда. Адвокат Мешечек отказывается от дела Януковича.

10:01 По состоянию на 10.00 прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокат Януковича Виталий Мешечек находятся в зале.

Суд по делу о госизмене Януковича: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 02

Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". На предыдущем заседании суда был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зачем тянуть время и заставлять людей при жаре сидеть в помещениях суда? Объявить сразу пожизненное увязнення... заочно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу о госизмене Януковича: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти