 Суд по делу о госизмене Януковича: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
10:05 Мешечек заявил, что дело слишком сложное. Он сказал, что у него нет помощников и он не сможет качественно сделать эту работу.
10:03 Началось заседание суда. Адвокат Мешечек отказывается от дела Януковича.
10:01 По состоянию на 10.00 прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко, а также адвокат Януковича Виталий Мешечек находятся в зале.
Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". На предыдущем заседании суда был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
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Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ(39)
Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев(43)
Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией”(94)
Оболонский суд слушал Путина, Чуркина и Пауэр. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(64)
Нас ждет множество "открытий чудных" в деле Клименко – Волох(0)
В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение(5)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
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