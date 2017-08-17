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 Экономика, Общество
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Все про:безработица (296) Госстат (92)

 Количество безработных в Украине сократилось на 14% и составляет 320 тысяч человек, - Госстат

кризис безработица

По состоянию на 1 августа 2017 года количество безработных в Украине сократилось на 14% по сравнению с соответствующей датой 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в аналитической записке на сайте Государственной службы статистики Украины.

"Благодаря повышению результативности работы по оперативному трудоустройству граждан, количество безработных по состоянию на 1 августа 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилось на 14% (на 50 тыс.) и составляло 320 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на 54% и составило 65 тыс. единиц. Кроме того сказано, в базе данных службы занятости находилась информация о 45 тыс. предложений работы, полученных из других источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработным лицам при оформлении субсидии будет засчитываться доход на уровне двух прожиточных минимумов - 3248 грн, - Кабмин

Госстатистика информирует, что по состоянию на 1 августа 2017 года на одно свободное рабочее место претендовало 5 безработных, а по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек.

Напомним, по состоянию на 1 мая в Госстате сообщали о 374,2 тыс. официально зарегистрированных безработных. 294,8 тыс. из них получали помощь по безработице.
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это благодаря мудрым реформам от "пороха". И поэтому надо выбирать его на второй срок
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Скоро в Польше работоспособных украинцев будет жить больше,чем в Украине,ну это и хорошо,если своей стране они не нужны
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Уже можно на улице поговорить.
Наши практически везде.
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Помню вокзал в Варшаве Всхудни ,там одни украинцы,поляки вообще там чувствуют себя за границей
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В Польшу, Италию, Португалию, Грецию, Германию, Чехию, парашу...
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5 миллионов украинцев без работы!!!!
Просто у госстата наступило покращення, а у украинцев нет
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Шел мужик по лесу и встретил старую бабку. Та говорит:
-Милый, я заблудилась в лесу, выведи меня на дорогу, а я тебе за это 3 желания исполню, т. к. я колдунья.
Вывел мужик бабку, та ему предлагает желания загадать.
-Во первых хочу машину крутую.
-Пожалуйста! Дойдешь по этой тропе до поворота, за ним будет 600-ый «Мерседес» стоять,
документы на твое имя в бардачке лежат.
-Так-же хочу жену-красавицу.
-На заднем сидении этого «Мерседеса» будет сидеть блондинка, супер-модель, это твоя жена.
Документы о регистрации вашего брака в бардачке.
-Ну и в третих хочу миллион долларов.
-На переднем сидении будет стоять дипломат, в нем ровно миллион.
Обрадовался мужик хотел уже бежать к машине, тут его бабка просит:
-Милый, исполни и ты мое желание.
-Ты же бабка колдунья, сама все можешь.
-Э, все да не все. Я уже 40 лет как с мужчиной не была.
Не хотелось ему старуху, но делать нечего исполнил ее желание, побоялся вдруг колдунья порчу наведет.
Закончил и побежал по дорожке, а бабка ему вслед кричит:
-Эй. Милок, а лет-то тебе сколько?
-Сорок, бабушка, сорок.
-Такой большой, а до сих пор в сказки веришь.
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Менее 1% безработица? Лучше чем в Германии или Голландии)
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думаю, что у нас уже на одного работающего в реальной экономике Украины приходиться по три нахлебника. Скоро эта пирамида рухнет.
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налогов и так не хватает, если кредит не дадут - пенсионеры и бюджетники всех разорвут на британский флаг. С нынешними темпами оттока работоспособных граждан - скоро экономике может вообще полный звиздец наступить.
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Скорее всего это болото будет продолжаться до бесуонечности
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Смех смехом а люди уезжают пачками Делал одну работу на завершение стролйки Потратил на нее две недели Так вот за две недели за бугор уехало три человека Один шахтером в Польшу один наладчиком в Литву и один в Австрию електриком Скоро здесь останутся одни дэбилы и калеки К концу каденции иудеев
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Так это потому что работники свалили в Европу.
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Класс, мы Германию и по количеству употреблённой пищи обгоняем, теперь и по уровню безработицы.Фрицы, держитесь! Нам осталось вас обогнать только по уровню зарплаты! Ничего, ещё год реформ, а тогда..... э-эх!!!
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це з з тих що зарегістровані в службі зайнятості ?, просто на ті копійки що виплачують прожити важко ось при можливості і двинули всі на захід
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скорее всего статистика именно по центру занятости. И дело не в копейках, а в ЦУ - максимально сократить количество зарегистрированных и субсидии. Наверное снялись с учета многие, кто уехал на заработки.
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І хто буде вякати, шо потужні реформи не працюють? )))
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В стране доход на душу населения меньше чем в Албании,пенсия меньше чем в Румынии,результат работы президента,Рады и кабмина
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Благодаря повышению результативности работы по оперативному трудоустройству ... граждане Украины успешно трудоустраиваются в Польше, Чехии, Португалии, и в других странах ЕС
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это результат работы всех президентов начиная с Кравчука.
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Померли бедолаги... Вот так бы и пенсионеры. Давно надо было бы вводить для них ежегодную децимацию.
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Благодаря с усложненной процедурой стать на учёт в службе занятости,а также с бесполезностью для безработных там находиться,количество безработных у нас неуклонно уменьшается.....рехвормы працюють
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самая большая полезность - субсидии. Без учета в ЦЗ, тебе "начисляют доход" в 6400 грн.
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Кому они врут? Почти в каждом селе народ без работы. Фермеров на всех не хватает и каждый выживает, как может.
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Хорошо сократил безработицу безвиз . 14% смылось в Польшу - это грандиозные результаты Петитных РЕХВОРМ . Инвесторы уже обходят стороной Украину . Все наблюдают как Петя президент по ночам гоняется за фурами с орехами - грабит их по реформаторски .
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Вот тут борец за Ватутина Гордон пишет...., - нас осталось 30-35 млн. Может быть - многие мои знакомые действительно уехали...
http://gordonua.com/news/society/gordon-ukraina-razezzhaetsya-ya-dumayu-nas-ostalos-maksimum-3035-mln-202660.html

Гордон: Украина разъезжается. Я думаю, нас осталось максимум 30-35 млн
Украину массово покидают молодежь и профессионалы, которым на Западе платят хорошие зарплаты, заявил украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
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Они врут себе 😟 потому что понимают, что не долго им осталось
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Прочитав вголос : Колличество безработных сократилось на 14 процентов...
Жена: поумирали?
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Хорошо сократил безработицу безвиз . 14% смылось в Польшу - это грандиозные результаты Петитных РЕХВОРМ . Инвесторы уже обходят стороной Украину . Все наблюдают как Петя президент по ночам гоняется за фурами с орехами - грабит их по реформаторски . Грабеж таможни относится к квоте партии Блок Петра Порошенко .
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народ имеет ту власть ,которую заслуживает.сами выбираем этих пидоров а потом на весь мир скулим,что они негодяи.выбирают по критериям-"симпотный дядька","это же наш бандит","а кого выбирать-некого","этот уже наворовался и теперь будет работать для блага народа".... А если вдруг появляются новые лица,то их тупо игнорят."Кто они такие","мы их не знаем","да он голодный воровать будет"....А слабо хоть раз мозги включить????Чем рискуете когда голосуете за новых????Хуже уже не будет,а вот ротация произойдет.20 лет одни и те же Юля,витя,Петя,Сеня,Леня,Юля,витя....и т.д.Я думаю что нужно "новый народ" тогда и выбирать будут по новому.Но новый народ еще подрастает
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уточнение - 20% в Украине это убежденная вата с рузьке переселенцев, которая всегда голосует против национальных интересов Украины (просто подлянки ради), которые принципиально сейчас юзают мейл.сру к примеру, процентов 25 вообще не интересуются политикой - как начальник на фабрике скажет, так и проголосуют, 25% толерасты, боящиеся перемен - пускай коммунист и вор, но мы его знаем.., а это какой то не понятный националист с радикальными взглядами..., процентов 10 патриоты своей нации и Украины, а остальные вообще не голосуют... Вот поэтому выборы всегда будут повторять жопу.. Это мои наблюдения...
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30-35 миллионов? Это ещё оптимистичный прогноз. Боюсь, что может и меньше.
Люди уезжают не только из-за безработицы. А из-за невыносимых условий для жизни.
Невозможно вести бизнес, страшно по улицам ходить. Беспредел властей
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Что же орали, что миллионы работают неофициально?!
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ДляPL Anderer
Уже можно на улице поговорить.
Наши практически везде
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Так а Вы где живете ?
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«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки». Сталин. 1935 г.
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Я конечно понимаю, что он пиздит, но есть какие то границы за которые нельзя заходить
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Не ну это слишком, если есть проблемы, то они их устраняют с помощью скрытия информации. Это херня
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Лео Кот Ті обсолютно прав наш кашачий друг , вот я и решил , что на віборі больше не нагой ,
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ну тогда не ной, что в стране "все плохо".
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Брехня, просто сокращается чисто стоящих на учёте в центрах занятости.
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После расстрела Небасной сотни власть показала ,что границ не сществует я о том, что никто не наказан
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"сам прихожу" , а за кого голосовать?? Какие у нас новые лица??
Власти 25 лет устраняют всех конкурентов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоличество безработных в Украине сократилось на 14% и составляет 320 тысяч человек, - Госстат
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