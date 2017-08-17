 Количество безработных в Украине сократилось на 14% и составляет 320 тысяч человек, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в аналитической записке на сайте Государственной службы статистики Украины.
"Благодаря повышению результативности работы по оперативному трудоустройству граждан, количество безработных по состоянию на 1 августа 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилось на 14% (на 50 тыс.) и составляло 320 тысяч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на 54% и составило 65 тыс. единиц. Кроме того сказано, в базе данных службы занятости находилась информация о 45 тыс. предложений работы, полученных из других источников.
Госстатистика информирует, что по состоянию на 1 августа 2017 года на одно свободное рабочее место претендовало 5 безработных, а по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек.
Напомним, по состоянию на 1 мая в Госстате сообщали о 374,2 тыс. официально зарегистрированных безработных. 294,8 тыс. из них получали помощь по безработице.
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Безработным лицам при оформлении субсидии будет засчитываться доход на уровне двух прожиточных минимумов - 3248 грн, - Кабмин(140)
Уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,3%, - Госстат(24)
Количество официально безработных в Украине сократилось с 490 до 390 тысяч, - Гройсман(151)
До 50% преступлений в Киеве совершаются безработными, - глава столичной полиции Крищенко(68)
"Безработица. Безденежье. Воспитывать тут детей нельзя". Письмо из Донецка(0)
В Украине зарегистрировано 429 тысяч безработных(73)
"У нас 26 млн людей трудоспособного возраста, из них 16 млн занятых и 2 млн безработных. Где еще 8 млн - никто не понимает", - Рева(171)
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Польша задоволена
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Наши практически везде.
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Просто у госстата наступило покращення, а у украинцев нет
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-Милый, я заблудилась в лесу, выведи меня на дорогу, а я тебе за это 3 желания исполню, т. к. я колдунья.
Вывел мужик бабку, та ему предлагает желания загадать.
-Во первых хочу машину крутую.
-Пожалуйста! Дойдешь по этой тропе до поворота, за ним будет 600-ый «Мерседес» стоять,
документы на твое имя в бардачке лежат.
-Так-же хочу жену-красавицу.
-На заднем сидении этого «Мерседеса» будет сидеть блондинка, супер-модель, это твоя жена.
Документы о регистрации вашего брака в бардачке.
-Ну и в третих хочу миллион долларов.
-На переднем сидении будет стоять дипломат, в нем ровно миллион.
Обрадовался мужик хотел уже бежать к машине, тут его бабка просит:
-Милый, исполни и ты мое желание.
-Ты же бабка колдунья, сама все можешь.
-Э, все да не все. Я уже 40 лет как с мужчиной не была.
Не хотелось ему старуху, но делать нечего исполнил ее желание, побоялся вдруг колдунья порчу наведет.
Закончил и побежал по дорожке, а бабка ему вслед кричит:
-Эй. Милок, а лет-то тебе сколько?
-Сорок, бабушка, сорок.
-Такой большой, а до сих пор в сказки веришь.
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http://gordonua.com/news/society/gordon-ukraina-razezzhaetsya-ya-dumayu-nas-ostalos-maksimum-3035-mln-202660.html
Гордон: Украина разъезжается. Я думаю, нас осталось максимум 30-35 млн
Украину массово покидают молодежь и профессионалы, которым на Западе платят хорошие зарплаты, заявил украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
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Жена: поумирали?
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Люди уезжают не только из-за безработицы. А из-за невыносимых условий для жизни.
Невозможно вести бизнес, страшно по улицам ходить. Беспредел властей
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Уже можно на улице поговорить.
Наши практически везде
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Так а Вы где живете ?
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Власти 25 лет устраняют всех конкурентов.
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