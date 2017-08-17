 Мастер-классы, конкурсы и общение с чемпионами: 9 сентября в Украине пройдет Всеукраинский Олимпийский урок

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в Национальном олимпийском комитете.
В Киеве мероприятие будет проходить на Оболонской набережной, где организаторы подготовят большую спортивную площадку.
"Мастер-классы по 30 видам спорта, которые пройдут не только на суше, но и на воде, интересные конкурсы и викторины, общение с олимпийскими чемпионами и медалистами мировых и европейских первенств, а также возможность получить множество олимпийских подарков - все это предлагает вам большой спортивный праздник", - сообщается в пресс-релизе.
Участником Олимпийских уроков сможет стать каждый желающий.
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Ви суперечите самі собі. Якщо таке хренове життя, то хто заставив всі двори машинами? Через дорогу хрен перейдеш - пруть суцільним потоком. Виходить що людина з середньою зарплатою це мізерна частина, а решта живуть досить таки пристойно.
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