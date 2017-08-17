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Все про:Киев (17891) спорт (1732) физкультура (21)

 Мастер-классы, конкурсы и общение с чемпионами: 9 сентября в Украине пройдет Всеукраинский Олимпийский урок

спорт детский

В День физической культуры и спорта, 9 сентября, во всех областных центрах Украины пройдет Всеукраинский Олимпийский урок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в Национальном олимпийском комитете.

В Киеве мероприятие будет проходить на Оболонской набережной, где организаторы подготовят большую спортивную площадку.

"Мастер-классы по 30 видам спорта, которые пройдут не только на суше, но и на воде, интересные конкурсы и викторины, общение с олимпийскими чемпионами и медалистами мировых и европейских первенств, а также возможность получить множество олимпийских подарков - все это предлагает вам большой спортивный праздник", - сообщается в пресс-релизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За годы независимости в Украине закрылись 207 ДЮСШ, - Министерство молодежи и спорта

Участником Олимпийских уроков сможет стать каждый желающий.
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Популяризація спорту потрібна- хто б сперечався. Щасти.
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Колись ці опуси матимуть неабияку цінність у колекціонерів.
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Фізкультура - добре, спорт - погано, великий спорт - дуже погано.(с)
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То что спорт нужен спору нет,но скажите пожалуйста куда подевались дворовые команды,выбитые окна?Страна где вместо спортплощадок,хотя бы в квартале имеет только стоянки машин и стадиноы где человек из средней зарплатой не позволит себе оплатить регулярное посещение стадиона.Срана где введены принудительные уроки футбола и пасет задних в Европе,срана где олимиады выигрывают только инвалиды разве это спортивная страна?Во поэтому только один день в году и выделяют на спорт.
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" имеет только стоянки машин, человек из средней зарплатой не позволит себе оплатить регулярное посещение стадиона"
Ви суперечите самі собі. Якщо таке хренове життя, то хто заставив всі двори машинами? Через дорогу хрен перейдеш - пруть суцільним потоком. Виходить що людина з середньою зарплатою це мізерна частина, а решта живуть досить таки пристойно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМастер-классы, конкурсы и общение с чемпионами: 9 сентября в Украине пройдет Всеукраинский Олимпийский урок
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