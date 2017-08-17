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Все про:Венесуэла (109) Госдепартамент США (660) КНДР (287) Тиллерсон (148) Фриланд Хрыстя (36)

 Тиллерсон обсудил с Фриланд ситуацию в Украине, Венесуэле и КНДР

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с главой МИД Канады Христей Фриланд и обсудил с ней ситуацию на Корейском полуострове, а также ряд других вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь и глава МИД Канады обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию в КНДР, Венесуэле и в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом Украина придерживалась резолюций ООН и предотвращала отправку запрещенных материалов, - Госдеп о ракетном скандале с КНДР

Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.


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Нічого дивно, що саме це обговорюватиме- це зараз найболючіші точки на планеті. І найгарячіші.
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Щось в цьому є, сподіваюсь... Згадав як Штати знайшли вихід як постачати зброю через Канаду під час 2 Світової.
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Знову аналогія. І знову недоречна. Тоді зовсім інші складові проблеми були- в першу чергу війна на морях.
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Ну Саша! Ты меня удивил! Торговать с противником это нормально? При чем здесь война на море? США торговали с Германией во время 2-й мировой и вышли из войны богаче, чем были! Кому война, а кому мать родна. Война поэтому и тянется, что кто-то на ней зарабатывает!!
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недарма касабам так пригоряє..щодня якісь гидку брехню ві*ерають
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ситуацию в Украине, Венесуэле и КНДР

Не нравится мне такая компания нашей стране.
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Пример одурачивания: Заголовок и текст! На 180 градусов!
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На самом деле давно пора было обобщить эти три проблемы, проблематор то один!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон обсудил с Фриланд ситуацию в Украине, Венесуэле и КНДР
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