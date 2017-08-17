 Тиллерсон обсудил с Фриланд ситуацию в Украине, Венесуэле и КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Госсекретарь и глава МИД Канады обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию в КНДР, Венесуэле и в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.
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Не нравится мне такая компания нашей стране.
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