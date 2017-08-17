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 Враг выпустил не менее 16 152-мм артснарядов вблизи Старогнатовки, самой горячей точкой была Авдеевская промзона. Всего за сутки - 35 обстрелов, - штаб

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В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО обострилась. Российско-оккупационные группировки все чаще переходят от применения гранатометов и стрелкового оружия к тяжелому вооружению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на приморском направлении с 18 часов и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП опорные пункты сил АТО неподалеку от Старогнатовки. Кроме того, в ходе этого противостояния противник применял танк и выпустил не менее 16 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

Однако наиболее горячо этой ночью было в районе Авдеевской промзоны. Там с 18 часов бандиты 5 раз обстреливали украинских защитников из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем, который существенно преобладал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

Кроме того, вчера на донецком направлении боевики, нарушив режим тишины во время работы представителей Международного Комитета Красного Креста, открыли огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево.

"Почти сразу возник пожар. Украинских военнослужащих, прибывших помочь местным потушить огонь, преступники также обстреляли. Зато наши бойцы, понимая, что враг целенаправленно провоцирует противостояние, ответный огонь не открывали, ведь на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на луганском направлении в конце дня под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозвановке.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие", - отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, 15 августа российские наемники 33 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Оккупант. Писать надо так:" оккупант выстрелил ... снарядов, ПРИВЕЗЕННЫХ ИЗ РАШКИ".
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а как это "накрывали врага плотным огнем, который существенно преобладал"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг выпустил не менее 16 152-мм артснарядов вблизи Старогнатовки, самой горячей точкой была Авдеевская промзона. Всего за сутки - 35 обстрелов, - штаб
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