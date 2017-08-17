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Все про:визит (2249) Кабмин (10467) Николаевская область (846) Гройсман (3286)

 Гройсман сегодня посетит Николаевскую область

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 17 августа, посетит с рабочей поездкой Николаевскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"17 августа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Николаевской области", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман

Напомним, в среду, 16 августа, премьер осуществил рабочую поездку в Херсонскую область, а накануне посетил Днепропетровщину.



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Польская часть проекта дороги уже завершена
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Проезд по скоростной дороге из Одессы в польский Гданьск будет платным. Это позволит содержать автобан в хорошем состоянии.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В этом году планируется начать строительство трассы Одесса-Гданьск через Львов. Ремонт отдельных участков уже начался.
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Трасса от Львова до Гданська уже завершена,сказал глава Укравтодора Славомир Новак.
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Что же на этот раз барыжный кабанчик по грузит на баржу?
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Что строят китайцы в Белоруси я вам не скажу.Жаба задавит :D некоторых Поцтрийотов Украины...
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Гитлер с чего начинал строить новую Германию?правильно.с автодорог.
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И хорошо закончил Можно сказать великолепно Может и иудей-хозяйственник закончит так же Вместе со своей Сарочкой по ампуле цианистого калия раскусят К вящему народному ликованию
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у тебя вшивая информация.Гитлер помер в 1963 году.Смотри в Ютью пресс-конференцию маршала Жюкова в Берлине в 1945 году.
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предвыборный тур гройсьманя начался .но шото рановато
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Для. Владимр Святюк
Так вы определитесь, ездить ему - это плохо, не ездить - то же. Может вы супер-менеджер и умело можете вывести страну с кризиса, только зря тратите время на этом форуме
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А что изменится от его поездок ?! Кого то хотя бы снимут ?! Или ситуация улучшится?!
Моя реплика была о том, что в убитом запущенном разграбленном городе нечего показывать.
Для того , чтобы постричь газоны, сделать тротуары, отловить бродячих собак и тп элементарную хоз работу , много не надо. Было бы желание работать.
Когда мера парафинили по всем каналам за то, что он от полиции по балконами прыгал. То на следующий день весь город чистили и скребли. То есть раз в два года он вспоминает о своих обязанностях .
А так город превратили в криминальную помойку
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Ха ха ха... Саша, Владимира Святюка уже забанили. Зрадофилы на цензоре не дремлют, позорники....
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США и страны блока НАТО помогут возродить судоремонтную промышленность Украины.Крысиная РАБссия в шоке
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ДляUA Ksenia VB
Ну а де самі миколаївці? Все чекають на чарівника з блакитного гелікоптера?
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В городе ТОТАЛЬНАЯ коррупция и криминал на ВСЕХ уровнях. И это работа премьера с Аваковым и президента - обеспечить порядок.
То есть премьер и Ко не справляются , а рядовой николаевец может?!

Соевые довели восхваление властей до степени бреда 😱
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Помню,как менты пришли,мэр Николаева в окно сбался
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Наверное поедет с Киева по прямой дороге через Смелу-Кропивницкий-Восеятское-Николаев?
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