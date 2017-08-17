 Гройсман сегодня посетит Николаевскую область

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"17 августа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Николаевской области", - сказано в сообщении.
Напомним, в среду, 16 августа, премьер осуществил рабочую поездку в Херсонскую область, а накануне посетил Днепропетровщину.
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Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину(27)
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Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В этом году планируется начать строительство трассы Одесса-Гданьск через Львов. Ремонт отдельных участков уже начался.
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Так вы определитесь, ездить ему - это плохо, не ездить - то же. Может вы супер-менеджер и умело можете вывести страну с кризиса, только зря тратите время на этом форуме
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А что изменится от его поездок ?! Кого то хотя бы снимут ?! Или ситуация улучшится?!
Моя реплика была о том, что в убитом запущенном разграбленном городе нечего показывать.
Для того , чтобы постричь газоны, сделать тротуары, отловить бродячих собак и тп элементарную хоз работу , много не надо. Было бы желание работать.
Когда мера парафинили по всем каналам за то, что он от полиции по балконами прыгал. То на следующий день весь город чистили и скребли. То есть раз в два года он вспоминает о своих обязанностях .
А так город превратили в криминальную помойку
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Ну а де самі миколаївці? Все чекають на чарівника з блакитного гелікоптера?
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В городе ТОТАЛЬНАЯ коррупция и криминал на ВСЕХ уровнях. И это работа премьера с Аваковым и президента - обеспечить порядок.
То есть премьер и Ко не справляются , а рядовой николаевец может?!
Соевые довели восхваление властей до степени бреда 😱
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