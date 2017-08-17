 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Один украинский защитник погиб, четверо получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинский воин погиб в результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны.
Напомним, 15 августа российские наемники 33 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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