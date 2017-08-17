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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 16 августа, один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Один украинский защитник погиб, четверо получили ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинский воин погиб в результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны.

Напомним, 15 августа российские наемники 33 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.



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