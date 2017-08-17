 СБУ планирует запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Апострофа".
"На Ваш информационный запрос от 09.08.2017 относительно Вакуленко В.М. сообщаем, что компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину", - говорится в документе.
Также в спецслужбе добавили: "Сейчас продолжаются меры по документальному оформлению указанного решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, что требует определенного времени".
Напомним, Баста неоднократно посещал оккупированный Крым в обход пунктов пропуска Украины, однако даже после этого 17 июня он выступил с концертом в Киеве. Его следующее выступление в Киеве запланировано на 1 декабря.
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джей зи это скажите))))
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Це не реклама пробачте, просто люди , не слухайте це гівно , мало того що руська музика гівняна ,так ще й попросту гівнаня ! Так, це моя думка , я люблю Українську музику .
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