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 Общество
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 СБУ планирует запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

вакуленко баста

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в ближайшее время запретить въезд в Украину российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста), который после оккупации Крыма Россией выступал с концертами на полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Апострофа".

"На Ваш информационный запрос от 09.08.2017 относительно Вакуленко В.М. сообщаем, что компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину", - говорится в документе.

Также в спецслужбе добавили: "Сейчас продолжаются меры по документальному оформлению указанного решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, что требует определенного времени".

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Напомним, Баста неоднократно посещал оккупированный Крым в обход пунктов пропуска Украины, однако даже после этого 17 июня он выступил с концертом в Киеве. Его следующее выступление в Киеве запланировано на 1 декабря.

СБУ планирует запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину 01

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Не надо "планировать в ближайшее время запретить"--это несеръезно и смешно!! Автоматом - посетил Мрык не через украинский пункт - автоматом получаеш запрет!!
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Мне очень интересно. Откуда СБУ может знать кто ездил в Крым? Открытые источники и база миротворец что-ли?
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раньше у пациков в кепариках и с семками, блатной шансон в моде был, а теперь ганста рэп ))) 21век епта ! )))
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Реп вообще надо запретить, это ж издевательство над ушами и психикой.
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российский рэп это издевательство над ушами и психикой, впрочем и любой другой кроме натурального, а например хип-хоп, Мадсон, Beggin,Madcon - Beggin - YouTube это разве издевательство? само танцуется под такую музыку и слушать просто хорошо
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рэперы бывают только чорные, всё остальное -халтура
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Толока-Гуртом Розділ Музика (там наше все)

Це не реклама пробачте, просто люди , не слухайте це гівно , мало того що руська музика гівняна ,так ще й попросту гівнаня ! Так, це моя думка , я люблю Українську музику .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ планирует запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину. ДОКУМЕНТ
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