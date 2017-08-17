 Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко рассказал о "всеобщем отрезвлении российской популяции"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стали меньше его употреблять, а 39% респондентов вообще не пьют спиртного.
"Я достаточно со скепсисом отношусь, что 39% вообще не пьет у нас, но, тем не менее, скажу, что мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции… Но даже если 3,9% россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления", - сказал он.
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По словам депутата, на снижение числа употребляющих алкоголь россиян влияют два фактора. Во-первых, в России растет поколение, которое начинает осознавать цену своему здоровью. Эти люди, как полагает Онищенко, считают, что "нужно пробивать себе дорогу, а ее можно пробивать, когда у тебя есть здоровье и образование".
"Вторая сторона вопроса: сработали те меры, которые все-таки демонстрирует и высшее руководство страны, демонстрирует здоровый образ жизни… Это действительно имеет место быть. И, конечно же, в определенной мере исполнение этого законодательства, хоть и со скрипом", - сказал депутат, пояснив, что речь идет о снижении доступности алкоголя, о контроле рекламы подобной продукции.
"После 300-летнего запоя России пора отрезветь", - подчеркнул Онищенко. Он уточнил, что 300 лет он отсчитывает со времен Петра I, который "в рамках государственной политики спаивал нацию".
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Русские - страшная нация. Они лучше всех в мире делают три вещи: пьют, воюют и приписывают красивые фразы о себе зарубежным политикам. - Бенито Муссолини
«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион
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"мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции" ( с)
Походу это новый кацапский перл)
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Онищенко опохмелился перед тем как это сказать?
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Украина сейчас прямо "профилакторий" для ватникоф желающих бросить пить...
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Ага, как начали при австралопитеках бухать так только сейчас немного протрезвляются
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непьющее поколение кацапов один
дальше упал со стула от мысли что петросян этого не простит ноль
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