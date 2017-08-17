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Все про:алкоголь (1643) Онищенко Геннадий (190) пьянство (806) Россия (71883)

 Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко рассказал о "всеобщем отрезвлении российской популяции"

онищенко

В последнее время в России наблюдается тенденция к снижению потребления алкоголя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стали меньше его употреблять, а 39% респондентов вообще не пьют спиртного.

"Я достаточно со скепсисом отношусь, что 39% вообще не пьет у нас, но, тем не менее, скажу, что мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции… Но даже если 3,9% россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления", - сказал он.

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По словам депутата, на снижение числа употребляющих алкоголь россиян влияют два фактора. Во-первых, в России растет поколение, которое начинает осознавать цену своему здоровью. Эти люди, как полагает Онищенко, считают, что "нужно пробивать себе дорогу, а ее можно пробивать, когда у тебя есть здоровье и образование".

"Вторая сторона вопроса: сработали те меры, которые все-таки демонстрирует и высшее руководство страны, демонстрирует здоровый образ жизни… Это действительно имеет место быть. И, конечно же, в определенной мере исполнение этого законодательства, хоть и со скрипом", - сказал депутат, пояснив, что речь идет о снижении доступности алкоголя, о контроле рекламы подобной продукции.

"После 300-летнего запоя России пора отрезветь", - подчеркнул Онищенко. Он уточнил, что 300 лет он отсчитывает со времен Петра I, который "в рамках государственной политики спаивал нацию".
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"Пьяным народом править легче". - ЕКАТЕРИНА II, открывшая множество кабаков, - на вопрос княгини Дашковой: «Ваше Величество, зачем вы спаиваете русский народ?»
Русские - страшная нация. Они лучше всех в мире делают три вещи: пьют, воюют и приписывают красивые фразы о себе зарубежным политикам. - Бенито Муссолини
«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион
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Типичное брехло кацапское несет типичную брехню кацапскую. Уменьшение потребления свинотой алкоголя если и произошло, то в пользу бояры и прочих шмурдяков, тем более быдло местное обеднело поэтому жлокчет что попало
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эта картинка расскажет нам всю правду- про пьянство на кацапии)
Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко рассказал о "всеобщем отрезвлении российской популяции" - Цензор.НЕТ 4106
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ЩИТООООООООООООООО?!

"мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции" ( с)

Походу это новый кацапский перл)
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Ха-ха. Смешная новость!
Онищенко опохмелился перед тем как это сказать?
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Вот они "не пьющие"!


Украина сейчас прямо "профилакторий" для ватникоф желающих бросить пить...
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"..."профилакторий" для ватникоф..." Профилакторий типа - утилизатор
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это точно. русня на дамбасе резко прекращает синячить как только превращается в зловонную кучу с номером 200.
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кагда в Рачке станет совсем плохо, водку будут раздавать бездвоздмездно и обязательно смотреть, что бы ты ее выпил.
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"...обязательно смотреть, что бы ты ее выпил." Откажешься - клизму десятивёдерную бояры поставят!!!
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...всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции

Ага, как начали при австралопитеках бухать так только сейчас немного протрезвляются
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Хуйло тарит водку ящиками з Швеции два

непьющее поколение кацапов один

дальше упал со стула от мысли что петросян этого не простит ноль
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Что бы такое заявить,Онищенко нужно самому быть трезвому.
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Избавляющее от алкоголизма грязелечение
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Это понятно, ведь боярышник не пьют, им лечатся!
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"...а 39% респондентов вообще не пьют спиртного." Они его не пьют - они его кушают!!! ;=)))
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Редеют ряды на боярышнике , настойка валит популяцию передовиков .

Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко рассказал о "всеобщем отрезвлении российской популяции" - Цензор.НЕТ 2764
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Та ні, Онищенко, у вас там =всеобщее оболванивание, отупение и оскотинивание=. Ще й у п*яному чаду.
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Раз не пьют! Значит что то задумали коварное, вы к ним присмотритесь, у них явно трезвые мысли могут появиться.НЕПОРЯДОК.
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"российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции" ?
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москали перестают покупать водку и начинают больше денег тратить на лекарства Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко рассказал о "всеобщем отрезвлении российской популяции" - Цензор.НЕТ 1427
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Онищенко назвал популяция российского народонаселения😃,а надо было сказать ПОГОЛОВЬЕ скотного двора🐐🐏🐑🐃🐂🐴🐮🐖🐗🐓🐔🐀
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он ведь правильно касабов назвал - поголовье свинособак.
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Если говорить серьезно то русню просто невозможно отучить от пьянки и дело не в традициях хозяев русни а в генетике. приполярные монголоиды не имеют гена отвечающего за расчепление алкалоидов в т.ч. и молочной кислоты. Т.е. у русни не возможно на органическом уровне выработать привычку не бухать. они в связи с тем что не усваивают алкоголь и очень быстро входят в его зависимость. То же самое и с кисломолочной продукцией. Организм русни ее просто не переваривает как нужно. В общем это одно из многочисленных отличий русни от человеческого вида.
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Это ж как надо бухать, чтобы вредность считалась год за десять тысяч лет???!!! "...популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции..." Ведь пропойца полутатарчук-полуневедомазверушка Петрушка Первачёв обозвался самозванцем "русским" не более 350 лет назад!!!
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чтото много 350 лет. реально русни и сейчас нету как человеческого вида.
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