 Россиянин, незаконно проживающий в Украине, задержан в Краматорске за кражу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в Украине 34-летний мужчина проживает несколько лет. Летом прошлого года он приехал в поселок Райгородок (Славянский район), где снял жилье. Официально не трудоустраивался, жил за счет случайных заработков. Позже он украл стиральную машину из дома, который снимал. Похищенное сдал в ломбард, а сам переехал в Краматорск.
Чтобы избежать правосудия, злоумышленник постоянно менял место жительства. Он также не стал переоформлять разрешение на проживание в Украине, когда пришел срок.
Мужчина был задержан в Краматорске. Ему вынесен приговор - четыре года лишения свободы с отсрочкой на месяц. Информация о незаконном пребывании жителя РФ на территории Украины без соответствующей регистрации направлена в Государственную миграционную службу.
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Атас Четыре года Да за это надо пожизненное давать
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А как же партнеры?!!!
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