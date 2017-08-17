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Все про:воровство (598) задержание (6103) Нацполиция (8406) Донецкая область (4592)

 Россиянин, незаконно проживающий в Украине, задержан в Краматорске за кражу

наручники

В Донецкой области за кражу задержан гражданин России, который незаконно проживает в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в Украине 34-летний мужчина проживает несколько лет. Летом прошлого года он приехал в поселок Райгородок (Славянский район), где снял жилье. Официально не трудоустраивался, жил за счет случайных заработков. Позже он украл стиральную машину из дома, который снимал. Похищенное сдал в ломбард, а сам переехал в Краматорск.

Чтобы избежать правосудия, злоумышленник постоянно менял место жительства. Он также не стал переоформлять разрешение на проживание в Украине, когда пришел срок.

Мужчина был задержан в Краматорске. Ему вынесен приговор - четыре года лишения свободы с отсрочкой на месяц. Информация о незаконном пребывании жителя РФ на территории Украины без соответствующей регистрации направлена ​​в Государственную миграционную службу.

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Незаконно - это если больше 90 дней? А мало-ли в Украине незаконно проживают разных азиатов? Да пойди на любой рынок и проверь паспорта у торговцев неславянской внешности. Они все конечно же законно пребывают на территории Украины.
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Украл целую стиральную машину
Атас Четыре года Да за это надо пожизненное давать
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Лезут и лезут и лезут в Украину, давить как тараканов, от них одно зло.
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Как говорит один умный хлопец , Визы с москалями нам реально стоят все лишь одно нажатие одной государственной кнопки ...
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Но ты же видишь,что Шоколадная Жопа на это не способна...
А как же партнеры?!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссиянин, незаконно проживающий в Украине, задержан в Краматорске за кражу
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