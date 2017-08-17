EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  35  1
Все про:воздух (49) загрязнение (108) Киев (17890)

 Загрязнение воздуха в Киеве превышает нормы в 1,3-4,25 раза

запорожье смог в

В Киеве превышены среднесуточные гранично допустимые концентрации (ГДК с. с.) загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, 16 августа были зафиксированы следующие уровни загрязнения:
- пыль - 1,3 ГДК с. с. на пл. Бессарабской, пл. Демеевской;
- оксид углерода - 1,3-2,0 ГДК с. с. на ул. Довженко, 8, ул. Бессарабской, пр. Оболонском, 14, пл. Демеевской;
- диоксид азота - 3,5-4,25 ГДК с. с. на ул. Довженко, 8, ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, бул. Леси Украинки, 29, пр. Оболонском, 14, пл. Демеевской;
- формальдегид - 1,3-4,0 ГДК с. с. на ул. Довженко, 8, ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, бул. Леси Украинки, 29, пр. Оболонском, 14, пл. Демеевской, пр. Науки, 37.

Также читайте: Семерак обнародовал перечень предприятий - главных загрязнителей окружающей среды
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
постесняюсь спросить, данные от датчиков или люди в жёлтых жилетках ходят и нюхают?)
да, зло, знаю.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗагрязнение воздуха в Киеве превышает нормы в 1,3-4,25 раза
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти