 Загрязнение воздуха в Киеве превышает нормы в 1,3-4,25 раза

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, 16 августа были зафиксированы следующие уровни загрязнения:
- пыль - 1,3 ГДК с. с. на пл. Бессарабской, пл. Демеевской;
- оксид углерода - 1,3-2,0 ГДК с. с. на ул. Довженко, 8, ул. Бессарабской, пр. Оболонском, 14, пл. Демеевской;
- диоксид азота - 3,5-4,25 ГДК с. с. на ул. Довженко, 8, ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, бул. Леси Украинки, 29, пр. Оболонском, 14, пл. Демеевской;
- формальдегид - 1,3-4,0 ГДК с. с. на ул. Довженко, 8, ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, бул. Леси Украинки, 29, пр. Оболонском, 14, пл. Демеевской, пр. Науки, 37.
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да, зло, знаю.
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