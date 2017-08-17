 НАБУ комментировало причастность Манафорта к "черной кассе" ПР только по запросу СМИ, - заявление

"НАБУ и САП неоднократно заявляли, что никакого расследования в отношении Пола Манафорта не велось. Мы подчеркиваем, что он - не подследственное нам лицо. Все комментарии о наличии имени Пола Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов предоставлялись исключительно в ответ на запросы СМИ и с целью предотвратить манипуляциям", - цитирует заявление НАБУ Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Напомним, ранее народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач подал в Генпрокуратуру заявление о вмешательстве представителей НАБУ в выборы президента США. По его заявлению ГПУ открыла уголовное производство по факту разглашения данных следствия.
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Депутат как-никак, официальное лицо.
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