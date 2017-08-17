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 Политика Украины
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 НАБУ комментировало причастность Манафорта к "черной кассе" ПР только по запросу СМИ, - заявление

набу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) давало комментарии о наличии в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов имени Пола Манафорта, экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа, исключительно в ответ на соответствующие запросы СМИ.

"НАБУ и САП неоднократно заявляли, что никакого расследования в отношении Пола Манафорта не велось. Мы подчеркиваем, что он - не подследственное нам лицо. Все комментарии о наличии имени Пола Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов предоставлялись исключительно в ответ на запросы СМИ и с целью предотвратить манипуляциям", - цитирует заявление НАБУ Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У работавшего на ПР Манафорта ФБР искало иностранные банковские записи, - The New York Times

Напомним, ранее народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач подал в Генпрокуратуру заявление о вмешательстве представителей НАБУ в выборы президента США. По его заявлению ГПУ открыла уголовное производство по факту разглашения данных следствия.
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надо еще лещенко проверить.
Депутат как-никак, официальное лицо.
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после выборов в сша год весь мир колбасит . Да пускай там сами разбираются .
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Кстати, я проверил. В базе миротворец Манафорта нет.
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ну отправили ему биткоинов пачку, для этого они и нужны. и хрен кто что докажет, только по тратам косвенно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ комментировало причастность Манафорта к "черной кассе" ПР только по запросу СМИ, - заявление
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