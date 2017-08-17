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Все про:вертолет (583) Латвия (629) НАТО (5685) США (13232)

 Военные вертолеты США совершат облет Латвии

вертолет вертолеты

18 августа военные вертолеты США совершат полет на низкой высоте над территорией Латвии - от Лиелварде до Добеле и обратно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, в Минобороны Латвии подчеркивают, что полеты на низкой высоте совершаются в рамках нормативных актов. По словам чиновников, создаваемый вертолетами шум является кратковременным и не причинит ущерба людям. Такие полеты производятся на высоте не ниже 15 метров над объектами и на расстоянии не менее 50 метров от потенциально опасных объектов.

Также военные вертолеты США и Латвии с 18 по 20 августа будут совершать тренировочные полеты из Лиелварде в Добеле, Скрунду и Лиепаю в темное время суток.

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Готовятся к защите латышей от братских объятий?
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А ты уже хлеб-соль приготовил встречать оккупантов у себя?
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Та я простой вопрос задал,ты во все щели та в наши дела нос суешь,где надо и где не надо,а ответить про свои дела и кацапсинские, выляешь почему то
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А что делать, если ты не извинилась перед Саша Крест и Irada за попытку уничижения, когда они утверждали, что Украина признала Римский статут, а ты обвинила их в невежестве и сказала, что ратифицировали, но не признали?
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Мы сами разобрались во всем,можешь почитать,а ты с темы съехал снова,никогда за тобой не было замечено,что бы ты про кацапсинов свое отношение высказал или ,шо народ думает у вас о зеленых человечках,все в наших делах ковыряешься ,сдается мне ты паря гебнявый и хитроватый провокатор,тут много таких побывало и палятся они все равно,одни обходят десятой дорогой тему кацапскую,как ты,а другие напоказ и слишком рьяно ее обсуждают,а роги та копыта один хрен торчат
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иногда даже даже задумывалса - ну пусть попробует напасть на какую то страну НАТО, ведь две пользы - освободилис бы от отприсков окупанта и так бы отфигачили козломордию, что и Украине было бы запросто решить свою проблему с русньёои.
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ну и уй с ними, честно - не жаль, совсем совсем не жаль.
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в основном то они разхерячят региону где есть рюскеязычные - это факт.
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представте запах отприсков окупанта - это серёзно их колбасит , кстати несколько днеи назад в Эстонию противоминная група прибыла
Сегодня в таллиннскую Минную гавань прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы и подготовиться к предстоящей операции по поиску взрывных устройства в эстонских водах.


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Гарно. Молодці.
Тримайте фронт зверху.
А ми вже тут знизу якось дамо си ради.
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военные вертолеты США совершат полет на низкой высоте над территорией Латвии Источник:https://censor.net.ua/n451991

А нахрена? Ученики-пилоты что-ли тренируются?
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Ну да. Огромная же территория. И главное безопасная. Если вертолет упадет, то в пустыню.
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А я раньше думал, что если вместо коммента появляется крестик, то три дня отдыха от этого уникального сайта. Оказывается, я ошибался.
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Ученики-пилоты-россияне буду кидаться в эти вертолеты какашками, что бы знали как рядом с ними.
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