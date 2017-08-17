 Военные вертолеты США совершат облет Латвии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, в Минобороны Латвии подчеркивают, что полеты на низкой высоте совершаются в рамках нормативных актов. По словам чиновников, создаваемый вертолетами шум является кратковременным и не причинит ущерба людям. Такие полеты производятся на высоте не ниже 15 метров над объектами и на расстоянии не менее 50 метров от потенциально опасных объектов.
Также военные вертолеты США и Латвии с 18 по 20 августа будут совершать тренировочные полеты из Лиелварде в Добеле, Скрунду и Лиепаю в темное время суток.
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Сегодня в таллиннскую Минную гавань прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы и подготовиться к предстоящей операции по поиску взрывных устройства в эстонских водах.
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Тримайте фронт зверху.
А ми вже тут знизу якось дамо си ради.
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А нахрена? Ученики-пилоты что-ли тренируются?
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