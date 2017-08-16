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 Происшествия, За рубежом
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Все про:депортация (244) пограничники (1315) Польша (4020) украинцы (2565)

 Из Польши собираются депортировать 21 украинца

польша граница

За нарушение правил пребывания в Польше из страны депортируют 21 гражданина Украины, которые были задержаны в минувшие выходные

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу, или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", - говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

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По данному факту было возбуждено административные производства в отношении 21 украинца, а также принято решение об их депортации.
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Смешно. 21 депортируют, а 20 тысяч въехало.
Зачем такие малозначимые новости?
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"збуваються" кацапські мрії )) Усі українці ломонулись працювати, аж 21 депортують.. .....
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