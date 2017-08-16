 Из Польши собираются депортировать 21 украинца

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу, или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", - говорится в сообщении Пограничной службы Польши.
По данному факту было возбуждено административные производства в отношении 21 украинца, а также принято решение об их депортации.
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