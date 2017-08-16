 Вкладчикам ликвидированных банков выплачено 87,5 млрд грн. ТАБЛИЦА

|БАНКИ З ТИМЧАСОВОЮ АДМІНСТРАЦІЄЮ
|№
|Назва банку
|Дата початку
|Дата завершення
|Інформація про виплати вкладникам
|Загальна сума до виплати (млн грн)
|Отримана вкладниками сума (млн грн)
|%
|1
|ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
|24 червня 2015
|
23 жовтня 2015
Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають
|3 909,0
|3 750,0
|95,9%
|2
|АТ «РОДОВІД БАНК»
|26 лютого 2016
|
25 квітня 2016
Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають
|На момент запровадження тимчасової адміністрації вкладів фізичних осіб у банку не було
|3
|ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»
|28 квітня 2016
|
27 червня 2016
Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають
|119,0
|116,6
|
98,0
%
|4
|АКБ «НОВИЙ»
|14 липня 2017
|13 вересня 2017
|31,4
|Виплати коштів розпочато з 10 серпня 2017 року
|БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ
|№
|Назва банку
|Дата початку ліквідації
|Дата завершення ліквідації
|Інформація про виплати вкладникам
|Загальна сума до виплати (млн грн)
|Отримана сума (млн грн)
|%
|1
|АТ «ЕРДЕ БАНК»
|10 січня 2013
|08 січня 2018
|460,0
|457,8
|99,5%
|2
|АТ «БАНК «ТАВРИКА»
|21 березня 2013
|20 березня 2018
|1 829,8
|1 823,5
|99,7%
|3
|ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ»
|16 квітня 2014
|13 квітня 2018
|400,2
|392,7
|98,1%
|4
|ПАТ «РЕАЛ БАНК»
|21 травня 2014
|20 травня 2018
|542,0
|523,5
|96,6%
|5
|АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
|11 червня 2014
|10 червня 2018
|2 692,1
|2 600,6
|96,6%
|6
|АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»
|12 червня 2014
|11 червня 2018
|942,4
|936,1
|99,3%
|7
|ПАТ «БАНК ФОРУМ»
|16 червня 2014
|15 червня 2018
|2 921,6
|2 849,7
|97,5%
|8
|ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»
|23 липня 2014
|22 липня 2018
|79,5
|78,0
|98,1%
|9
|ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»
|23 липня 2014
|22 липня 2018
|268,3
|258,0
|96,2%
|10
|ПАТ «АКБ Банк»
|29 серпня 2014
|29 серпня 2017
|431,7
|423,3
|98,1%
|11
|ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов'язань)
|08 вересня 2014
|07 вересня 2017
|9,9
|9,9
|100,0%
|12
|ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»
|18 вересня 2014
|18 вересня 2017
|176,6
|173,6
|98,3%
|13
|ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
|26 вересня 2014
|26 вересня 2017
|1 879,1
|1 845,1
|98,2%
|14
|ПАТ «ФІНРОСТБАНК»
|16 жовтня 2014
|16 жовтня 2017
|513,4
|494,5
|96,3%
|15
|ПАТ «КБ «УФС»
|13 листопада 2014
|12 листопада 2017
|474,8
|457,3
|96,3%
|16
|АТ «ЄВРОГАЗБАНК»
|18 листопада 2014
|17 листопада 2017
|1 231,1
|1 214,0
|98,6%
|17
|АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов'язань)
|05 грудня 2014
|04 грудня 2017
|239,3
|236,6
|98,9 %
|18
|ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»
|24 грудня 2014
|23 грудня 2017
|1 315,8
|1 300,5
|98,8%
|19
|ПАТ "ТЕРРА БАНК" (створено перехідний банк)
|24 грудня 2014
|23 грудня 2017
|691,7
|690,5
|99,8%
|20
|ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
|14 січня 2015
|13 січня 2018
|14,8
|14,3
|97,1%
|21
|ПАТ «АКТАБАНК»
|16 січня 2015
|15 січня 2018
|586,1
|555,9
|94,8%
|22
|ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»
|17 січня 2015
|16 січня 2018
|0,3
|0,1
|43,0%
|23
|ПАТ «ГРІН БАНК»
|23 січня 2015
|22 січня 2018
|3,8
|3,7
|98,6%
|24
|АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»
|26 січня 2015
|30 березня 2018
|291,8
|286,3
|98,1%
|25
|Банк «Демарк»
|30 січня 2015
|29 січня 2018
|999,9
|992,6
|99,3%
|26
|АБ «ПОРТО-ФРАНКО»
|30 січня 2015
|29 січня 2018
|440,6
|433,5
|98,4%
|27
|ПАТ «КБ «АКСІОМА»
|30 січня 2015
|29 січня 2018
|107,1
|106,3
|99,2%
|28
|ПАТ «МЕЛІОР БАНК»
|11 лютого 2015
|10 лютого 2018
|33,7
|33,7
|99,9%
|29
|ПАТ «ЛЕГБАНК»
|27 лютого 2015
|26 лютого 2018
|114,2
|111,3
|97,5 %
|30
|ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ")
|27 лютого 2015
|26 лютого 2018
|276,7
|267,4
|96,6%
|31
|ПАТ «БАНК КАМБІО»
|02 березня 2015
|01 березня 2018
|341,6
|104,9
|30,7%
|32
|ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»
|20 березня 2015
|19 березня 2018
|1 985,2
|1 932,3
|97,3%
|33
|ПАТ «ВіЕйБі БАНК»
|20 березня 2015
|19 березня 2018
|7 099,9
|6 646,7
|93,6%
|34
|ПАТ «ПРОФІНБАНК»
|20 квітня 2015
|19 квітня 2018
|38,8
|36,3
|93,5%
|35
|АБ «УКООПСПІЛКА»
|23 квітня 2015
|22 квітня 2018
|53,3
|52,7
|98,9%
|36
|ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
|24 квітня 2015
|23 квітня 2018
|103,7
|75,5
|72,9%
|37
|ПАТ «ЗЛАТОБАНК»
|14 травня 2015
|13 травня 2018
|849,2
|823,6
|97,0%
|38
|АТ «ІМЕКСБАНК»
|27 травня 2015
|26 травня 2018
|4 362,0
|4 183,4
|95,9%
|39
|ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»
|3 червня 2015
|2 червня 2018
|15,8
|3,5
|22,1%
|40
|ПАТ «КБ «НАДРА»
|5 червня 2015
|3 червня 2020
|3 884,8
|3 686,6
|94,9%
|41
|ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
|12 червня 2015
|11червня 2018
|510,5
|492,1
|96,4%
|42
|ПАТ КБ «СТАНДАРТ»
|19 червня 2015
|18 червня 2018
|500,9
|481,1
|96,0%
|43
|ПАТ «АКБ «КИЇВ»
|25 червня 2015
|24 червня 2018
|передача активів та зобов'язань
|44
|ПАТ «ОМЕГА БАНК»
|6 липня 2015
|5 липня 2018
|створено перехідний банк
|45
|ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
|17 липня 2015 року
|16 липня 2018 року
|2 211,6
|2 138,7
|96,7%
|46
|ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
|31 серпня 2015
|31 серпня 2018
|293,9
|279,7
|95,2%
|47
|ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
|31 серпня 2015
|30 серпня 2017
|645,2
|635,1
|98,4%
|48
|ПАТ «Морський»
|4 вересня 2015
|3 вересня 2018
|Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
|49
|ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»
|4 вересня 2015
|3 вересня 2018
|Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
|50
|«СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»
|11 вересня 2015
|10 вересня 2017
|Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
|51
|ПАТ «УКРКОМУНБАНК»
|14 вересня 2015
|13 вересня 2017
|Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
|52
|ПАТ «Укргазпромбанк»
|15 вересня 2015
|14 вересня 2017
|223,6
|217,5
|97,3%
|53
|ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»
|21 вересня 2015
|20 вересня 2017
|70,2
|68,6
|97,8%
|54
|АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
|05 жовтня 2015
|04 жовтня 2019
|16 109,1
|15 579,1
|96,7%
|55
|ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»
|30 жовтня 2015
|29 жовтня 2017
|267,9
|235,3
|87,8%
|56
|ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»
|10 листопада 2015
|9 листопада 2017
|143,9
|135,8
|94,4%
|57
|ПАТ «Інтеграл-банк»
|27 листопада 2015
|26 листопада 2017
|85,1
|81,6
|95,9%
|58
|ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
|03 грудня 2015
|02 грудня 2017
|724,6
|715,4
|98,7%
|59
|ПАТ «УНІКОМБАНК»
|04 грудня 2015
|03 грудня 2017
|32,8
|32,5
|98,8%
|60
|ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»
|11 грудня 2015
|10 грудня 2017
|53,4
|50,9
|95,3%
|61
|АТ «БАНК ВЕЛЕС»
|11 грудня 2015
|10 грудня 2017
|0,1
|0,01
|11,8%
|62
|АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
|18 грудня 2015
|17 грудня 2017
|10 448,9
|9 917,1
|94,9%
|63
|ПАТ «ВБР»
|23 грудня 2015
|22 грудня 2020
|44,3
|34,6
|78,1%
|64
|ПАТ «ЮСБ БАНК»
|28 грудня 2015
|27 грудня 2017
|72,8
|69,2
|95,1%
|65
|ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
|11 лютого 2016
|10 лютого 2018
|149,3
|147,1
|98,5%
|66
|ПАТ «АВАНТ-БАНК»
|26 лютого 2016
|25 лютого 2018
|552,6
|512,4
|92,7%
|67
|ПАТ «УКРІНБАНК»
|23 березня 2016
|22 березня 2018
|1 826,7
|1 760,6
|96,4%
|68
|ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ»
|08 квітня 2016
|07 квітня 2018
|0,5
|0,4
|78,2%
|69
|ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА»
|22 квітня 2016
|21 квітня 2018
|18,9
|13,3
|70,3%
|70
|ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ»
|25 квітня 2016
|24 квітня 2018
|25,6
|24,2
|94,9%
|71
|АТ «КБ «СОЮЗ»
|29 квітня 2016
|28 квітня 2018
|Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
|72
|ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
|6 червня 2016
|5 червня 2018
|2 799,2
|2 724,1
|97,3%
|73
|ПУАТ «ФІДОБАНК»
|20 липня 2016
|19 липня 2018
|1 846,8
|1 780,9
|96,4%
|74
|ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
|13 липня 2016
|12 липня 2018
|2 342,3
|2 293,5
|97,9%
|75
|ПУАТ «СМАРТБАНК»
|25 липня 2016
|24 липня 2018
|0,6
|0,5
|96,5%
|76
|ПАТ «КЛАСИКБАНК»
|12 серпня 2016
|11 серпня 2018
|0,3
|0,0
|0,0%
|77
|ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
|17 серпня 2016
|16 серпня 2018
|256,7
|251,7
|98,1%
|78
|ПАТ «КГС Банк»
|31 серпня 2016
|30 серпня 2018
|48,1
|46,8
|97,3%
|79
|ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»
|27 вересня 2016
|26 вересня 2018
|Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО
|80
|АТ «АРТЕМ-БАНК»
|16 грудня 2016
|15 грудня 2018
|147,6
|145,0
|98,2%
|81
|ПАТ БАНК «ТРАСТ»
|30 грудня 2016
|29 грудня 2018
|539,4
|530,4
|98,3%
|82
|ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК»
|13 січня 2017
|12 січня 2019
|93,3
|87,4
|93,7%
|83
|АТ «ФОРТУНА-БАНК»
|22 лютого 2017
|21 лютого 2019
|91,7
|86,6
|94,5%
|84
|ПАТ «ПтБ»
|24 лютого 2017
|23 лютого 2019
|4 882,8
|4 760,0
|97,5%
|85
|АТ «НК БАНК»
|09 березня 2017
|08 березня 2019
|6,2
|5,9
|95,9%
|86
|ПАТ «ВЕКТОР БАНК»
|22 березня 2017
|21 березня 2019
|64,7
|63,2
|97,7%
|87
|ПАТ «ФІНБАНК»
|28 квітня 2017
|27 квітня 2019
|3,1
|0,2
|7,7%
|88
|ПАТ «ДІАМАНТ БАНК»
|24 червня 2017
|23 червня 2019
|111,4
|111,4
|100,0%
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сам то хоть понял, шо спросил?
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ну хоть бы гугл открыл для приличия...
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или фонд выплачивал их из госбюджета ?
где баланс фонда ?
последний баланс фонда показал, что он жутко убыточный...
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не будем голосовать за второй срок хедранта - хрен нам, а не наши деньги !
впрочем, хрен в любом случае...
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