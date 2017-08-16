 Вкладчикам ликвидированных банков выплачено 87,5 млрд грн. ТАБЛИЦА

БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ

№ Назва банку Дата початку ліквідації Дата завершення ліквідації Інформація про виплати вкладникам

Загальна сума до виплати (млн грн) Отримана сума (млн грн) %

1 АТ «ЕРДЕ БАНК» 10 січня 2013 08 січня 2018 460,0 457,8 99,5%

2 АТ «БАНК «ТАВРИКА» 21 березня 2013 20 березня 2018 1 829,8 1 823,5 99,7%

3 ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» 16 квітня 2014 13 квітня 2018 400,2 392,7 98,1%

4 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 21 травня 2014 20 травня 2018 542,0 523,5 96,6%

5 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 11 червня 2014 10 червня 2018 2 692,1 2 600,6 96,6%

6 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 12 червня 2014 11 червня 2018 942,4 936,1 99,3%

7 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 16 червня 2014 15 червня 2018 2 921,6 2 849,7 97,5%

8 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2018 79,5 78,0 98,1%

9 ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» 23 липня 2014 22 липня 2018 268,3 258,0 96,2%

10 ПАТ «АКБ Банк» 29 серпня 2014 29 серпня 2017 431,7 423,3 98,1%

11 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов'язань) 08 вересня 2014 07 вересня 2017 9,9 9,9 100,0%

12 ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» 18 вересня 2014 18 вересня 2017 176,6 173,6 98,3%

13 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 26 вересня 2014 26 вересня 2017 1 879,1 1 845,1 98,2%

14 ПАТ «ФІНРОСТБАНК» 16 жовтня 2014 16 жовтня 2017 513,4 494,5 96,3%

15 ПАТ «КБ «УФС» 13 листопада 2014 12 листопада 2017 474,8 457,3 96,3%

16 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 18 листопада 2014 17 листопада 2017 1 231,1 1 214,0 98,6%

17 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов'язань) 05 грудня 2014 04 грудня 2017 239,3 236,6 98,9 %

18 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 24 грудня 2014 23 грудня 2017 1 315,8 1 300,5 98,8%

19 ПАТ "ТЕРРА БАНК" (створено перехідний банк) 24 грудня 2014 23 грудня 2017 691,7 690,5 99,8%

20 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» 14 січня 2015 13 січня 2018 14,8 14,3 97,1%

21 ПАТ «АКТАБАНК» 16 січня 2015 15 січня 2018 586,1 555,9 94,8%

22 ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» 17 січня 2015 16 січня 2018 0,3 0,1 43,0%

23 ПАТ «ГРІН БАНК» 23 січня 2015 22 січня 2018 3,8 3,7 98,6%

24 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 26 січня 2015 30 березня 2018 291,8 286,3 98,1%

25 Банк «Демарк» 30 січня 2015 29 січня 2018 999,9 992,6 99,3%

26 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 30 січня 2015 29 січня 2018 440,6 433,5 98,4%

27 ПАТ «КБ «АКСІОМА» 30 січня 2015 29 січня 2018 107,1 106,3 99,2%

28 ПАТ «МЕЛІОР БАНК» 11 лютого 2015 10 лютого 2018 33,7 33,7 99,9%

29 ПАТ «ЛЕГБАНК» 27 лютого 2015 26 лютого 2018 114,2 111,3 97,5 %

30 ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") 27 лютого 2015 26 лютого 2018 276,7 267,4 96,6%

31 ПАТ «БАНК КАМБІО» 02 березня 2015 01 березня 2018 341,6 104,9 30,7%

32 ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 20 березня 2015 19 березня 2018 1 985,2 1 932,3 97,3%

33 ПАТ «ВіЕйБі БАНК» 20 березня 2015 19 березня 2018 7 099,9 6 646,7 93,6%

34 ПАТ «ПРОФІНБАНК» 20 квітня 2015 19 квітня 2018 38,8 36,3 93,5%

35 АБ «УКООПСПІЛКА» 23 квітня 2015 22 квітня 2018 53,3 52,7 98,9%

36 ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 24 квітня 2015 23 квітня 2018 103,7 75,5 72,9%

37 ПАТ «ЗЛАТОБАНК» 14 травня 2015 13 травня 2018 849,2 823,6 97,0%

38 АТ «ІМЕКСБАНК» 27 травня 2015 26 травня 2018 4 362,0 4 183,4 95,9%

39 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» 3 червня 2015 2 червня 2018 15,8 3,5 22,1%

40 ПАТ «КБ «НАДРА» 5 червня 2015 3 червня 2020 3 884,8 3 686,6 94,9%

41 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 12 червня 2015 11червня 2018 510,5 492,1 96,4%

42 ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 19 червня 2015 18 червня 2018 500,9 481,1 96,0%

43 ПАТ «АКБ «КИЇВ» 25 червня 2015 24 червня 2018 передача активів та зобов'язань

44 ПАТ «ОМЕГА БАНК» 6 липня 2015 5 липня 2018 створено перехідний банк

45 ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 17 липня 2015 року 16 липня 2018 року 2 211,6 2 138,7 96,7%

46 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 31 серпня 2015 31 серпня 2018 293,9 279,7 95,2%

47 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 31 серпня 2015 30 серпня 2017 645,2 635,1 98,4%

48 ПАТ «Морський» 4 вересня 2015 3 вересня 2018 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО

49 ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» 4 вересня 2015 3 вересня 2018 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО

50 «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 11 вересня 2015 10 вересня 2017 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО

51 ПАТ «УКРКОМУНБАНК» 14 вересня 2015 13 вересня 2017 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО

52 ПАТ «Укргазпромбанк» 15 вересня 2015 14 вересня 2017 223,6 217,5 97,3%

53 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» 21 вересня 2015 20 вересня 2017 70,2 68,6 97,8%

54 АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 05 жовтня 2015 04 жовтня 2019 16 109,1 15 579,1 96,7%

55 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 30 жовтня 2015 29 жовтня 2017 267,9 235,3 87,8%

56 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 10 листопада 2015 9 листопада 2017 143,9 135,8 94,4%

57 ПАТ «Інтеграл-банк» 27 листопада 2015 26 листопада 2017 85,1 81,6 95,9%

58 ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 03 грудня 2015 02 грудня 2017 724,6 715,4 98,7%

59 ПАТ «УНІКОМБАНК» 04 грудня 2015 03 грудня 2017 32,8 32,5 98,8%

60 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 11 грудня 2015 10 грудня 2017 53,4 50,9 95,3%

61 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 11 грудня 2015 10 грудня 2017 0,1 0,01 11,8%

62 АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 18 грудня 2015 17 грудня 2017 10 448,9 9 917,1 94,9%

63 ПАТ «ВБР» 23 грудня 2015 22 грудня 2020 44,3 34,6 78,1%

64 ПАТ «ЮСБ БАНК» 28 грудня 2015 27 грудня 2017 72,8 69,2 95,1%

65 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 11 лютого 2016 10 лютого 2018 149,3 147,1 98,5%

66 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 26 лютого 2016 25 лютого 2018 552,6 512,4 92,7%

67 ПАТ «УКРІНБАНК» 23 березня 2016 22 березня 2018 1 826,7 1 760,6 96,4%

68 ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» 08 квітня 2016 07 квітня 2018 0,5 0,4 78,2%

69 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» 22 квітня 2016 21 квітня 2018 18,9 13,3 70,3%

70 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 25 квітня 2016 24 квітня 2018 25,6 24,2 94,9%

71 АТ «КБ «СОЮЗ» 29 квітня 2016 28 квітня 2018 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО

72 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 6 червня 2016 5 червня 2018 2 799,2 2 724,1 97,3%

73 ПУАТ «ФІДОБАНК» 20 липня 2016 19 липня 2018 1 846,8 1 780,9 96,4%

74 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 13 липня 2016 12 липня 2018 2 342,3 2 293,5 97,9%

75 ПУАТ «СМАРТБАНК» 25 липня 2016 24 липня 2018 0,6 0,5 96,5%

76 ПАТ «КЛАСИКБАНК» 12 серпня 2016 11 серпня 2018 0,3 0,0 0,0%

77 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 17 серпня 2016 16 серпня 2018 256,7 251,7 98,1%

78 ПАТ «КГС Банк» 31 серпня 2016 30 серпня 2018 48,1 46,8 97,3%

79 ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» 27 вересня 2016 26 вересня 2018 Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО

80 АТ «АРТЕМ-БАНК» 16 грудня 2016 15 грудня 2018 147,6 145,0 98,2%

81 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 30 грудня 2016 29 грудня 2018 539,4 530,4 98,3%

82 ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 13 січня 2017 12 січня 2019 93,3 87,4 93,7%

83 АТ «ФОРТУНА-БАНК» 22 лютого 2017 21 лютого 2019 91,7 86,6 94,5%

84 ПАТ «ПтБ» 24 лютого 2017 23 лютого 2019 4 882,8 4 760,0 97,5%

85 АТ «НК БАНК» 09 березня 2017 08 березня 2019 6,2 5,9 95,9%

86 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 22 березня 2017 21 березня 2019 64,7 63,2 97,7%

87 ПАТ «ФІНБАНК» 28 квітня 2017 27 квітня 2019 3,1 0,2 7,7%