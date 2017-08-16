EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  3288  81
Все про:Киев (17890) рейтинг (1099) Гоф Джудит (18)

 Посол Британии Гоф: "Трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге The Economist

турчинов гоф

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявляет, что ей трудно согласиться с низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Так, вопрос, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз ", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist

Киев оказался в десятке наименее комфортных для жизни городов, согласно исследованию британского журнала The Economist. Из 140 проанализированных городов столица Украины оказалась на 131 месте.

Исследования проводили эксперты аналитического подразделения журнала The Economist - The Economist Intelligence Unit. Они оценивали города по таким основным параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура. В общем город мог набрать максимум 100 баллов. Киев получил 47,8 балла.





 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVReXN3V1ZGbk1FcFVVWFIwUjBRd1RGUlJkVTVIUTB4NUwxSm5Ua014TUV4dVVtZDBRelF3VEROUmN6TjZVVzEwUXpRd1RGaFJjMmM5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звичайно їй "важко погодитись" - їздити на "Бентлі" , харчуватися по ресторанах і жити в чудовому маєтку - дуже зручно і все виглядає просто чудовим ?
От цікаво - вона в спеку +35 чекала на зупинці трамвая , або автобуса ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
УЖС! По вашему трамвай на остановке в 35+ должен ждать вас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Або хоча б просто зупинки із дахом - а не голі місця коло траси ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тебе не Эмираты! У нас их сразу открутят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем куда-то ездить?))) нужен расклад по движению жопппы, только необходимость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Она чо, на твоем бентли ездит? Среди критериев оценки, по-моему, наличие бентли у всех горожан не фигурировало. Мельбурн почти 100 набрал, там, что половина на бентли, а нищие на мерседесах рассекают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она не ездит на Бентли. Там чиновникам не положено роскошных автомобилей. Если такое обнаружат, то к чиновнику сразу возникнет масса интересных вопросов. И закончится все это отставкой а то и тюрягой.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Она хотела сказать что место Киева на 140???
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пани посол, снимите гостинку на Троещине с соседом Дрыщатиком, долбящим сутки клаву, и Вы офигеете. Киев , к сожалению, это не только Десятинка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поцаны, не хоботитесь - вы не так поняли. У вас классный район. Ништяк
 показать весь комментарий
Ответить
 
От приїдеш і тут це скажеш. Може голову і залишать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І таке може статися- тут навіть депутатів ніц не поважають. Навіть з пістолетами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якось, проїхали по Києву з одним французом, парижанином, він дивувався, що у нас по вулицям не бігають зграйки бандитів, як це часто бува у Парижі.
ми сказали, що наші бандити - в мерседесах їздять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо вже казати ЦІЛКОВИТУ правду, то й зараз там живемо; "в норах, дуплах и ДУПАХ."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну этот замполит комунист надолго в памяти народа сохранится .Ещё пару таких заяв и азирова переплюнет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А когда у вас в Донецке праздник взятия Метро?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поживи недельку без горячей воды, а еще лучше - переезжай в глубинку на полгода на минималку, вот тогда всю глубину реформ и ощутишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну це ж фігня! Що ті ексПЕРДИ курять?
Відкрийте Google Earnh, та подивіться на фотки тих "столиць" що вище нас стоять!
ЕксПЕРДИ курять на гроші ФСБ, не інакше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так ты стоишь недорого - не стоит тогда себя рекламировать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он конкурирует и сбивает цены, что бы после коммуналки осталось. А может хочет получить на такие услуги субсидию от Розенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не вкурил. После того, как вместо моего коммента появился крестик, я проверял заблокирован-ли я на сайте как обычно на 3 дня или нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здесь
жизнь
была
одним - беззаботная,
другим -
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Против эволюции не попрешь. Что американцы пережили 200 лет назад, мы переживаем сейчас. Переживать будем намного дольше, у них не было Ленина, комунистов и Гнойсманов-Вальцманов яйценутых. Так что готовьтесь, свободные рабы, нас ждет светлое будущее - кого на кладбище, а кого -то еще дальше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
Впиваюсь,
как в ухо впивается клещ!
Бруклинский Мост...
Да, - это вещь!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В первой десятке всё та же австралийско-канадская компания:

Top 10 | Most liveable cities Rank City Score

1 Melbourne 97.5

2 Vienna 97.4

3 Vancouver 97.3

4 Toronto 97.2

5= Calgary 96.6

5= Adelaide 96.6

7 Perth 95.9

8 Auckland 95.7

9 Helsinki 95.6

10 Hamburg 95
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рейтинг Путлера на выборах в Чечне был 104,3 %.Мировой рекорд никто не побил до сих пор.Он её мочит в Сортире а они его выбирают начальником
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як археологічні розкопки на Поштовій площі можуть принести мільйонні прибутки: приклад Музею вікінгів у Йорку

Розкопки на Поштовій площі у Києві продовжили. Після піврічної перерви компанія, яка будує на цьому місці торговельний центр, знову виділила гроші археологам. Адже за законом саме інвестор має фінансувати їх.
За три роки роботи археологи докопались до 12 століття. І знайшли цілу вулицю часів Київської Русі.
Ймовірно саме на місці теперішньої Поштової площі Перуна скочували з капища. Але докази залягають глибше. Проте, не дочекавшись закінчення розкопок, інвестор поставив бетонні опори, на яких плиту - стелю майбутнього торговельного комплексу. Тепер мають намір зробити підлогу. Уже зроблені заглибини під бетонну плиту, бо, мовляв, без неї усе обвалиться. Археологам доведеться працювати під плитою, лежачи.
Археологи не можуть бути в залежності від інвесторів. 27 мільйонів, які виділили в КМДА, вистачить лише на консервацію знайденого. А 100 метрів, які забудовник готовий виділити на музей - мізер.
Цю інформацію краєзнавці, журналісти й археологи виклали в петиції до КМДА. Днями на неї отримали відповідь. Міська влада радить поки утриматись від розкопок, бо вивчають ситуацію.
Додатково надіслано лист до Міністерства культури України з пропозицією розглянути на робочій групі заходи щодо подальшого дослідження, музеєфікації, створення музею археології Києва на Потовій площі та можливості проведення міжнародного конкурсу з метою визначення майбутньої архітектурної концепції музею. ВІДЕО http://24tv.ua/yak_rozkopki_na_poshtoviy_ploshhi_mozhut_prinesti_milyonni_pributki_priklad_muzeyu_vikingiv_u_yorku_n853336
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конча - Заспа - Сейшелы - конча -Заспа = комфортно конечно . Козын - Мвальдивы - Козын = тоже не плохо . = вот так и живём мотаемся вкалываем .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам еще повезло, что оказались на 131, а не на 138! Радоваться надо! В Америке бомжи лучше живут, чем у нас граждане УКРАИНЫ. $50 пенсия, $150 зарплата!!!!.... Скажи это американцу-бомжу - не поверит!!! Вечная слава нашим дорогим кровопийцам винницким!!! Вечный вам покой! Ваши рабы за вас побеспокоятся!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могу усыновить.пенсия почти 400 баксов,зарплата 15 000 гривен.Бывает и 20 000 манны небесно не было даже в СССРе дохлом.получка 40 аванс 60
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Своим лакеям Пэтя платит хорошо, это всем известно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я зарабатываю сам с 1982 года.Болван ты. а ещё плачу зарплату не в конвертах и своим парням девчонкам нехилую.7-10 000 гривен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ладно, я думаю они в этом рейтинге просто продают места. А кто не заплатил, того в хвост.
Причем это даже не коррупция, потому что Экономист не государственное издание. Можно считать составление таких рейтингов разновидностью рекламной деятельности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты бы поехал в те города первой десятки и пожил хотя бы месяц там. Потом бы рассуждал. Сам наверное за пределы своей области не выезжал и тарифы с потолка своим кровопийцам платишь полуголодный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно, что Кличко сказал по этому поводу? ему хотя бы стыдно? и что он сделал, чтобы улучшить рейтинг??
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты погуляй пешочком по какому-нибудь спальному району, и быстренько согласишься, если жива останешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот у меня вопрос как у человека который реально проживает в Украине - украинцам которые тут сидят.... кто нибудь знает о каких реформах в Украине говорят на западе..?. а то складывается впечатление что я неадекватно воспринимаю действительность...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для Феодор Сердюк
как киевлянин,могу сказать,что Киев превратился в клоаку населенную жлобами со всех дыр Украины.
Ответить

Я - не киевлянка . но помню Киев 90-х. Интеллигентные люди, парки и особая атмосфера города.
Многие киевляне выехали, парки и скверы уничтожили, понастроили жутких архитектурных монстров . Понаехало жлобья .
Больше не люблю ездить в Киев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для Сергей Исаев 40904e12
вот у меня вопрос как у человека который реально проживает в Украине - украинцам которые тут сидят.... кто нибудь знает о каких реформах в Украине говорят на западе..?. а то складывается впечатление что я неадекватно воспринимаю действительность
Ответить

О реформах , о которых им пеця лапшу на уши вешает
 показать весь комментарий
Ответить
 
В современном мире "реальность" - это не то, что вы сами видите каждый день, а то, о чем каждый день говорят по зомбоящику...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто англичанку мало волнуют наши проблемы. В Англии тысячелетние традиции, и каждый камушек берегу. Они заботятся о своей культуре и наследии.
А у нас постсовковые варвары , которые все разрушают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я это к тому, что люди критикуют, потому что им небезралично
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоПосол Британии Гоф: "Трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге The Economist
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти