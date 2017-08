 Посол Британии Гоф: "Трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге The Economist

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter. "Трудно согласиться с рейтингом Киева. Так, вопрос, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз ", - написала она.Киев оказался в десятке наименее комфортных для жизни городов, согласно исследованию британского журнала The Economist. Из 140 проанализированных городов столица Украины оказалась на 131 месте.Исследования проводили эксперты аналитического подразделения журнала The Economist - The Economist Intelligence Unit. Они оценивали города по таким основным параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура. В общем город мог набрать максимум 100 баллов. Киев получил 47,8 балла.