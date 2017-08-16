 Посол Британии Гоф: "Трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге The Economist

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.
"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Так, вопрос, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз ", - написала она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist
Киев оказался в десятке наименее комфортных для жизни городов, согласно исследованию британского журнала The Economist. Из 140 проанализированных городов столица Украины оказалась на 131 месте.
Исследования проводили эксперты аналитического подразделения журнала The Economist - The Economist Intelligence Unit. Они оценивали города по таким основным параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура. В общем город мог набрать максимум 100 баллов. Киев получил 47,8 балла.
3288 81
Посол Великобритании Гоф о переговорах по Донбассу: "На данный момент мы не предлагаем альтернативный формат"(16)
"Еще один шаг навстречу равенства прав в Украине", - посол Гоф об ЛГБТ-марше в Киеве. ФОТО(387)
"Прозрачный отбор кандидатов в новый Верховный Суд есть определяющим для судебной реформы в Украине", - посол Великобритании Гоф(8)
Закон об изменениях в электронное декларирование - серьезный шаг назад, - посол Великобритании(99)
"РФ должна прекратить поставки техники и оружия сепаратистам и оказать влияние, чтобы остановить бои", - посол Великобритании Гоф(22)
Стремление интегрироваться в НАТО до 2020 года - это правильный путь для Украины, - посол Великобритании Гоф(10)
От цікаво - вона в спеку +35 чекала на зупинці трамвая , або автобуса ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ми сказали, що наші бандити - в мерседесах їздять!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Відкрийте Google Earnh, та подивіться на фотки тих "столиць" що вище нас стоять!
ЕксПЕРДИ курять на гроші ФСБ, не інакше!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
жизнь
была
одним - беззаботная,
другим -
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
Ответить
Ответить
как в поезд глядит эскимос,
Впиваюсь,
как в ухо впивается клещ!
Бруклинский Мост...
Да, - это вещь!...
Ответить
Top 10 | Most liveable cities Rank City Score
1 Melbourne 97.5
2 Vienna 97.4
3 Vancouver 97.3
4 Toronto 97.2
5= Calgary 96.6
5= Adelaide 96.6
7 Perth 95.9
8 Auckland 95.7
9 Helsinki 95.6
10 Hamburg 95
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Розкопки на Поштовій площі у Києві продовжили. Після піврічної перерви компанія, яка будує на цьому місці торговельний центр, знову виділила гроші археологам. Адже за законом саме інвестор має фінансувати їх.
За три роки роботи археологи докопались до 12 століття. І знайшли цілу вулицю часів Київської Русі.
Ймовірно саме на місці теперішньої Поштової площі Перуна скочували з капища. Але докази залягають глибше. Проте, не дочекавшись закінчення розкопок, інвестор поставив бетонні опори, на яких плиту - стелю майбутнього торговельного комплексу. Тепер мають намір зробити підлогу. Уже зроблені заглибини під бетонну плиту, бо, мовляв, без неї усе обвалиться. Археологам доведеться працювати під плитою, лежачи.
Археологи не можуть бути в залежності від інвесторів. 27 мільйонів, які виділили в КМДА, вистачить лише на консервацію знайденого. А 100 метрів, які забудовник готовий виділити на музей - мізер.
Цю інформацію краєзнавці, журналісти й археологи виклали в петиції до КМДА. Днями на неї отримали відповідь. Міська влада радить поки утриматись від розкопок, бо вивчають ситуацію.
Додатково надіслано лист до Міністерства культури України з пропозицією розглянути на робочій групі заходи щодо подальшого дослідження, музеєфікації, створення музею археології Києва на Потовій площі та можливості проведення міжнародного конкурсу з метою визначення майбутньої архітектурної концепції музею. ВІДЕО http://24tv.ua/yak_rozkopki_na_poshtoviy_ploshhi_mozhut_prinesti_milyonni_pributki_priklad_muzeyu_vikingiv_u_yorku_n853336
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Причем это даже не коррупция, потому что Экономист не государственное издание. Можно считать составление таких рейтингов разновидностью рекламной деятельности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
как киевлянин,могу сказать,что Киев превратился в клоаку населенную жлобами со всех дыр Украины.
Ответить
Я - не киевлянка . но помню Киев 90-х. Интеллигентные люди, парки и особая атмосфера города.
Многие киевляне выехали, парки и скверы уничтожили, понастроили жутких архитектурных монстров . Понаехало жлобья .
Больше не люблю ездить в Киев
Ответить
Ответить
вот у меня вопрос как у человека который реально проживает в Украине - украинцам которые тут сидят.... кто нибудь знает о каких реформах в Украине говорят на западе..?. а то складывается впечатление что я неадекватно воспринимаю действительность
Ответить
О реформах , о которых им пеця лапшу на уши вешает
Ответить
Ответить
А у нас постсовковые варвары , которые все разрушают
Ответить
Ответить
Ответить