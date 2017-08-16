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 Общество
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Все про:дети (3303) помощь (3384)

 Четырехлетней дочери ветерана АТО Андрея Коваля Кире нужна помощь для установки дорогостоящего импланта

Для ребенка участника АТО Андрея Коваля, четырехлетней Кире, нужна помощь для покупки дорогостоящего кохлеарного импланта стоимостью 756 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, с призывом помочь обратился волонтер и активист, экс-командир 3-го отдельного танкового батальона Александр Буйволюк.

Он написал: "Три четверті. Сорок п'ять хвилин. Це тривалість уроку в школі. 200 тисяч гривень. Це одна четверта суми, яку треба зібрати на операцію, після якої, вірю, майже чотирирічна Кіра Коваль почує перші слова свого батька й мого побратима Андрія.

Між ними досі тиха перепона. У 9 місяців Кіра перенесла операцію з видалення катаракти обох очей. Батько Андрій тоді вже був в АТО, служив оперативним черговим на кордоні з агресором. За кілька місяців Андрій перевіз сім'ю в Бучу й знову повернувся на службу. Із Кірою залишилася мати Наталія. 2016-го Андрій демобілізувався, з того часу у ГО "Доброволець" організовує процес отримання пільг побратимами.

Але доля приготувала для молодої родини нові випробування. Нещодавно Кірі встановили діагноз "сенсоневральна глухота". Це непросто, каже Андрій: кликати - і не докликатися своєї кровинки…

Але зарадити цьому можна. Потрібен кохлеарний імплант. Річ недешева, за 756 тисяч гривень. Але напевне досяжна для нас - захисників і їхніх помічників.

Учасники АТО, волонтери, громадяни Бучі, Гостомеля, Ірпеня вже зібрали 200 тисяч гривень. Залишилося докласти іще три четверті - і вже завтра ми всією бучанською родиною підемо на перший сімейний концерт до Ковалів, а згодом - і на перший шкільний дзвоник. Бо інакше заради чого все це?

Карта ПриватБанку 5168 7555 2244 8550, отримувач - Андрій Андрійович Коваль. Відповідаю за кожне слово - як і завжди. Дякую Побратимам за допомогу та підтримку".

Четырехлетней дочери ветерана АТО Андрея Коваля Кире нужна помощь для установки дорогостоящего импланта 01

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Совет форумчанПравила форума
 
Вже відправив , за допомогою інтернету це можна робити миттєво !
Одне питання - чому тутешні "пісателі" , такі теми пропускають повз увагу , а якась лажа - по 1000 коментів збирає ?!
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"за допомогою інтернету"... - ссылку сбрось.
спасибо
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А ось на цій гілці стецьковських миздобульців буде небагато...
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Цікаво - скільки грошей Грося дасть на операцію для цієї дівчинки ?
Або Порох ... або Полторак ...
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Він не дасть. В нього дефіцит обігових коштів. Йому треба заупустити новий цех по вирбництву ковбасних виробів "Ковбаскофф"
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А навіщо ковбаса , якщо Рева сказав , що українці і так "забагато їдять..." ?
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Найменування платежу Платник Одержувач Коментар до платежу Сума Дод. коміcія Переказ на картку ПриватБанку 51----------------85 5168755522448550 Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: ------- 50.00 ГРН.

Вибачте. Чим можу...
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как там чмо из ап говорил:
нужно взять шефство ?
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А що , чудова думка - генералів , в нас , безліч - і в НГ і ЗСУ і МВС .. от і нехай кожен візьме шефство - одразу і гроші знайдуться !
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Надішлемо хто скільки може і допоможемо дитині...
І я завтра надішлю...
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А якщо до Петра Олексійовича та його друзяки Ріната Леонідовича звернутися-може в них не всі гроші на оплату коммунальних послуг пішли...
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Нема у татрина грошей. Він всі заощадження на ОРДЛОвщину відпрвляє.
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100% - дня не минає , аби по ТРК або Інтеру не розповідали про чергову "нуманітарку на Донбас" від Ахмєтки !
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У него сегодня платеж.выкупил у государства 25% донбассэнерго без торгов,по стартовой цене
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До обеда отправлю пару тысяч. Здоровья солнышку!
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Evgeniy Petrenko
НацЕг

Garsia UA

V T 2fd9d4b9

А по теме? ребенку поможете? или на Ахметку будете кивать?
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Вибачте, не прочитав,що деякі вже пообіцяли.
А взагалі самі воякі та їхні родини мають бути застраховані державою.
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типа, все на форуме обязяны?
тут есть хитрожопо зашифрованый хедрант;
- саша дрыщатый, он же гыга, он же исландия, он же ...
как там у минстецевского войска с помощью ребенку ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧетырехлетней дочери ветерана АТО Андрея Коваля Кире нужна помощь для установки дорогостоящего импланта
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