 Четырехлетней дочери ветерана АТО Андрея Коваля Кире нужна помощь для установки дорогостоящего импланта

Как передает Цензор.НЕТ, с призывом помочь обратился волонтер и активист, экс-командир 3-го отдельного танкового батальона Александр Буйволюк.
Он написал: "Три четверті. Сорок п'ять хвилин. Це тривалість уроку в школі. 200 тисяч гривень. Це одна четверта суми, яку треба зібрати на операцію, після якої, вірю, майже чотирирічна Кіра Коваль почує перші слова свого батька й мого побратима Андрія.
Між ними досі тиха перепона. У 9 місяців Кіра перенесла операцію з видалення катаракти обох очей. Батько Андрій тоді вже був в АТО, служив оперативним черговим на кордоні з агресором. За кілька місяців Андрій перевіз сім'ю в Бучу й знову повернувся на службу. Із Кірою залишилася мати Наталія. 2016-го Андрій демобілізувався, з того часу у ГО "Доброволець" організовує процес отримання пільг побратимами.
Але доля приготувала для молодої родини нові випробування. Нещодавно Кірі встановили діагноз "сенсоневральна глухота". Це непросто, каже Андрій: кликати - і не докликатися своєї кровинки…
Але зарадити цьому можна. Потрібен кохлеарний імплант. Річ недешева, за 756 тисяч гривень. Але напевне досяжна для нас - захисників і їхніх помічників.
Учасники АТО, волонтери, громадяни Бучі, Гостомеля, Ірпеня вже зібрали 200 тисяч гривень. Залишилося докласти іще три четверті - і вже завтра ми всією бучанською родиною підемо на перший сімейний концерт до Ковалів, а згодом - і на перший шкільний дзвоник. Бо інакше заради чого все це?
Карта ПриватБанку 5168 7555 2244 8550, отримувач - Андрій Андрійович Коваль. Відповідаю за кожне слово - як і завжди. Дякую Побратимам за допомогу та підтримку".
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Одне питання - чому тутешні "пісателі" , такі теми пропускають повз увагу , а якась лажа - по 1000 коментів збирає ?!
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спасибо
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Або Порох ... або Полторак ...
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Вибачте. Чим можу...
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нужно взять шефство ?
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І я завтра надішлю...
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НацЕг
Garsia UA
V T 2fd9d4b9
А по теме? ребенку поможете? или на Ахметку будете кивать?
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А взагалі самі воякі та їхні родини мають бути застраховані державою.
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тут есть хитрожопо зашифрованый хедрант;
- саша дрыщатый, он же гыга, он же исландия, он же ...
как там у минстецевского войска с помощью ребенку ?
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