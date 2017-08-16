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 Общество
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Все про:задержание (6102) оружие (4074) покупка (124) Харьковщина (1286)

 Задержаны трое мужчин, пытавшиеся купить 5 автоматов под Харьковом

калашников автомат

В Харьковской области работники полиции задержали трех мужчин, которые пытались купить оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Песочин (Харьковский район) злоумышленники пытались незаконно приобрести 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2750 долларов США с целью дальнейшего использования в преступной деятельности.

Задержаны 38-летний житель Харькова, 31-летний житель Дергачевского района, 41-летний гражданин Азербайджана, который живет в Харькове.

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Сейчас оружие и боеприпасы продают так, как раньше бабки семечки продавали...
Даже и не знаю - это плохо... или хорошо...
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magic SOM - это просто отлично... - нужно еще и легально короткостволы разрешить.. С вооруженным народом власть разговаривает и ведет себя вежливо...
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хм...я смотрю народ вооружается..правильно делает .. еще нужно в натуре подготовить передвижные мобильные виселицы для "влади" - вдруг на всех деревьев и столбов не хватит..
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