 Задержаны трое мужчин, пытавшиеся купить 5 автоматов под Харьковом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Песочин (Харьковский район) злоумышленники пытались незаконно приобрести 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2750 долларов США с целью дальнейшего использования в преступной деятельности.
Задержаны 38-летний житель Харькова, 31-летний житель Дергачевского района, 41-летний гражданин Азербайджана, который живет в Харькове.
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