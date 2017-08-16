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 Общество
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Все про:парад (453) Полторак (923) Олег Богачук (585)

 Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

киев парад

Вечером 16 августа в Киеве состоялась первая репетиция военного парада, который состоится 24 августа в День независимости Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По словам министра обороны Степана Полторака сегодня была проведена первая тренировка.

"Я доволен подготовкой всего личного состава, который принимает участие в параде.Также настроем и моральным духом", - отметил министр.

По его словам, у каждого подразделения, которое участвовало в тренировке, были свои недостатки, на которые им будет указано.

Говоря об участии иностранных войск в параде, Полторак подчеркнул: "Будет до 10 подразделений из разных стран. Некоторые будут представлены полноценными подразделениями, другие - группами знаменосцев с флагами их стран".

Министр отметил, что большинство участников парада принимали участие в АТО. Это касается и курсантов. 60% личного состава курсантов также принимали участие в АТО.

"Мы решили в этом году не прогонять технику, а показать модернизированную и новую технику. Ее будет до 70 единиц", - подчеркнул Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве



Смотрите также: 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж



Читайте на "Цензор.НЕТ": В параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 01

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 02

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 03

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 04

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 05

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 06

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 07

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 08

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 09

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 10

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 11

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 12

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 13

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 14

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 15

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 16

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 17

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 18

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 19

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 20

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 21

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 22

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 23

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 24

Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве 25

Фото, видео - Олег Богачук

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и не одного бурята... - одна из последних наций в Европе сохранившая свою идентичность...
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Приємних репетицій, хлопці.
Чекаємо. Дивитимемося.
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даже на репетицыи все как струна, приятно лицезреть....
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а где ливоруционные наганы и маузеры вяликий Будённый с конницей и Анка пулиМинетчицца с Чапаем без краснопузага быдла неинтерсна
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кажуть, шо САМ до парада обіцяв з запою вийти!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРепетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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