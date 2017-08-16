 Репетиция парада ко Дню независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
По словам министра обороны Степана Полторака сегодня была проведена первая тренировка.
"Я доволен подготовкой всего личного состава, который принимает участие в параде.Также настроем и моральным духом", - отметил министр.
По его словам, у каждого подразделения, которое участвовало в тренировке, были свои недостатки, на которые им будет указано.
Говоря об участии иностранных войск в параде, Полторак подчеркнул: "Будет до 10 подразделений из разных стран. Некоторые будут представлены полноценными подразделениями, другие - группами знаменосцев с флагами их стран".
Министр отметил, что большинство участников парада принимали участие в АТО. Это касается и курсантов. 60% личного состава курсантов также принимали участие в АТО.
"Мы решили в этом году не прогонять технику, а показать модернизированную и новую технику. Ее будет до 70 единиц", - подчеркнул Полторак.
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