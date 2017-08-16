 Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время включения на своей странице в Facebook.
"Если Порошенко попытается меня выдать в Грузию, можно так сделать, но это будет беспредел. Это все равно, что выдавать России", - сказал он.
По словам Саакавшили, недавно в СМИ появился разговор главы МВД Грузии Георгия Мгебришвили с пранкером, выдавшим себя за министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в ходе которого грузинский чиновник рассказал, что Грузия не заинтересована в выдаче экс-президента.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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даже диаспора грузинов от него отворачиваетса, а это точно те, кто за европеискую и свободную Грузию.
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"...Настя Миронова пишет у себя в ФБ: «Вот и известно стало, почему ушел Малахов: он не захотел открывать сезон с передачи "Бывшие женщины Саакашвили", где натурально собрались какие-то дамы и рассказывают, как они с ним спали и как он их бросил» ... получается: Первый канал отдает прайм-тайм, чтобы мочить Саакашвили; но кому это на руку в самой Украине ? Очевидно, что главный бенефициар на Украине - это… Порошенко. Фактически главный российский канал поддерживает украинского президента - мол, правильно ты лишил Саакашвили гражданства, ведь он очень нехороший человек! И это на фоне того, что на самой Украине как раз поднялась волна осуждения Порошенко за то, как он поступил со своим бывшим однокурсником.
Надо сказать, это далеко не первый случай, когда российские ресурсы используются, причем практически открыто, для поддержки действующей украинской власти. Как говорят преферансисты в таких случаях - Путин «играет на лапу» Порошенке. Хотя на словах у них прям такая конфронтация, такая конфронтация - того гляди драться полезут.
......А на деле - такая мощная - и своевременная! - медийная поддержка, что вон, даже Малахов не выдержал. Предпочел соскочить." (с)
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І нікому мене не жалько!
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Это уже походит на скачки. Даже хочется сделать ставку.
Буйный, грузинский жеребец, против гнидого, хитрокучерявого осла.
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... против
гнидогогнилого, хитрокучерявого осла
.
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