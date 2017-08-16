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 Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России

саакашвили митинг рух

Глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили допускает, что украинские власти могут экстрадировать его в Грузию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время включения на своей странице в Facebook.

"Если Порошенко попытается меня выдать в Грузию, можно так сделать, но это будет беспредел. Это все равно, что выдавать России", - сказал он.

По словам Саакавшили, недавно в СМИ появился разговор главы МВД Грузии Георгия Мгебришвили с пранкером, выдавшим себя за министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в ходе которого грузинский чиновник рассказал, что Грузия не заинтересована в выдаче экс-президента.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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пестит джигит - рашку он держит как последную спасательную возможность - кстати, не задумалис, чего в Европе его поддерживает в основном те кто не ровнодушно дышит за хуило и рашен мир - короче мигранти и окупанты из рассеики, ну или их отприски.

даже диаспора грузинов от него отворачиваетса, а это точно те, кто за европеискую и свободную Грузию.
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Зачотный у тебя высер получился - ни слова правды! Уметь надо... В Ольгино небось отличником был, лапоть с типичным сдвоенным ником? Маладэц. Учи стецьковских бездарей - дураками растут
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Саакашвили стал любимым персонажем, жжот напалмом. Сявченко уже не цепляет, дно пробито давно, уже не смешно, а вот в Мише под кокслом ещё чувствуется потенцыал, ржака на ближайшее время гарантирована.
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Соррі за офтоп , але це по темі -
"...Настя Миронова пишет у себя в ФБ: «Вот и известно стало, почему ушел Малахов: он не захотел открывать сезон с передачи "Бывшие женщины Саакашвили", где натурально собрались какие-то дамы и рассказывают, как они с ним спали и как он их бросил» ... получается: Первый канал отдает прайм-тайм, чтобы мочить Саакашвили; но кому это на руку в самой Украине ? Очевидно, что главный бенефициар на Украине - это… Порошенко. Фактически главный российский канал поддерживает украинского президента - мол, правильно ты лишил Саакашвили гражданства, ведь он очень нехороший человек! И это на фоне того, что на самой Украине как раз поднялась волна осуждения Порошенко за то, как он поступил со своим бывшим однокурсником.
Надо сказать, это далеко не первый случай, когда российские ресурсы используются, причем практически открыто, для поддержки действующей украинской власти. Как говорят преферансисты в таких случаях - Путин «играет на лапу» Порошенке. Хотя на словах у них прям такая конфронтация, такая конфронтация - того гляди драться полезут.
......А на деле - такая мощная - и своевременная! - медийная поддержка, что вон, даже Малахов не выдержал. Предпочел соскочить." (с)
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Нужно . что бы США ввели против Украины ( Поросянки ) санкции . что бы соевые сидели и ссали . за то что натворили !
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о)овощные приперлись-такие же тупые как и их през))))))))
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Только те люди, которых власть очень боится, не подпускает их к средствам массовой информации и лишает гражданства, достойны нашего выбора. Ведь тем самым власть сама невольно подсказывает, кого нужно выбирать!
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Nata Ross (16.08.2017 21:22)
Это уже походит на скачки. Даже хочется сделать ставку.
Буйный, грузинский жеребец, против гнидого, хитрокучерявого осла.
. ====

... против гнидого гнилого, хитрокучерявого осла
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России
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