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Все про:Кировоградщина (276) заражение (6) Госпродпотребслужба (67) река (30) вода (32)

 Жителям Кировоградщины не рекомендовано купаться и ловить рыбу в Ингуле и Южном Буге, - Госпродпотребслужба

холера

Госпродпотребслужба не рекомендует жителям Кировоградской области купаться и ловить рыбу в акваториях рек Ингул и Южный Буг из-за обнаружения возбудителя холеры в воде из Ингула в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

"Несмотря на жару, жителям стоит воздержаться от купания и рыбалки с целью предотвращения заболевания", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области Ингул протекает территориями Новомиргородского, Александровского, Кировоградского, Новгородковского, Компаниевского, Долинского, Бобринецкого, Устиновского районов и г. Кропивницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возбудитель холеры обнаружен в пробе, взятой из водоема в центре Николаева

Напоминаем, в Николаеве в воде реки Ингул обнаружили возбудитель холеры, случаев заболевания в городе не зафиксировали.
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С такой властью холера это ещё ничего,как бы до чумы не дошло.
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А почему "Жителям Кировоградщины", а не "жителям кропивнивщины"?
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ЦЕНЗО, як і вся українська влада, полюбляє комуністичне минуле і непорушно стоять на цій монолітній залізобетонній платформі. Вони не тільки про Кіровоградщину (хоча тов. Кіров уяви не мав про існування в Україні цього міста), вони ще й українську річку Бог продовживують називати по комуністичному - Південний Буг. Саме це ім'я їй приліпили товарістчі красниє учьониє в 1920 р. А до того вона була ріка Бог. Коли почнеться декомунізація і українізація України?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖителям Кировоградщины не рекомендовано купаться и ловить рыбу в Ингуле и Южном Буге, - Госпродпотребслужба
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