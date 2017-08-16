 Жителям Кировоградщины не рекомендовано купаться и ловить рыбу в Ингуле и Южном Буге, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
"Несмотря на жару, жителям стоит воздержаться от купания и рыбалки с целью предотвращения заболевания", - говорится в сообщении.
В Кировоградской области Ингул протекает территориями Новомиргородского, Александровского, Кировоградского, Новгородковского, Компаниевского, Долинского, Бобринецкого, Устиновского районов и г. Кропивницкий.
Напоминаем, в Николаеве в воде реки Ингул обнаружили возбудитель холеры, случаев заболевания в городе не зафиксировали.
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