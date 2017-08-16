 В НАБУ отказались комментировать расследование ГПУ о раскрытии информации относительно Манафорта, - американское издание Политико

Об этом сообщается в статье авторитетного американского издания POLITICO "Украинский депутат инициировал исследование связей между Украиной и Клинтон", опубликованном в среду, 16 августа.
Как сообщается в статье, журналисты издания обратились в НАБУ за комментариями, но его представители отказались объяснять ситуацию сославшись на ход расследования.
"В НАБУ заявили, что они не могут комментировать открытое расследование, особенно если оно проводится другим государственным органом. Они сказали, однако, что они не были особо удивлены обвинениями", - говорится в статье POLITICO.
Как сообщали украинские СМИ, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту вмешательства НАБУ в выборы Президента Соединенных Штатов Америки. Эту информацию подтвердил народный депутат Андрей Деркач, который направил обращение в ГПУ на основе журналистского расследования журналистов "Эры". Он опубликовал копию своего заявления и ответ ГПУ на нее, тем самым подтвердив новость о своем непосредственном участии в этом деле.
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