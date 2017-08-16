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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1915) Манафорт Пол (17)

 В НАБУ отказались комментировать расследование ГПУ о раскрытии информации относительно Манафорта, - американское издание Политико

сша манафорт

Должностные лица НАБУ отказались комментировать информацию народного депутата Украины Андрея Деркача о расследовании Генеральной прокуратуры Украины относительно влияния украинских должностных лиц в избирательную кампанию Трампа в 2016 году.

Об этом сообщается в статье авторитетного американского издания POLITICO "Украинский депутат инициировал исследование связей между Украиной и Клинтон", опубликованном в среду, 16 августа.

Как сообщается в статье, журналисты издания обратились в НАБУ за комментариями, но его представители отказались объяснять ситуацию сославшись на ход расследования.

"В НАБУ заявили, что они не могут комментировать открытое расследование, особенно если оно проводится другим государственным органом. Они сказали, однако, что они не были особо удивлены обвинениями", - говорится в статье POLITICO.

Как сообщали украинские СМИ, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту вмешательства НАБУ в выборы Президента Соединенных Штатов Америки. Эту информацию подтвердил народный депутат Андрей Деркач, который направил обращение в ГПУ на основе журналистского расследования журналистов "Эры". Он опубликовал копию своего заявления и ответ ГПУ на нее, тем самым подтвердив новость о своем непосредственном участии в этом деле.

В НАБУ отказались комментировать расследование ГПУ о раскрытии информации относительно Манафорта, - американское издание Политико 01

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І вірно зробили в НАБУ- хай в ГПУ питають, з якого дива вони цю справу відкрили.
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Деркач тоже к выборам готовиться? Опять заполнят Раду старыми сбушниками.
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Якщо собаці ніякого чорта робить-вона яйця лиже.Так і генпрокурватура наша...
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Факт остаётся фактом. Лещенко и представители НАБУ вмешивались в выборный процесс США. Что абсолютно недопустимо. Неплохо парни подпортили имидж страны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАБУ отказались комментировать расследование ГПУ о раскрытии информации относительно Манафорта, - американское издание Политико
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