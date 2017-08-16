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Все про:ДТП (5987) Одесская область (1656) военнослужащие (3914) жертва (225)

 Вследствие ДТП в Одесской области погиб военнослужащий, - оперативное командование "Юг"

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В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Юг", по данному факту проводят следственные действия представители Военной службы правопорядка и Национальной полиции. Также руководящий состав командования назначил служебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины (обновлено)
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