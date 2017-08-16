 Кабмин планирует набрать 1 тыс. специалистов по реформам с зарплатами 30-60 тыс. грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель государственного секретаря Кабмина Татьяна Ковтун.
По ее словам, в пятницу Кабмин планирует утвердить условия конкурсов и запустить портал, на котором в дальнейшем будут размещаться вакансии для отбора специалистов по реформам, руководителей групп специалистов и руководителей директоратов.
Отобранные в результате конкурса специалисты, руководители групп и директоратов будут иметь заработную плату в размере 30-60 тыс. грн (уже за вычетом налогов).
По информации чиновника, всего в ходе первого этапа планируется набрать около 900 человек, которые будут работать в рамках 50 директоратов. Из 50 директоратов 40 будут профильными для каждого ведомства, а директорат стратегического планирования и евроинтеграции будет в каждом из них.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что осенью Кабмин начнет "полную перезагрузку всех министерств".
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31 августа 2017 мировая авиационная общественность будет отмечать 70-летие со дня первого полета биплана Ан-2, который стал родоначальником большого семейства самолетов «Антонов». Ан-2 до сих пор является крупнейшим в мире одномоторным бипланом.
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А кто работать будет ?
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Систе́ма (от др.-греч. σύστημα - целое, составленное из частей; соединение) - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство[1].
чтобы увидеть реформы.
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подскажи только куда резюме отправлять.
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специальность - спец по развитию трусоштанных технологий
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Надо что-то решать.(с)
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До речі - на початок вересня заплановано 3-й етап Блокади !
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ведь каждый день о досягненнях на 2020й год грося рапортует.
а оно, оказывается, рехворматоров тока набирать начнут?
это для того, чтобы они разобрались, что грося за 3 года понаобещал? :D
и самое смешное - порохотролли. в теме про рехвормы они вбросили пост про рекорд самолета, и дружно толпой пост пролайкали.
молодцы! это в духе ваших досягаторов/рехворматоров/обещаторов!
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