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 Политика Украины
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 Кабмин планирует набрать 1 тыс. специалистов по реформам с зарплатами 30-60 тыс. грн

кабмин правительство уряд

Кабинет Министров Украины 18 июня утвердит условия конкурса по отбору 1 тыс. специалистов по вопросам реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель государственного секретаря Кабмина Татьяна Ковтун.

По ее словам, в пятницу Кабмин планирует утвердить условия конкурсов и запустить портал, на котором в дальнейшем будут размещаться вакансии для отбора специалистов по реформам, руководителей групп специалистов и руководителей директоратов.

Отобранные в результате конкурса специалисты, руководители групп и директоратов будут иметь заработную плату в размере 30-60 тыс. грн (уже за вычетом налогов).

По информации чиновника, всего в ходе первого этапа планируется набрать около 900 человек, которые будут работать в рамках 50 директоратов. Из 50 директоратов 40 будут профильными для каждого ведомства, а директорат стратегического планирования и евроинтеграции будет в каждом из них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% победителей конкурса на должности в новый Верховный Суд были либо являются судьями

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что осенью Кабмин начнет "полную перезагрузку всех министерств".
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Ну ВСЁ ,похоже трындец Украинскому народу !!!
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Откуда такие зарплаты, если пенсионерам только обещают пересчитать по средней по стране 3764 грн?! Какие реформы? Кто рисует эти нули и за что?
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900 чего грузинов евреев америкосов грино испаньола чеченцы ..ыды.. кацапы..северокорейцы воры нувориши идиоты кретины сотрудники Рошен порашен
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Украинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд скорости для своего класса

31 августа 2017 мировая авиационная общественность будет отмечать 70-летие со дня первого полета биплана Ан-2, который стал родоначальником большого семейства самолетов «Антонов». Ан-2 до сих пор является крупнейшим в мире одномоторным бипланом.
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Я реформував (оновив) туалет. Я - реформатор? Я Гройсману підійду? Вони ж вміють гроші в унітаз зливати. То ж я мабудь, те, що їм треба? Ну, нє? Товариство?
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Сначала набрали полицейских и НГ не уволив старых, потом себе з/п по миллиону сделали типа "чтоб не кралы", теперь ещё тысячи новых чиновников наберем.
А кто работать будет ?
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А никто, поскольку наш народ "много жрет" по выводу Ревы, а это процесс долгий. Следовательно, у народа на работу времени ну никак не остается.
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С реформами Украине помогут только 1000 снайперов-патриотов ! имхо
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с топорами дешевле ...а результат не хуже
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Да шо ж это такое ? Количество набранных и все набираемых специалистов ни в какой прогрессии не соответствует количеству проведенных хоть каких-нибудь реформ.
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Не нужно 1000, нужно десяток. Вон, в Раде 450 дармоедов, и что толку???
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Достатнього одного - когось схожого на Ататюрка , або Піночета ...
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Каким же недалёким надо быть, чтобы призывать Пиночета в страну.
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У всех же стоящих у корыта есть дети, жены, любовницы - их же надо пристроить!
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ого..это как нанять врача диетолога в племя каннибалов..
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Отобранные в результате конкурса специалисты, руководители групп и директоратов будут иметь заработную плату в размере 30-60 тыс. грнИсточник: https://censor.net.ua/n451977 - ну все - хана корупції ?!
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Они не знают что такое специалист, потому что сами специалистами не являются. А поэтому будут подбирать себе подобных, себе удобных, просто родственников или тех, кому надо вернуть за услуги. Они примитивны в этом сложнейшем деле и считают это государственной политикой.
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после набора команды реформаторов правительство должно сложить свои полномочия, как я понимаю... а зачем украинский народ должен платить за одно и тоже дважды?
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Короче, БЕДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ. Им повышения с 1000 до 2000 гр ждать и ждать
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Кабмин --объясните мне -- что ТАКОЕ РЕФОРМЫ ???? Это 30 заводов мирового значения построить или покрасить в желтый цвет все заборы в Украине ?? Это дать мне полторы тысячи долларов и папе моему -- и обещание посадить всех олигархов на 40 лет в тюрьму .??? Это сделаться штатом США ( я за полностью ) ??? И т . д . Нигде не слышал еще --что такое РЕФОРМЫ и чего ждать украинскому народу от реформ правительства и главное --когда !!! Кто может слышал ???
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Необходимо сначала понять это

Систе́ма (от др.-греч. σύστημα - целое, составленное из частей; соединение) - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство[1].

чтобы увидеть реформы.
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Правильные вопросы задаешь, только кому они адресованы? На винницком рынке сейчас опасно появляться! Отлавливают, назначают "реформаторами", и насильно везут в Киев на руководящие должности.
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Реформы уже начались,или это было только вступление?Может не надо ?
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реформи підуть ще рішучіше...поки населення не зменшиться ще удвічі
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Гройсман ещё не всехз родственников пристроил?!!!...Лучше бы не тысяча новых специалистов,а хотябы с "тройку"реформ уже запустить? Реформу налогообложения,чтобы олигархи не "прятались" за спины мелкого предпринимателя...реформу судов,чтобы не все имеющие деньги "отпускались под залог" (причём,чуть ли не детский,по сравнению с заданным вредом)....реформу пенсионного справедливого распределения без "блатных" от госслужащих,получающих в 5-10 раз большую хзарплату,чем металлург или шахтёр,основной добытчик бюджета..
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Будут обсуждать-баржа с арбузами это пик реформ,или только начало...
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и зарплату им лично платит Гройсман из своего кармана, только так я согласен)))
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ну чо,зрада?готовы стране помочь?или на диване сытнее?
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було корейське чуло, німецьке чудо, японське чудо..а в нас своє вінніцкоє чудо
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Страна - это Гыг с Гройсманом? Сами воровать не справляетесь, помощники нужны?
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как я и предполагал-сидеть на диване и обсуждать чужие зарплаты-вот что зраду манит
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если наберут 1000 специалистов и уволят хотя бы тысячу дармоедов - то никто против не будет. но все понимают, что наберут еще тысячу дармоедов.
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гыг и есть гройсман,они с педро разделились .... один на фейсбуке ,второй на цензоре
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лихко.
подскажи только куда резюме отправлять.
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сегодня только среда.грося обещал в пятницу
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Ударим реформами по безработице..... .. что то подобное было у классиков ...
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бобик таки сдох ... после "баржи с кавунамы" идеи чего и как реформировать у толстомордых обладателей дипломов мауп и молдован с израильским паспортом закончились закончились и варяги обвиненные в провалах ...новые козлята отпущения за пару копеек добро пожаловать))
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выпускники винницкого кулинарного пту????
специальность - спец по развитию трусоштанных технологий
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Интересно . Как теперь будет работать воровская схема ( так называется министерства ) ))))? Значит министерство будет как обычно воровать , а в другой части здания будут какие то молодые люди трандеть о каких то Рехвормах ?
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Задрали рехворматори.
Надо что-то решать.(с)
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Шоколадников младшего звена потихоньку пристраивают к кормушке.
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Получается, что Майдан привел ко власти тех, кто будет нанимать специалистов для проведения реформ в государстве.... Украинский народ, а не дешевле ли выбрать сразу специалистов по реформам, а не тех, кто будет их нанимать за Ваш счет? Совет со стороны: выбирайте Саакашвили, Самопомич, Лещенко, Найема, Шабунина, Чумака и спросите у них кого ещё можно выбирать и оденьте тугие намордники олигархам, чтобы те занимались просто бизнесом...
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10.09 Михо приедет, думаю на этом их "рехвормы" закончатся.
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Навпаки - якраз тоді все найцікавіше і почнеться ...
До речі - на початок вересня заплановано 3-й етап Блокади !
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эта..готов подставить плечо на полставки плюс за интенсивность
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Это трындец, 1000 рыл будут придумывать новые реформы с зарплатами 2000 баксов в месяц, а уж кого пропихнут на такие тёплые места можно догадатся.
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офигеть. я думал, мощные рехформы уже полным ходом идут, осталось чуть-чуть подождать.
ведь каждый день о досягненнях на 2020й год грося рапортует.
а оно, оказывается, рехворматоров тока набирать начнут?
это для того, чтобы они разобрались, что грося за 3 года понаобещал? :D

и самое смешное - порохотролли. в теме про рехвормы они вбросили пост про рекорд самолета, и дружно толпой пост пролайкали.
молодцы! это в духе ваших досягаторов/рехворматоров/обещаторов!
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Поколение покупавшие дипломы выходит на финишную прямую
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шо, грузинские спецы по реформам уже все с..лись?
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Детишки подросли, окончили институты за папкины деньги а теперь нужно чадо пристроить, вот и создаются 1000 рабочих мест при министерстве.
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Думала не доживу до конца реформ,а теперь вижу ,что и начала не видно
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Поддержим этих "специалистов" обращением к Кабмину с просьбой еще больше ПОВЫСИТЬ НАМ КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ, чтобы дать эти спецам достойные зарплаты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин планирует набрать 1 тыс. специалистов по реформам с зарплатами 30-60 тыс. грн
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