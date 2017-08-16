 За полгода Турцию посетили 530 тыс. украинцев, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ , об этом ВВС Украина сообщили в посольстве Турции в Украине.

Отмечается, что самыми популярными среди украинцев остаются Анталия и Стамбул.

Кроме того, граждане Украины посещают курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

В этом как и в прошлом году в Стамбул посетили 147 тыс. украинцев, а в провинции Мугла побывали 46 тыс. граждан Украины, что на 55% больше чем в 2016 году.

Вместе с тем в Анталии были 282 тыс. украинцев, что на 44% больше, чем в первом полугодии 2016 года.