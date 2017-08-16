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 Общество
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Все про:туризм (1072) Турция (2047)

 За полгода Турцию посетили 530 тыс. украинцев, - посольство

турция

За шесть месяцев текущего года Турцию посетили 530 тыс. украинцев, что на 22% больше чем в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВВС Украина сообщили в посольстве Турции в Украине.

Отмечается, что самыми популярными среди украинцев остаются Анталия и Стамбул.

Кроме того, граждане Украины посещают курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

В этом как и в прошлом году в Стамбул посетили 147 тыс. украинцев, а в провинции Мугла побывали 46 тыс. граждан Украины, что на 55% больше чем в 2016 году.

Вместе с тем в Анталии были 282 тыс. украинцев, что на 44% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Провинцию Измир в январе-июне посетили 2086 украинских туристов, что на 184% больше, чем в 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев
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Кто должен этому радоваться,мы или турки,думаю шо турки.
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чому тільки турки - я теж був з сім'єю у травні під Кемером, і дуже з того радію!
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частково і у нас (турагенція).
а радість, зате, залишилась у нас!
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на крысме сегодня:
1. Оккупанты в Феодосии продолжают массово отключать газ населению, вымогая оплатить мзду в размере 30000 рублей (13070 грн) - тогда газ не отключат. Местные жители готовятся перекрывать улицы и трассы, но не перекроют ни того, ни другого, потому что бздят. Патриоты подтверждают описанную в статье ситуацию: "Подтверждаю. Конторы, занимающиеся ремонтом дымовентиляционных каналов, тупо заставляют платить за пользование колонкой или котлом. Выбивалы денег понаехали со всего кацапстана. У соседа делали проверку - пробили дырку, что-то помазали и вышибли 30 000. Тупое вымогалово" http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/gazovyj_reket_v_feodosii_prodolzhaetsya/
2. В 7:30 утра проснулась от тарахтящего военного вертолёта, пролетающего очень низко над домом.
3. Оккупанты намерены до 2020 года построить жильё ещё для 12 тысяч своих ихтамнетов. В первом полугодии жильем обеспечили 16 тысяч орков http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/v_krymu_k_2020_godu_hotyat_postroit_12_tysyach_kvartir_dlya_voennyh/
4. Сегодня спецназ ФСБ провел в Крыму учения, на которых освобождали захваченный выдуманными людьми буксир. Умеют с вымышленными врагами воевать http://fresh.org.ua/novosti/135872/spetsnaz-spasal-krymskiy-buksir-ot-uslovnykh-terroristov_2017-08-16 (фото).
5. РПЦ должна быть уничтожена вместе с Кремлём: "Есть примеры, когда русская церковь отмечает праздник святого Федора Ушакова, и священник везет детей в воинскую часть, дети фотографируются с военной техникой, и эти фото публикуют на сайте Крымской епархии. Русская православная церковь раздаёт гранты на православные лагеря, где детей учат быть разведчиками. К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия и дети думают, что быть милитаристами - это святое дело", - сообщили правозащитники https://ru.krymr.com/a/news/28679551.html (фото).
6. Компания "Крымский навигатор", незаконно занимавшаяся пассажирскими перевозками по маршруту из Санкт-Петербурга в оккупированный Крым и обратно, объявила о банкротстве. Ватники застряли как в Крыму, так и в россии. Владелец сказал, что дела в этом году совсем были плохи. Странно, а гоблины говорят, что у нас очередной "успешный сезон" http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/krymskij_navigator_bankrot-_lyudi_ostalis_bez_otdyha-_deneg_i_biletov/
7. Ранее судимые краснодарские ватники приехали в Крым на заработки, но заработки не удались. Поэтому они ограбили квартиру в скрепном Севастополе, избив хозяина, чтобы добыть деньги на билет домой https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897832363044065280 (скрин).
8. Севастопольские ватники не рады новым "соотечественникам": "Были вчера в Казачке. Народ был, но не много. Что заметила - рядом с нами тусили понаехавшие - определить их очень легко - акали, все в удивительной резиновой обувке, чвакали и вели себя как хозяева жизни. По разговору часто слышала фразу: а вот у нас… а вот тут… сравнивали постоянно, но не это главное. Они кукурузу начали лопать початок за початком. Сегодня мы снова на это же место прибыли. Вот где эта толпа вчера отдыхала, шесть засохших початков лежало. Бесит уже это свинство! Мы тоже и вчера, и сегодня перекусывали - съели и в эти же пакеты сложили отходы с теми шестью початками и вывезли… Потому что и завтра, и послезавтра, и потом ещё много раз мы будем приезжать на это полюбившееся нам место, и я не хочу видеть там помойку, равно как и не хочу видеть «гостей» города. Твари они, а не гости" https://twitter.com/Kosstik8/status/897168233119272960 (скрин).
9. "Разбогатевшие" после оккупации россией жители Севастополя задолжали более 240 миллионов рублей за отопление. Оккупанты направили сотни исков в "суд" о взыскании задолженностей https://ru.krymr.com/a/news/28678510.html
10. Оккупанты сообщили, что за два месяца лета на полуостров ввезли около 30 тонн фруктов из Испании и Польши. Вся вражеская еда успешно уничтожена http://news.sevas.com/crimea/v_krymu_sankcionnyh_fruktov_unichtozhili_30_tonn_avgust_2017
11. Обычная севастопольская маршрутка с одебиленным ватоводителем выглядит так: триколор + серп и молот + красная тряпка + колорадки + обычно ещё иконы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897564363669688320 (фото).
12. Оккупанты сообщили, что уже вбили все сваи на автодорожной части моста. Ещё немного и все крымчане станут миллионерами и попадут в рай http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=68166 (фото).
13. Стало известно, что украинский "диверсант" в Крыму взял с собой пилу, чтобы все принимали его за своего - распильщика бюджета.
14. Украинские диверсанты всё-таки допилили опоры ножовкой: десятки населённых пунктов Крым сегодня остались без света. Обвиняют погоду https://ru.krymr.com/a/news/28679323.html
15. Деньги не пахнут: Siemens получит новый контракт от РЖД после скандала с крымскими турбинами. Оккупанты говорят, что всё уже согласовано http://fresh.org.ua/novosti/135888/siemens-poluchit-novyy-krupnyy-kontrakt-ot-rshd-posle-skandala-s-krymskimi-turbinami_2017-08-16
16. В кинотеатрах Симферополя разрешили показывать "Матильду". Молитвенное стояние Поклонской не помогло http://fresh.org.ua/novosti/135846/v-kinoteatrakh-simferopolya-razreshili-pokazyvat-matildu_2017-08-16
17. Жириновский, наверное, нервничает, когда слушает весь бред, выходящий из недр сознания Поклонской. Должность всероссийского клоуна уходит.
18. В "Единой россии" не нашли оснований для лишения Поклонской мандата в связи с её деятельностью в отношении Матильды, потому что там все такие http://news.sevas.com/world/v_rossii_iz_za_matildy_poklonskoj_prigrozili_lisheniem_grazhdanstva_avgust_2017
19. Сегодня видела машины из Львова и Одессы! Слов нет. Четвёртый год войны.
20. Ялта. Иду в одном из спальных районов. Мимо едет авто, из которого очень громко играет Океан Эльзы. Иду дальше. Через минуту из дома звучит украинская народная песня! У меня складывается впечатление, что Крым тоскует за Украиной, и чем дальше, тем тоска будет всё больше и больше! Всё чаще слышу украинскую музыку, люди уже слушают открыто и громко!
21. Керчане подкрашивают столбы сине-жёлтыми лентами https://twitter.com/SectorCrimea/status/897780605475311617 (фото).
22. Жители Таймыра несколько месяцев добиваются проведения референдума об автономности территории. Активисты обратилась с открытым письмом к путину, правительству, парламенту и губернатору Красноярского края. Идиоты, без военторга и спонтанно возникшей китайской самообороны у вас ничего не выйдет https://ru.krymr.com/a/news/28679471.html
P.S. Керченский мост глазами его строителя: "Днём - стройка века, ночью - пьянка века". Результат будет соответствующим.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Хорошо, что у такого количества людей есть средства на Турцию. Для некоторых даже Бердянск или Одесса или Затока за счастье.
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Так Турция весной и осенью ...А слетом и Бердянск и Затока..само собой....У кого йододефицит..тот еще в Бердянск поедет подлечиться )))В Затоке подороже выйдет чем в Турции....в мае Tурция 250$.....а Болгария и того меньше....
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Вы это серьезно? Я про "Болгария и того меньше".
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мій знайомий був в Одесі, йому друзі дали безкоштовно! квартиру, але все одно він витратив на все стільки ж, скільки й ми в Туреччині (правда, вони були на кілька днів довше і дітей на двоє було більше. Але якість відпочинку - не порівняти!).
(в р-ні 16000 грн.)
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Звиняйте, в мены не маэ украънськоъ розкладки клави, тому запитаю росыйською.
16000 грн. на людину? И за сколько дней?
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за 2-х дорослих і дитину до 5 років, на 7 днів.
у травні (влітку, мабуть, було дорожче)
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то-то голодранці касабі закуковали о своей тяжкой судьбе в Украине)
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Отдых в Турции стоит практически вдвое меньше ,чем скажем в Коблево.
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Крым только в июле 300 тыс. посетили. Куда там Турции.
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Это Вам наверное так бы хотелось. На самом деле просто 300 тыс.:
"Если в июле 2016 года админграницу пересекли 363 тысячи человек и 63 тысячи транспортных средств, то в июле 2017-го - 323 тысячи человек и 47 тысяч транспортных средств" Источник: https://censor.net.ua/n450463
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да я с тебя кацап прикалываюсь уже давно...
кто интересно тебя ещё не знает...?
а ну давай в своей форме выдай такое - ну типа как ты ненавидишь кацапов...
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И сколько из них именно на отдых? Зимой за месяц не меньше пересекают...
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Ясен пень в основном к родне или проведать свою собственность.
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Лаша тум бай ... на время, крысчанам не расслабляццо! :
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Я, якщо чесно, і до анексії Криму вибирав закордонні курорти. Ту ж Туреччину, Єшипет, Чорногорію.

Бо сервіс у Криму завжди був галімим! У 2012 на свою голову поїхав на відпочинок в недешевий санаторій (без лікування). Досі верне, як згадаю. Краще б за ці ж самі бабки в Туреччину на ол-інклузів полетів.

От в Туреччині в кожному більш-менш нормальному готелі щодня міняють рушники. А в Криму? Про відсутність ол-інклузів у Криму я вже мовчу. І це при тому, що у турків харчі і алкоголь дорожчі, комуналка дорожча, зарплати персоналу вищі, ніж в Криму. А ол-інклузів все рівно в них, а не в КРиму.
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співвідношення сервіс/ціна - це один фактор, а злобкуваті люди?
а дорога - важка, довга і виснажлива?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа полгода Турцию посетили 530 тыс. украинцев, - посольство
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