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 Украина открыла данные о бенефициарах компаний, - Гройсман

гройсман

В Украине открыт свободный доступ к базе данных с информацией о бенефициарных владельцах компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции. Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкомсвязь РФ составило список личных данных пользователей, обязательных для передачи ФСБ

"Открытые данные - это основа построения прозрачного и эффективного государства, а также мощный источник развития коммерческих и общественных проектов. Поэтому СМИ и общественность могут свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес - для создания новых Интернет-сервисов и проектов, которые будут обогащать экономику и пригодятся своим пользователям", - добавил глава правительства.
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як нема чого, а один в одного... Сильніший пожирає слабшого
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Бенефициарный владелец (также бенефициарный собственник) - это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений. Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая при этом свою личность.
Бенефициарные владельцы часто скрываются за цепочкой из номинальных фирм и директоров, что может использоваться для нелегальных целей, например, для отмывания доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма, осуществления коррупции. В легальных целях такие владельцы могут скрывать личность для налогового планирования.
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так как там о 200+ компаний хедранта ?
или он не конечный ?
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Врешь, агент Крымля！У Гидранта бизнеса нет －он весь в слепом трасте！
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Вот ссылка. Скачивай архив и ищи всё, что тебя интересует. Все 200+ компаний.

http://data.gov.ua/passport/73cfe78e-89ef-4f06-b3ab-eb5f16aea237
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ну, буде написано, що ...енерго володіє, наприклад, кіпрська компанія Qu-qu Boqu, і що з того?
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То подивишся в реєстр іншої країни. Україна- першеа І маю надію, що не остання в цьому реєстрі.
Як була перше з відкритістю е- декларацій, аналогів якій немає.
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Там всего 20 тыс документов. Это наверное меньше 1% от общего объёма, и то, сайт тормозит как ржавый комбайн. Стыдно за наших программистов.
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Для идиотов- бенефициары - это конечные собственники ( выгодополучатели), а не конченные любители зрады.
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Україна ще всьому світові за приклад буде.
Можете покласти ці мої слова в банк.
Слава Україні!
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"Можете покласти ці мої слова в банк. " Оце чувака понесло))))
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Та годі знущатись над Сашком. Він загалом нормальна людина, просто Пороха захищає, чомусь...
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Я не Пороха захищаю, а хочу його об'єктивної критики. Такої, як моя критика його дій у випадку нагороди Охендовського та втрати громадянства Саакашвілі. Нічого більше.
Якщо після закінчення президентського срока він на законних підставах отримає тюремний срок- плакати за ним не збираюся.
Недоторканих в Україні немає бути- Закон є Закон!
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Какая объективность может быть у людей, которые всегда мечтали разбогатеть за счет золота гетьмана Полуботка, богатств вывезенных Мазепой ( который успел Украину продать трем правителям ) или за счет того,, что нужно отобрать у других и разделить между собой. Но при этом и не думали , что просто надо начать работать и созидать, а не сеять ненависть и зло. Такое впечатление, что украинцы сошли с ума и уже не способны думать.
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Форум- не зріз українського суспільства. А так- да.
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По корупції її вже за приклад показують у всьому світі.
Далі буде.
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Так они все в офшорах- а там все коммерческая тайна.
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Зато любой иностранный аферист будет знать про украинца
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За офшоры теперь фсьо,правильно они делают,шо ныкают туда,все равно прожрете все
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Оффшоры можно, а еврономера нельзя . А налоги-то они не платят миллиардами
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С машинами- это конечно редкое скотство. Сделали из украинцев дойных коров. Вся Европа ездит на нормальных машинах за малые деньги. Джипы БМВ способен себе купить любой человек- а в Украине слелали эти машины только достоянием элиты., и понтуются. Это так смешно смотрится после Европы- всё равно что негр будет перед вами на копейке выпендриваться.
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Кто нибудь может подсказать премьеру чем он должен заниматься? У меня такое впечатление, что он окончательно запутался и не знает чем уже народу баки забивать, я уже молчу, что он понятия не имеет что премьер в первую очередь должен поднимать экономику и благосостояние народа.
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Жду с нетерпением когда амеры откроют всех панамских беньфицяроф
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Ааа,ну-ка ся поведай нам,какой честнейший парняга вова гройсман....
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Кстати, а какая настоящая фамилия Гройсмана?
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Хардіну, Тищенко, Шевченко, Владі та Ларисі Іванівні- всім "повєдать"? Облізеш.
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Ну вот ты и "поведал",молодец ну ты не переживай ,никто бы за него тоже ничего хорошего не сказал
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Сайт тормозит страшно. Когда уже научатся писать нормальный код для гос. сайтов?
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Кількість бажаючих туди зараз зайти уявляєш?
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вова! шо там с "тещиной квартирой" - кто конечный "бенифициар"??????
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60% української промисловості і 40% банків мають бенефіціарів в РФ - і що далі ?!
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С банками уже давно не так . А происхождение или национальная принадлежность капитала как влияют на инвестиционный климат страны? Скорей наоборот, инвестиционный климат влияет на приток (происхождение капитала).
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И какой президент или премьер запишет себя бенефициаром? Оно им надо или больше не на кого записать? Борьба с коррупцией стала основным занятием главных коррупционеров страны!
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Где-то в Джорджтауне на Гранд Каймане тихо заплакал зиц-председатель 150000 контор-прокладок...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина открыла данные о бенефициарах компаний, - Гройсман
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