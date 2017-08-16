 Украина открыла данные о бенефициарах компаний, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции. Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", - пишет он.
"Открытые данные - это основа построения прозрачного и эффективного государства, а также мощный источник развития коммерческих и общественных проектов. Поэтому СМИ и общественность могут свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес - для создания новых Интернет-сервисов и проектов, которые будут обогащать экономику и пригодятся своим пользователям", - добавил глава правительства.
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Воровать меньше станут?
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Бенефициарные владельцы часто скрываются за цепочкой из номинальных фирм и директоров, что может использоваться для нелегальных целей, например, для отмывания доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма, осуществления коррупции. В легальных целях такие владельцы могут скрывать личность для налогового планирования.
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или он не конечный ?
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http://data.gov.ua/passport/73cfe78e-89ef-4f06-b3ab-eb5f16aea237
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Як була перше з відкритістю е- декларацій, аналогів якій немає.
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Можете покласти ці мої слова в банк.
Слава Україні!
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Якщо після закінчення президентського срока він на законних підставах отримає тюремний срок- плакати за ним не збираюся.
Недоторканих в Україні немає бути- Закон є Закон!
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Далі буде.
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